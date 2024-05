Jueves de estrenos: qué ver en cines esta semana

“Lo mejor está por venir”

El director italiano Nanni Moretti (ganador de la Palma de Oro en Cannes por “La habitación del hijo” en 2001) vuelve al ruedo con una comedia dramática, después de estrenar “Tres pisos” en 2020. Protagonizada por él mismo, Margherita Buy (actriz recurrente en la filmografía reciente del cineasta) y Silvio Orlando, “Lo mejor está por venir” tiene algunos elementos posiblemente autobiográficos. El filme sigue a Giovanni, un conocido cineasta italiano, mientras se prepara para rodar su nueva película. Pero una serie de circunstancias adversas (una crisis de pareja, una hija rebelde y un productor al borde de la quiebra) lo harán replantearse su manera de hacer las cosas.

“Increíble pero cierto”

El francés Quentin Dupieux es una de las voces más disruptivas de los últimos tiempos desde el cine europeo y para el mundo. Con elementos surrealistas y narrativas ocurrentes e inquietantes, el también músico viene de estrenar ocho películas en seis años. En “Increíble pero cierto” (de 2022, con estreno comercial recién este año), la trama se centra en Alain y Marie (interpretados por Alain Chabat y Léa Drucker), una pareja que se muda a la casa de sus sueños, pero descubre un misterioso túnel en el sótano que cambiará su apacible vida doméstica.

En estos días, mientras “Increíble pero cierto” tiene su paso por salas, Dupieux abrió la 77º edición del Festival de Cannes con su más reciente filme, “El segundo acto”. Protagonizada por Louis Garrel y Léa Seydoux, la película recibió buena respuesta del público y de la crítica, y se espera que comience un recorrido por otros festivales centrales del circuito.

“Monkey Man: el despertar de la bestia”

El actor británico Dev Patel (que saltó a la fama mundial en 2008 por su rol protagónico en la ganadora del Oscar “¿Quieres ser millonario?”) hace su debut como director con “Monkey man”, un thriller de acción protagonizado por él mismo y Sharlto Copley. También coescribió el guión, junto a Paul Angunawela y John College.

El filme, que ya tuvo buena acogida en las audiencias de festivales independientes, transcurre en la India y se centra en Kid, un joven que se gana la vida en un circuito de lucha clandestina, donde noche tras noche recibe golpizas oculto tras una máscara de gorila. Su participación en este ambiente lo llevará a verse involucrado con la élite criminal de la ciudad, y motivado por traumas del pasado, Kid desatará una campaña del pasado para saldar cuentas con quienes cometieron injusticias contra él, al mejor estilo "John Wick".

“Monkey Man”, que inicialmente iba a ser distribuida por Netflix, terminó siendo acompañada por Monkeypaw Productions, la productora Jordan Peele (director de “¡Huye!”, “Nope” y “Nosotros”), quien consideró que la cinta debía tener un paso por salas.

>> Leer más: Cines de Rosario proyectarán películas argentinas con entrada a $2.000

“Tarot de la muerte”

Este filme de terror sobrenatural es otra ópera prima, en este caso de la dupla formada por Spenser Cohen y Anna Halberg, quienes además la escribieron de forma conjunta basándose en la novela de 1992 “Horóscopo”, de Nicholas Adams.

Cuando un grupo de amigos rompe la regla sagrada de la lectura del tarot (no usar nunca la baraja de alguien más), desatan sin saberlo un mal indescriptible atrapado dentro de esas cartas malditas. Uno a uno, se enfrentarán con el destino predicho por la lectura, en una carrera contra la muerte.

“Transformers 40 aniversario”

Para celebrar los 40 años del estreno de la serie animada de “Transformers”, se estrena esta “experiencia cinematográfica”, especial para los fanáticos de la saga original (que en los últimos años tuvo sus adaptaciones live action en mega producciones). Por primera vez en cuatro décadas, se reunirán todos los actores de doblaje original para revisitar a sus personajes y recrear algunas de las escenas más icónicas de la historia.

Embed - Till All Are One: Transformers 40th Anniversary | Trailer Cinemark