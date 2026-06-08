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Abrieron la inscripción para ingresar a Bomberos Voluntarios: cuáles son los requisitos

El primer trámite para sumarse el equipo de bomberos de Rosario se debe hacer por internet

8 de junio 2026 · 12:59hs
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Bomberos Voluntarios de Rosario lanzó su campaña para reclutar aspirantes para la promoción 2026/2027

Foto: Bomberos Voluntarios de Rosario.

Bomberos Voluntarios de Rosario lanzó su campaña para reclutar aspirantes para la promoción 2026/2027
Abrieron la inscripción para ingresar a Bomberos Voluntarios: cuáles son los requisitos

Se encuentra abierta la inscripción para sumarse al equipo de Bomberos Voluntarios de Rosario. El trámite podrá realizarse por internet hasta el 9 de julio inclusive.

Los aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos y seguir los pasos detallados en este enlace:

+ Tener de 17 a 40 años.

+ Residir en la Ciudad de Rosario

+ Tener terminado el secundario al finalizar el cursado

+ No tener antecedentes penales o causas por juzgar.

+ No estar registrado como deudor alimentario.

+ Debes estar dispuesto a participar en cursos de capacitación y entrenamiento para bomberos voluntarios.

Cómo es el proceso de selección

El proceso de selección consta de cuatro pasos. El primero se realiza completando el formulario on line en este link, y presentando la documentación requerida en las fechas establecidas en la sección correspondiente.

inscripción bomberos voluntarios

En el segundo paso, el aspirante deberá participar en una entrevista con el equipo de selección de la Asociación y firmar Declaración Jurada, además de realizar una revisión médica y psicológica.

En lo que sería el tercer paso, quienes continúen en este proceso deberán realizar evaluaciones y actividades que incluyen pruebas físicas, psicológicas y de conocimiento, presenciales y virtuales que permitirán organizar el orden de mérito para cubrir el cupo de Preseleccionados (50 cupos).

Llamado de inducción

Finalmente, el cuarto procedimiento (llamado de inducción), la persona preseleccionada deberá cumplir con el Ciclo Básico de Introducción (CBI) 2 veces a semana (miércoles y sábados de 19 a 22 y 14 a 19 hs, respectivamente, durante los meses de octubre a diciembre con un 75% de asistencia a las capacitaciones en cada uno de sus formatos, presencial, virtual y entrenamiento físico.

>> Leer más: Los Bomberos Voluntarios de Rosario necesitan 120 millones de pesos para adquirir un hidroelevador

Concluido de manera favorable los pasos mencionados anteriormente, se seleccionarán mediante orden de mérito 20 postulantes, que pasarán a ser Aspirantes a Bomberos y deberán continuar con el cronograma de capacitaciones, de febrero a diciembre de 2027 agregándose los cursos de formación regionales con periodicidad mensual en los cuales deberán rendir exámenes de competencia para aprobar cada materia.

Estos cursos tienen lugar un fin de semana por mes (sábado 14 hs. a domingo 14 hs. Aprox. en carácter de Internado, con un costo monetario absorbido por cada aspirante de manera particular.

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