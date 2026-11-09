La Capital | Zoom | Abel Pintos

Abel Pintos, emocionado por cantar ante el papa León XIV: "Es una experiencia de vida como hombre de fe"

El artista se presentó ante el Sumo Pontífice durante la visita que realizó este lunes feriado al Pequeño Cottolengo Don Orione

9 de noviembre 2026 · 10:00hs
Google Seguir a La Capital en Google
Abel Pintos dio un breve concierto para el papa León XIV junto a jóvenes. 

Abel Pintos dio un breve concierto para el papa León XIV junto a jóvenes. 

No todos los días un artista tiene la posibilidad de presentarse ante un Papa. Abel Pintos admitió estar muy emocionado por cantar ante León XIV este lunes durante la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione. "Lo incluyo en las experiencias de vida como hombre de fe", sostuvo.

El papa León XIV tendrá este lunes una intensa agenda de actividades en la Argentina, con visitas al conurbano bonaerense y distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. El recorrido comenzó temprano en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. Allí recorrió el parque de la institución, donde conviven más de 400 personas con discapacidad, y pronunció un breve discurso. En ese marco, hubo un show musical.

Pintos confió que la invitación para cantar le llegó desde el Vaticano. “La llave” y “Motivos” fueron las dos canciones que ofreció en este marco tan particular. La previa al show no fue nada fácil, ya que estuvo “tratando de regular las emociones", pero confió sus sensaciones: "Por supuesto, muy contento, emocionado”.

“Sirvió mucho el ensayo que hicimos porque, de alguna manera, uno también termina de entender cómo va a ser la situación un poco real. Todo es muy protocolar”, señaló el cantautora Primicias Ya.

Para Pintos, “trabajar con la fe, que es algo que sostiene a gran parte de la humanidad“. En ese sentido, razonó: “Para mí, esto no es un hecho artístico. No lo incluyo en el currículum laboral, lo incluyo en las experiencias de vida como hombre de fe”.

La interpretación de Pintos se llevó, este lunes por la mañana, todas las miradas. Al punto de que su nombre se volvió tendencia en redes sociales.

La presentación de Abel Pintos ante el Papa

Noticias relacionadas
“Destino Final: Lazos de sangre” ya se encuentra disponible en Netflix

Netflix agregó la última película de una reconocida saga de terror

Ronnie Wood llega a Rosario. 

Rosario recibirá a Ronnie Wood, histórico guitarrista de los Rolling Stones

Tony, el nuevo drama autobiográfico que sigue los primeros pasos de Anthony Bourdain, ya está disponible en plataformas de streaming

Tres películas para ver en plataformas de streaming este fin de semana

Cantante de Ke Personajes. Emanuel Noir fue detenido en Concepción del Uruguay tras agredir a un policía.

Ke Personajes en problemas: detuvieron a su cantante porque golpeó a un policía

Las más leídas

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.800 millones de pesos

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.800 millones de pesos

Es inaceptable: Luca Regiardo pidió disculpas por el festejo de Newells tras el título de Boca

"Es inaceptable": Luca Regiardo pidió disculpas por el festejo de Newell's tras el título de Boca

Índice shawarma en Colectividades: cuánto aumentó el plato estrella

Índice shawarma en Colectividades: cuánto aumentó el plato estrella

Las tres últimas estaciones de un buen 2026 para Alpine y Franco Colapinto

Las tres últimas estaciones de un buen 2026 para Alpine y Franco Colapinto

Lo último

Qué famosos asistieron a la misa del papa León XIV en el Monumento a los Españoles

Qué famosos asistieron a la misa del papa León XIV en el Monumento a los Españoles

¡Que viva el papa León XIV!, el grito que corea la multitud en la previa a la misa en Palermo

"¡Que viva el papa León XIV!", el grito que corea la multitud en la previa a la misa en Palermo

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

De Juan Pablo II a León XIV: Panchito Chévez, el músico santafesino que conoció a tres Papas

El músico de Capitán Bermúdez fue saludado por León XIV en Claypole. En 1987 recibió la Primera Comunión de Juan Pablo II y también conoció a Francisco

De Juan Pablo II a León XIV: Panchito Chévez, el músico santafesino que conoció a tres Papas
¡Que viva el papa León XIV!, el grito que corea la multitud en la previa a la misa en Palermo
Información General

"¡Que viva el papa León XIV!", el grito que corea la multitud en la previa a la misa en Palermo

León XIV se emocionó en el Cottolengo y dejó un contundente mensaje sobre la discapacidad
Información General

León XIV se emocionó en el Cottolengo y dejó un contundente mensaje sobre la discapacidad

Abel Pintos, emocionado por cantar ante el Papa: Es una experiencia de vida como hombre de fe
Zoom

Abel Pintos, emocionado por cantar ante el Papa: "Es una experiencia de vida como hombre de fe"

El poncho que une a Messi y al papa León XIV: la prenda artesanal que volvió a lucir La Sole
Zoom

El poncho que une a Messi y al papa León XIV: la prenda artesanal que volvió a lucir La Sole

Rosario tiene comercios abiertos pero se espera un movimiento tranquilo por el feriado
La Ciudad

Rosario tiene comercios abiertos pero se espera un movimiento tranquilo por el feriado

Las más leídas
Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.800 millones de pesos

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.800 millones de pesos

Es inaceptable: Luca Regiardo pidió disculpas por el festejo de Newells tras el título de Boca

"Es inaceptable": Luca Regiardo pidió disculpas por el festejo de Newell's tras el título de Boca

Índice shawarma en Colectividades: cuánto aumentó el plato estrella

Índice shawarma en Colectividades: cuánto aumentó el plato estrella

Las tres últimas estaciones de un buen 2026 para Alpine y Franco Colapinto

Las tres últimas estaciones de un buen 2026 para Alpine y Franco Colapinto

De Lionel Messi a Nicki Nicole: las escuelas donde estudiaron las grandes figuras rosarinas

De Lionel Messi a Nicki Nicole: las escuelas donde estudiaron las grandes figuras rosarinas

Ovación
Newells suma opciones de recambio con Walter Núñez y Gómez Mattar para los octavos de final

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's suma opciones de recambio con Walter Núñez y Gómez Mattar para los octavos de final

Newells suma opciones de recambio con Walter Núñez y Gómez Mattar para los octavos de final

Newell's suma opciones de recambio con Walter Núñez y Gómez Mattar para los octavos de final

Central, de la acción a la reacción: el paso del mal trago al incentivo de ir por lo que viene

Central, de la acción a la reacción: el paso del mal trago al incentivo de ir por lo que viene

Fútbol femenino: se realizó con éxito el 4º Encuentro Provincial de ligas en Sub 12

Fútbol femenino: se realizó con éxito el 4º Encuentro Provincial de ligas en Sub 12

Policiales
Mataron a balazos a un hombre en Empalme Graneros
Policiales

Mataron a balazos a un hombre en Empalme Graneros

Caso Facundo Gorga: desestiman denuncias contra funcionarios del Jockey Club

Caso Facundo Gorga: desestiman denuncias contra funcionarios del Jockey Club

Le robaron la bicicleta pero un automovilista intervino para atrapar a los ladrones

Le robaron la bicicleta pero un automovilista intervino para atrapar a los ladrones

Villa Gobernador Gálvez: condenan a un hombre que instigó el incendio de una panadería

Villa Gobernador Gálvez: condenan a un hombre que instigó el incendio de una panadería

La Ciudad
Aunque León XIV no llega a Rosario, la ciudad se sumó a la misa con transmisiones especiales
La Ciudad

Aunque León XIV no llega a Rosario, la ciudad se sumó a la misa con transmisiones especiales

De Juan Pablo II a León XIV: Panchito Chévez, el músico santafesino que conoció a tres Papas

De Juan Pablo II a León XIV: Panchito Chévez, el músico santafesino que conoció a tres Papas

Rosario tiene comercios abiertos pero se espera un movimiento tranquilo por el feriado

Rosario tiene comercios abiertos pero se espera un movimiento tranquilo por el feriado

Colectividades arrancó con todo: hubo 250 mil personas en los primeros tres días

Colectividades arrancó con todo: hubo 250 mil personas en los primeros tres días

Encontraron sin vida en un río de Córdoba a una madre y su hijo, ambos de Funes
La Región

Encontraron sin vida en un río de Córdoba a una madre y su hijo, ambos de Funes

La Argentina que recibe al Papa: una radiografía del deterioro económico y social
Economía

La Argentina que recibe al Papa: una radiografía del deterioro económico y social

De Rosario a Buenos Aires: cómo es el viaje para ver al Sumo Pontífice en Argentina

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

De Rosario a Buenos Aires: cómo es el viaje para ver al Sumo Pontífice en Argentina

Día Mundial Sin Wifi, para desconectar y reflexionar sobre la hiperconectividad
La Ciudad

Día Mundial Sin Wifi, para desconectar y reflexionar sobre la hiperconectividad

Cómo funcionarán los servicios en Rosario durante el feriado nacional
La Ciudad

Cómo funcionarán los servicios en Rosario durante el feriado nacional

Rosúa: El gobierno logró las herramientas que impulsó para mejorar la seguridad
Política

Rosúa: "El gobierno logró las herramientas que impulsó para mejorar la seguridad"

Newells está en el lugar que tanto buscó, por mérito propio y sin conformismo
Ovación

Newell's está en el lugar que tanto buscó, por mérito propio y sin conformismo

Visita papal con GPS: un cura creó una aplicación para hallar a peregrinos rosarinos
La Ciudad

Visita papal con GPS: un cura creó una aplicación para hallar a peregrinos rosarinos

Corralito en Paraguay: el expresidente fue imputado y pidieron prisión preventiva
El Mundo

Corralito en Paraguay: el expresidente fue imputado y pidieron prisión preventiva

Le robaron la bicicleta pero un automovilista intervino para atrapar a los ladrones
Policiales

Le robaron la bicicleta pero un automovilista intervino para atrapar a los ladrones

Ke Personajes en problemas: detuvieron a su cantante porque golpeó a un policía
Zoom

Ke Personajes en problemas: detuvieron a su cantante porque golpeó a un policía

El Papa celebró su primera misa en Sudamérica y habló del mate como símbolo
Información general

El Papa celebró su primera misa en Sudamérica y habló del mate como símbolo

Fuerte reclamo de empresarios de Rosario por un transporte más federal
La ciudad

Fuerte reclamo de empresarios de Rosario por un transporte más federal

Una cirugía inédita en el país salvó la vida de una mujer y su bebé en Rosario
Salud

Una cirugía inédita en el país salvó la vida de una mujer y su bebé en Rosario

Un finalista por el ascenso a la Liga Profesional tiene como figura a un ex-Central
Ovación

Un finalista por el ascenso a la Liga Profesional tiene como figura a un ex-Central

Detuvieron al presidente de Paraguay tras ser destituido por el Congreso
El Mundo

Detuvieron al presidente de Paraguay tras ser destituido por el Congreso

La pantalla gigante del Museo del Deporte emitirá en vivo la misa del Papa en Argentina
La Ciudad

La pantalla gigante del Museo del Deporte emitirá en vivo la misa del Papa en Argentina

Investigan un presunto plan para atentar contra Maximiliano Pullaro en Ceres
Policiales

Investigan un presunto plan para atentar contra Maximiliano Pullaro en Ceres

Los colectivos de Rosario se podrán seguir en tiempo real: cómo consultar recorridos
La Ciudad

Los colectivos de Rosario se podrán seguir en tiempo real: cómo consultar recorridos

Más de 170 pasajeros viajaron de Rosario a San Pablo para vivir la Fórmula 1
Turismo

Más de 170 pasajeros viajaron de Rosario a San Pablo para vivir la Fórmula 1