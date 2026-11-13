Muelles del Parque España: la obra avanzó al 80 % y tiene fecha de finalización

Estiman que la ampliación del Parque España estará lista para el 27 de febrero próximo. Comienza a asomar la rampa helicoidal sobre la explanada

La obra de ampliación de los muelles del Parque España ya tiene un estado de avance superior al 80 por ciento, con la concreción de una parte esencial: el montaje de las 50 pilotes que apuntalan con base sólida la nueva estructura.

El megaproyecto que montó una estructura de 4.500 metros cuadrados con equipos flotantes ingresó en una segunda etapa que implica la construcción de una rampa helicoidal sobre una superficie que amplió la explanada hacia el norte y está en un proceso de montaje de los pisos con hormigón intertrabado y raspinado.

Colocadas las vigas y los pilotes que apuntalaron con una infraestructura sólida la nueva construcción sobre el río, uno de los miradores más emblemáticos del centro rosarino empieza a cobrar forma definitiva. El proyecto tiene la parte más trascendente desde la ingeniería soterrada. Es decir, el montaje de los 50 pilotes para darle sustento a la parte superior se asemeja a un gigante escondido que sostiene lo que ahora es más visible: la rampa helicoidal de 350 metros de recorrido que ya tiene hecha las columnas y avanzado unos 50 metros de hormigón.

Las tareas para esta recuperación histórica implicó una inversión superior a los 19.000 millones de pesos según las últimas redeterminaciones de precios y se incluyeron en el plan de infraestructura urbana articulado con la Municipalidad a través del Acuerdo Rosario.

Para dimensionar el volumen de la megaobra, se están terminando 120 metros de largo de explanada nueva de unos 45 metros de ancho. Esto es, se ejecutaron 4.500 metros cuadrados de ampliación. Esto se suma a los 3.500 metros cuadrados ya existentes que tuvieron una mejora y reacondicionamiento de los pisos frente al Colegio Parque España y el Centro Cultural.

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En total la intervención sobre la costa central ronda los 8.000 metros cuadrados de nuevo espacio público.

Inicio de la obra

La obra dio inicio el 23 de mayo del año pasado y varias cuadrillas trabajan en contraturno de noche para acelerar las tareas. La obra puede dividirse en dos etapas. La primera comprendió tareas estructurales desarrolladas mayormente desde el río con equipos flotantes (dos pontones y un barco de apoyo).

La labor bajo agua fijó la protección contra la erosión de la barranca en el tramo más próximo al Club Mitre, y la reconstrucción y prolongación de la descarga del conducto Mitre. Faltan solo detalles menores, pero está casi hecha.

En la actualidad, se está llevando adelante lo más visible a la luz de los curiosos que se asoman por la barranca: la construcción de la rampa helicoidal, y la provisión de equipamiento urbano. De esta obra espiralada ya se ejecutaron 50 metros lineales y se colocaron las columnas portantes para seguir hacia arriba en 320 metros lineales de recorrido.

Paralelamente, en el sector de la explanada existente se trabaja en la ejecución de los nuevos pisos —que incluyen senderos de hormigón raspinado y adoquinado con bloques de hormigón intertrabado— y en la construcción de bancos y maceteros, colocación de barandas, cestos y tendido eléctrico. También se están reemplazando las luminarias existentes, tanto en la explanada como en todo el tramo que llega hasta El Aura hacia el sur, unificando este espacio con la reciente intervención de ese sector.

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Una obra compleja

Es una obra compleja en varios sentidos y requirió maquinaria pesada y herramientas específicas. Por ello está armado un importante obrador en el sector del estacionamiento al pie de las escalinatas, sobre tierra firme y sin comprometer a los muelles existentes con el peso de la obra; desde ahí, se maneja la maquinaria pesada y el acopio de materiales, fundamentalmente la piedra utilizada para la estabilización del lecho del río.

Tanto en la etapa de pilotaje como actualmente en la construcción de la rampa helicoidal se trabaja las 24 horas en dos turnos (de 6 a 18 y de 18 a 6), con un equipo de 50 personas, para optimizar al máximo las posibilidades de avance de la obra.

Y si bien, solo asoma el sendero peatonal redondo y descendente que conectará la barranca con la explanada, la obra registra más de un 80 por ciento de avance. Este alto porcentaje obedece a una razón: las tareas centrales de esta licitación a cargo de las firmas Obring y Supercemento y con un plazo de obra de 540 días son básicamente estructurales y necesarias por las problemáticas que se planteaban en el sector: la protección y estabilización de la barranca y la estructura de la nueva explanada en la zona del desmoronamiento que dejó solo la escalinata a salvo, frente al auditorio del Centro Cultural Parque España. Las viejas estructuras se habían desmoronado progresivamente unos tres años atrás.