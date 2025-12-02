Maxi López habló sobre el supuesto romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson: "Hay algo"

La Capital | Zoom | Maxi López

El exfutbolista fue consultado en “SVQP” sobre los rumores que envuelven al influencer y a la modelo tras la separación de Anderson

2 de diciembre 2025 · 12:33hs
Maxi López dio su opinión sobre la relación entre Ian Lucas y Evangleina Anderson 

Los rumores que vinculan amorosamente a Evangelina Anderson y Ian Lucas se multpilican. Un video en el que se los ve muy juntos en un boliche de Buenos Aires desató una serie de especulaciones y, si bien ninguno de los involucrados confirmó el romance, varios compañeros de MasterChef Celebrity fueron consultados sobre la química entre los participantes. Este fue el caso de Maxi López, quien recientemente sorprendió con sus declaraciones sobre el supuesto vínculo entre el influencer y la modelo.

Cabe recordar que, hace varios meses, Martín Demichelis y Evangelina Anderson anunciaron su separación tras más de 17 años juntos. Desde entonces, han surgido numerosas versiones sobre posibles nuevas relaciones. En ese contexto, el periodista Luis Ventura reveló que el influencer y la modelo estarían iniciando un vínculo sentimental por fuera de MasterChef Celebrity.

Este lunes, Maxi López estuvo presente en el programa de Yanina Latorre “SVQP” y habló sobre el presunto romance. Aunque no lo confirmó, dio a entender que “hay algo” entre sus compañeros de MasterChef Celebrity.

¿Qué dijo Maxi López sobre Ian Lucas y Evangelina Anderson?

En el panel de “Salvense quien pueda”, Maxi López no evadió ninguna de las preguntas y ante la consulta sobre el supuesto romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson, el exfutbolista confesó: "Yo voy a Eva y le pregunto y me dice que no, después voy al facha y le pregunto y me dice que no".

La conductora del programa, Yanina Latorre, continuó indagando acerca del romance. "Fuimos a una cena y nos fuimos juntos al boliche y había mucha gente", agregó el exfutbolista.

Fue en ese momento, cuando Maxi Lopez habló acerca del polémico video en el que parece que el influencer y la modelo se están besando. “Yo vi el video, le estaba comiendo un poco la oreja. Pero son dos garcas”, dijo entre risas López.

Y sumó: “Puede ser que haya feeling, hay algo pero no sé qué”.

¿Qué dijo Ian Lucas sobre Evangelina Anderson?

Entrevistado por Kennys Palacios, host digital de Masterchef, Ian Lucas respondió a la pregunta por sus supuesto romance con Evangelina Anderson. El youtuber no negó los rumores pero aclaró que él no sabe nada, con una sonrisa nerviosa en su rostro.

“¿Yo conociendo a una compañera? No me enteré”, dijo el influencer. Entre risas agregó: “Si hay alguna noticia te la voy a decir a vos primero”. Y aclaró: “Estoy soltero y no estoy saliendo con nadie. Cuando salga con alguien te lo voy decir”.

“Listo, me estas mintiendo, gracias”, fueron las palabras de Kennys quien de mentira a verdad parece confirmar el romance.

"El hecho de que no se vacunen las embarazadas, ni vacunen a sus hijos es la única razón por la que vuelve esta enfermedad", dijo el pediatra Aníbal Krivoy

