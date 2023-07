Lussich reveló su mala experiencia con la Negra Vernaci

Elisabeth Vernaci sigue en el ojo de la tormenta por haber insultado a sus compañeros de Radio Pop y arrojar unos auriculares contra el vidrio que separa al estudio del operador, por lo que fue muy cuestionada por haber ejercido maltrato laboral. Y raíz del escándalo, la locutora fue tema de conversación en todos los programas de espectáculos. Y uno de los que más se ocupó de la Negra fue Socios del Espectáculo (El Trece), donde luego de informar una sucesión de hechos que la ubican como maltratadora, este miércoles el periodista Rodrigo Lussich contó el calvario que sufrió cuando trabajó en la misma emisora. “Ella se portó muy mal conmigo, me hizo echar dos veces de Radio Pop, le caía mal porque hago chimentos y tiene un prejuicio con eso. Ella subió a la gerencia a picar la cabeza para que me saquen en las dos gestiones que tuve”, describió.

“Mientras esté ella en esa radio no voy a poder trabajar ahí porque me detesta , la gente pide que vuelva todo el tiempo. A ella le tienen un pánico atroz y con tal de no escucharla le dan el gusto”, amplió uno de los conductores de Socios del Espectáculo.

“Pero como ella tenía cola de paja porque ella se iba al horario de Lalo Mir, ella no le había avisado a su amigo que tomaba su horario y yo la expuse sin querer. A partir de ahí me hizo la cruz”, describió el periodista.

Por otro lado, Lussich habló de la forma en la que terminó estallando por este conflicto: "Me hinché los huevos de que me bardee eternamente en la radio, como el día que debuté por segunda vez cuando dijo 'en esta radio tropiezan dos veces con la misma piedra, vuelven a contratar a un tipo que sacaron'. La gente pedía que vuelva mi programa. Yo tomé mi micrófono y dije: 'Esta mujer me ha hecho esto, esto y esto', ella fue arriba y dijo que si yo no le pedía disculpas al aire, ella renunciaba. Al otro día me pidieron que le pidiera disculpas y yo no lo hice, porque no sentí que tenía que pedirlas".

Leer más: La Negra Vernaci maltrató a sus compañeros y fue muy criticada

"Tiene esa cosa de bardearme permanentemente, ninguneo. El día que hablé al aire de ella, fue mi acta de defunción, no me renovaron el contrato. Yo siempre fui un tipo que la admiró, la escuchó. Al mismo tiempo es una profesional del carajo, una lucidez extraordinaria, tiene un humor que me gusta y me siento identificado. Yo el día que entré a esa radio quería llevarme bien con ella, pero es imposible", concluyó Lussich.