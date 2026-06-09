"Merecemos saber la verdad": la insólita manifestación que copó el Obelisco Un misterioso mensaje apareció en pantallas gigantes y pancartas alrededor del emblemático monumento porteño 9 de junio 2026 · 11:56hs

Un confuso mensaje apareció en las pantallas gigantes del Obelisco y terminó con una explicación insólita

El lunes por la noche, un mensaje extraño se reprodujo en las trece pantallas gigantes que rodean el Obelisco. La frase “Merecemos saber la verdad” también aparecía en pancartas de varias personas en la vereda, acompañada por un QR. Lo que parecía una confusa protesta real terminó con una explicación un tanto insólita, aunque propia de estos tiempos.





Luego de media hora de “manifestación” en Corrientes y 9 de Julio, se develó el misterio: las pantallas reprodujeron el tráiler de “El día de la revelación”, la nueva película de Steven Spielberg que se estrena este jueves 11 de junio. Se trataba de una intervención pública como parte de la campaña de marketing.

La nueva película de Steven Spielberg El film, uno de los más esperados del año, marca el regreso del cineasta a la ciencia ficción y al mundo de los extraterrestres, veinte años después de “La guerra de los mundos”; más de cuarenta años de “ET” y casi cincuenta después de “Encuentros cercanos del tercer tipo”. Como dato de calidad ochentera agregada, el guion es de David Koepp, colaborador histórico de Spielberg en clásicos como “Jurassic Park” e “Indiana Jones”.

La película aborda un momento paradigmático para la humanidad: se comprueba la existencia de los alienígenas y uno de los personajes se encarga de que todo el mundo se entere al mismo tiempo. Las primeras imágenes muestran un tono un poco más oscuro que las anteriores películas de Spielberg sobre extraterrestres, con escenas de pánico global y secretos de gobierno. A pesar de la premisa, la película sin dudas remite a una situación contemporánea: la confusión de la sociedad ante la incertidumbre y el terror. El elenco lleno de estrellas está compuesto por Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson (la hija de Bono) y Colman Domingo.

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