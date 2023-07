La Negra Vernaci maltrató a sus compañeros y fue muy criticada

Elisabeth Vernaci protagonizó un escándalo en radio Pop, donde hace su programa, al insultar a sus compañeros y revolear los auriculares porque no funcionaban, y dicho episodio generó muchos cuestionamientos hacia la conductora. Los más críticos fueron Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, quienes comandan el ciclo Socios del Espectáculo (El Trece). "Algo que todavía no se debate es de las maltratadoras que hay en este medio. Siempre se habla de los hombres. Mujeres que durante muchos años han maltratado. No se ha dicho, no se ha hablado, pero está lleno de maltratadoras que siguen trabajando, y siguen siendo consideradas figuras. Son maltratadoras".