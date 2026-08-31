Ángel Di María fue al teatro en Rosario y sorprendió a Martín Bossi en camarines

El futbolista rosarino, acompañado por su mujer Jorgelina Cardoso, asistió a la última función de "La Cena de los Tontos" en el Teatro Broadway

Di Maria fue a ver la última función de "La cena de los tontos" en el Teatro Broadway

Rosarino de pura cepa y orgulloso de sus raíces, Ángel Di María aprovechó su día libre para disfrutar de una de las propuestas de la agenda cultural de su ciudad. El domingo por la noche, el futbolista asistió al Teatro Broadway de Rosario para ver "La Cena de los Tontos" , la exitosa comedia protagonizada por Martín Bossi, Gustavo Bermúdez, Laurita Fernández, Esteban Prol y Guillermo Arengo.

Ángel Fabián Di María es uno de los grandes ídolos del fútbol argentino. Campeón con la selección nacional, el delantero en julio de 2025, después de varios años viviendo en Europa, regresó para vestir nuevamente la camiseta de Rosario Central, el club con el que debutó en Primera División el 14 de diciembre de 2005.

Desde entonces, Di María volvió a instalarse en Rosario y, cuando sus compromisos deportivos se lo permiten, disfruta de las distintas propuestas que ofrece la ciudad. Esta vez, lejos del fútbol, eligió una noche de teatro para ver a Martín Bossi en "La Cena de los Tontos".

La comedia, que Bossi protagoniza desde marzo de 2025 y que recorrió con gran éxito Buenos Aires y Mar del Plata, actualmente se encuentra de gira por las principales provincias argentinas y ya superó los 260.000 espectadores . En Rosario, hubo ocho funcinoes con localidades agotadas.

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Ángel Di María y una noche de teatro

Los responsables de la producción y del Teatro Broadway de Rosario prepararon una sorpresa especial para Martín Bossi: lograr que uno de sus grandes ídolos, Ángel Di María, fuera a verlo en la última función de "La Cena de los Tontos".

El futbolista llegó acompañado por su mujer, Jorgelina Cardoso, y ambos fueron registrados mientras disfrutaban de la función. Pero la gran sorpresa para Bossi ocurrió antes de que comenzara la obra, cuando Di María apareció en camarines. Antes de la función, el futbolista y su esposa conversaron y se fotografiaron con Martín Bossi, Gustavo Bermúdez, Laurita Fernández, Esteban Prol y Guillermo Arengo, además de saludar a los integrantes de la producción y al equipo técnico del Teatro Broadway.

Luego, la pareja se trasladó al palco VIP de la tradicional sala rosarina, desde donde disfrutó y se rio a carcajadas con la delirante comedia de Francis Veber.

Al finalizar la función, tras la ovación de pie de más de mil espectadores, Martín Bossi tomó la palabra para agradecerle a Rosario por las noches de teatro a sala llena y le dedicó la función al delantero.

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