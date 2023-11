Los clásicos de Los Beatles llegan a Rosario en versión sinfónica

Una orquesta sinfónica de 30 músicos, cantantes elegidos para representar a Latinoamérica en la Beatle Week de Liverpool, una completa puesta de sonido y video y un director experimentado como Damián Mahler, son los responsables de “The Beatles Symphonic Fantasy” , la megapropuesta escénica que llegará hoy, a las 21, al teatro El Círculo (Laprida y Mendoza). Mahler reúne en en su haber la música de clásicos como “Los tres mosqueteros”, “La Sirenita”, “La Bella y la Bestia” y “Anastasia”, entre muchos otros. Su último trabajo es “Back to the Orchestra”, en la que trabaja junto a su padre, Angel Mahler, un referente del musical argentino.

Cuando cumplí 13 años me regalaron 3 discos, y entre ellos “Help” de The Beatles. Estaba empezando a hacer música, pero en casa no se escuchaban tanto, o muy poco, fue algo que fui descubriendo a medida que fui creciendo. Muchas veces hay cosas que uno escucha de chico y se olvida después al crecer, en cambio lo que me pasó con The Beatles fue todo lo contrario, fueron ganando cada vez más espacio porque fui entendiendo su importancia, su música, la relevancia de su mensaje, la vitalidad y la vigencia que siempre mantiene y cómo se van haciendo cada vez más potentes a través de su música.

¿Con qué se van a encontrar los fans?

El público se va a encontrar con un encuentro entre mundos: la banda de rock y la orquesta sinfónica y la interacción entre ellos. Cada uno va a tener su lugar, su espacio y protagonismo. Es un espacio donde proponemos potenciar todo lo que hace a cada uno de ellos tan especial: la potencia de la banda de rock con la grandilocuencia de la orquesta sinfónica.

¿Cuándo y por qué decidiste armar este espectáculo?

Es un proyecto que empezamos a desarrollar con Javi Fernández de Sira Música en pandemia y que tuvo distintas etapas hasta la concreción final. Estábamos seguros que la música de The Beatles tenía un atractivo espectacular y casi natural para ser llevada al ámbito sinfónico. Su amplio conocimiento del mundo de los tributos fue clave para encontrar un balance entre lo esperable y lo innovador.

¿Qué significa hoy para vos Los Beatles?

Su legado musical es inmenso, es una música que rompió todo tipo de barreras y que fue y sigue siendo de influencia para todos los que se dedican a hacer música. O sea, no hay músico, no hay artista que no haya estado fuertemente influenciado directa o indirectamente por The Beatles. A mí me sigue sorprendiendo al día de hoy cómo hace 60 años, o 55, plantearon las cosas que plantearon a través de sus letras y canciones y cómo siguen siendo tan actuales como vigentes y necesarias.

¿Cuál fue el mayor desafío para hacer un homenaje a una banda icónica del pop?

Son dos en este caso: uno es elegir el repertorio, porque es literalmente imposible no dejar afuera dos docenas de temas imperdibles cuando uno arma una lista para tocar en un espectáculo musical de los Beatles. Entonces, el desafío tenía que ver con poder elegir una lista que fuera representativa de todo su repertorio y a la vez no dejar afuera ninguna música imperdible. Y por otro lado, el desafío tiene que ver también con que al hacer orquestaciones, porque el espectáculo cuenta con orquestaciones originales, está tocando una música, una obra de arte maestra y total a la cual yo respeto muy profundamente. Cada decisión que tomé de las orquestaciones y tomamos respecto de la creación del concepto de este espectáculo fueron hechos muy a conciencia de saber que estamos manipulando, en el mejor de los sentidos, una obra maestra de la literatura musical mundial.

¿Cuál fue el desafío de abordar y hacer arreglos sinfónicos sobre música que podría decirse que es parte de algún tipo de panteón sagrado del pop y el rock?

Creo que el desafío de este espectáculo es proponerle al espectador un viaje musical que alterne entre los puntos conocidos, los lugares cómodos del oído del espectador y los lugares nuevos que propone, porque al generar estas versiones de repente nos damos el lujo de poder hacer una introducción un poco más larga de “Come Together”, sugiriendo lo que va a pasar a través de la música orquestal. Tiene que ver con mover emotivamente el oído del espectador sacándolo de su espacio de confort por momentos y devolviéndolo a sus lugares seguros. Creo que la riqueza del show está en esa alternancia.

¿Cómo resolviste el aspecto vocal?

Nuestros extraordinarios intérpretes vienen tocando la música de los Beatles desde que tienen uso de razón. De hecho, varios de nuestros integrantes fueron elegidos para representar a Latinoamérica en lo que es la Beatle Week en Liverpool. Ellos ganaron un concurso acá en Argentina que tiene sede en Buenos Aires y que es la Semana Beatle a nivel Latinoamérica, donde vienen bandas de toda la región a competir para ser elegidas para viajar a Liverpool y tocar música de los Beatles en la Beatle Week. Conocen este material como la palma de su mano, y es un orgullo poder contar con ellos porque representan esta música de la mejor manera posible.

En el título, “The Beatles Symphonic Fantasy”, ¿la palabra Fantasy indica cuánto de tu propia inspiración tiene el espectáculo?

Puede ser que haya algo de eso, creo que el título refiere a que hay un poco de fantasía a través de la música sinfónica como puente, a que el público no se va a encontrar con simplemente la banda tocando los temas tal cual son y con una orquesta detrás, hay un trabajo musical alrededor de la obra de The Beatles que se hace en forma respetuosa porque somos ante todo amantes de esta música y la cuidamos como el tesoro que es y a la vez nos damos el permiso de, por ejemplo, tocar un fragmento de “Across the Universe”, hacer un puente musical que se una con “The Long and Winding Road”. Como decía antes, el espectáculo propone un viaje musical a través de la obra de los Beatles, aprovecha a la orquesta sinfónica como elemento magnificador de su obra.

¿Cuál pensás que fue el secreto de Los Beatles para convertirse en referente mundial?

Creo que nadie lo sabe. Creo que es realmente inabarcable su capacidad compositiva y su vuelo poético. Fue y es inmenso. Tuvieron en ocho años un recorrido musical y filosófico, que muchas personas no lograrían a lo largo de su vida. Esa evolución y ese camino que The Beatles promueven a través de su música es único. Creo que una cosa que los ha hecho únicos es que estuvieron comprometidos con muchas causas y atravesados por muchas situaciones que lograron plasmar y manifestar en su música y letra. No dejaron que nada de lo que les pasaba alrededor, lo que pasaba a nivel mundial, a nivel local, les pase por al lado. Todo lo tomaron, lo expresaron y lo volcaron en su música. Y fueron verdaderos, ese condimento indispensable para conmover a otros de la forma que lo hicieron.