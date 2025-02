Marzo en plataformas: estrenos en Netflix, Max, Prime Video y Disney+

Soledad Villamil protagoniza "Atrapados", la serie argentina basada en un best seller estadounidense, que es uno de los estrenos de Netflix en marzo

Otra novedad distinguida es “Atrapados”, una serie argentina filmada en la Patagonia, basada en una novela del estadounidense Harlan Coben. Autor de múltiples best sellers de misterio, es la primera vez que una de sus obras se adapta en una producción nacional. Con el protagónico de Soledad Villamil, tiene un gran elenco lleno de caras conocidas de la ficción.

Embed - El gatopardo | Avance oficial | Netflix

Basada en la homónima novela clásica de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. En plena unificación de Italia en el siglo XIX, el Príncipe de Salina de Sicilia se enfrenta al choque entre el privilegio de su familia y los cambios revolucionarios.

“Adolescencia”. 13 de marzo.

Miniserie británica de cuatro episodios filmados en tiempo real, sin pausas. Su director Philip Barantini ya lo había hecho en la aclamada serie “Boiling Point”. Cuenta la historia de una familia tranquila cuya vida se ve completamente trastocada cuando al hijo de 13 años lo arrestan por el asesinato de una compañera de su colegio.

A partir de entonces se inicia una carrera contrarreloj tanto para la policía como para la familia con el fin de saber qué pasó, por qué pasó y si el adolescente es realmente el culpable de tan atroz crimen. Al realizarse todo en en una toma, se capta y siente mucho mejor la tensión de cada momento. Está protagonizada y coescrita por Stephen Graham, recordado por sus roles en “Snatch” (2000) y “Peaky Blinders”, entre otras.

Embed - Adolescencia | Tráiler oficial | Netflix

“Estado eléctrico”. 14 de marzo.

Millie Bobby Brown y Chris Pratt lideran esta aventura retrofuturista sobre una chica huérfana que busca a su hermano tras una rebelión de robots. Está dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo (“Avengers: Endgame”) y basada vagamente en la novela gráfica de 2018 del mismo nombre.

Embed - Estado eléctrico | Tráiler oficial | Netflix

“La Residencia”. 20 de marzo.

Cordelia Cupp (Uzo Aduba, ganadora de múltiples Emmy por su rol en “Orange is the new black”) es una detective divertida y confiada, astuta observadora del comportamiento humano. Con la ayuda de su fiel pero escéptico compañero, el agente especial del FBI Edwin Park (Randall Park), tratará de averiguar quién ha sido el responsable de un asesinato que tiene lugar durante una cena en la Casa Blanca. Del universo de la exitosa productora Shonda Rhimes (“Grey’s Anatomy”, “Scandal”, “Bridgerton”).

Embed - La residencia (SUBTITULADO) | Tráiler oficial | Netflix

“Atrapados” . 26 de marzo.

Desde la ciudad de Bariloche, en la Patagonia argentina, la periodista Ema Garay (Soledad Villamil) gana proyección en su profesión atrapando criminales que suelen evadir la justicia. Su vida da un vuelco impensado cuando conoce a Leo Mercer (Alberto Ammann, el argentino nacionalizado español que ganó un Goya como Actor Revelación por la película “Celda 211”), un referente social que termina siendo el principal sospechoso de su investigación sobre la desaparición de una joven de 16 años. Mientras intenta llegar a la verdad, Ema se verá obligada a confrontarse con ella misma.

Se trata de la adaptación de la novela “Caught” (2010) escrita por Harlan Coben. El elenco lo completan Juan Minujín, Alberto Ammann, Matías Recalt, Carmela Rivero, Fernán Mirás y Mike Amigorena.

Embed - Atrapados | Avance oficial | Netflix

Disney+

“Daredevil: Born Again”. Temporada 1. 5 de marzo

La esperada serie trae de regreso al icónico héroe de Marvel. Matt Murdock, un abogado ciegos, enfrenta nuevamente al temible Wilson Fisk, alias Kingpin, quien ahora busca el control absoluto de Nueva York a través de la política y la manipulación. Es un reinicio y continuación de Daredevil (2015–2018), estrenada originalmente por Netflix. Esta nueva producción, desarrollada por Matt Corman y Chris Ord, mantiene el tono oscuro y realista que caracterizó a su predecesora, y retoma las actuaciones de Charlie Cox como Daredevil y Vincent D’Onofrio en el papel de Fisk.

Embed - Daredevil: Born Again | Tráiler Oficial Subtitulado | Disney+

“Moana 2”. 12 de marzo.

Después de convertirse en la película de Disney más exitosa en Latinoamérica, “Moana 2” llega al streaming. En esta esperada secuela (que llegó ocho año después de la primera entrega de 2016), Moana y Maui emprenden nuevas aventuras, en un viaje junto a una tripulación de inusuales marineros. Nominada al Oscar como Mejor Película Animada, fue un fenómeno de audiencias: superó los mil millones de dólares en la taquilla mundial, convirtiéndose en la cuarta película del estudio en hacerlo.

Embed - Moana 2 | Tráiler Oficial | Subtitulado

“O’dessa”. 20 de marzo.

Ambientada en un futuro postapocalíptico, “O’dessa” es una ópera rock original sobre una granjera que emprende una búsqueda épica para recuperar una preciada reliquia familiar. Su travesía la lleva a una extraña y peligrosa ciudad donde conoce a su verdadero amor, pero para salvar su alma deberá poner a prueba el poder del destino y de la canción.

Dirigida por el aclamado director Geremy Jasper, está protagonizada por Sadie Sink (“Stranger Things”, “La ballena”), Kelvin Harrison Jr., el ganador del Emmy Murray Bartlett (“The White Lotus”), y Regina Hall.

Embed - O'DESSA | Tráiler subtitulado | Disney+

“Alexander y el día terrible, horrible, espantoso, horroroso”. 28 de marzo

Una película familiar que sigue la historia de Alexander, un niño de 11 años que, en un intento por reconectar con sus raíces mexicanas, emprende un viaje con su familia a la Ciudad de México. Sin embargo, la aventura toma un giro inesperado cuando descubre un misterioso ídolo de piedra en un mercado de antigüedades. A partir de ese momento, extraños sucesos comienzan a ocurrir, sumergiendo a la familia en una serie de eventos inexplicables que los llevarán a descubrir el verdadero significado de la tradición y la identidad cultural.

Embed - O'DESSA | Tráiler subtitulado | Disney+

Prime Video

“La rueda del tiempo”. Temporada 3. 13 de marzo.

La épica serie, basada en las novelas de Robert Jordan, narra una historia de magia, destino y aventura y su trama sigue a un grupo de jóvenes que descubren que son los únicos capaces de salvar al mundo de la Oscuridad. Esta entrega está basada en el cuarto libro de la saga, “The Shadow Rising”, que es donde realmente comienza a adentrarse en el tipo de narrativa por la que toda la saga es tan famosa.

Embed - La Rueda del Tiempo - Temporada 3 Teaser Trailer | Prime Video

“Holland”. 27 de marzo.

En este thriller, Nancy Vandergroot (Nicole Kidman), ama de casa, empieza a dudar de la perfección de su vida y de su entorno. En apariencia, todo parece ideal, comienza a sospechar que su esposo y la tranquila ciudad en la que vive no son tan perfectos como parecen. Junto a su colega (Gael García Bernal), descubre que nada en sus vidas es lo que parece.

Embed - Holland - Tráiler Oficial

Max

“Cuando nadie nos ve”. 7 de marzo

Este thriller español de ocho episodios tiene lugar durante la Semana Santa en un pueblo de Sevilla. Lucía Gutiérrez (Maribel Verdú), una sargento de la Guardia Civil, investiga el insólito suicidio de un vecino y unos extraños sucesos transcurridos en una procesión. Por su parte, Magaly Castillo (Mariela Garriga), una agente especial del ejército de Estados Unidos, y el sargento Andrew Taylor (Austin Amelio) son enviados a la base militar cerca de Morón para averiguar el paradero de un soldado americano desaparecido que parece estar relacionado con negocios ocultos. Enseguida, descubren que ambas investigaciones están conectadas y que el caso es más complejo de lo que inicialmente habían supuesto.