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Lollapalooza Argentina confirmó su line up para 2027: uno por uno, todos los artistas de la grilla

Travis Scott, Charli XCX, The Killers, TINI y David Guetta lideran el headliner del festival, que se realizará del 12 al 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro

8 de octubre 2026 · 13:45hs
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La 12° edición del evento se realizará los días 12

La 12° edición del evento se realizará los días 12, 13 y 14 de marzo de 2027 en el Hipódromo de San Isidro

Lollapalooza Argentina confirmó su line up completo de cara a la duodécima edición del festival, que reunirá a grandes figuras internacionales y artistas de la escena local desde el 12 hasta el 14 de marzo de 2027 en el Hipódromo de San Isidro.

La programación volverá a combinar pop, rock, hip hop, electrónica y diferentes expresiones de la música internacional. Cabe destacar que la organización todavía debe definir qué artistas se presentarán cada día y cómo quedará distribuida la programación entre los distintos escenarios.

El cartel tendrá como principales figuras a Travis Scott, Charli XCX, The Killers, TINI, David Guetta, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Rawayana, Fontaines D.C. y Sombr.

Travis Scott llegará como una de las principales figuras del hip hop y el rap internacional. A su lado estará Charli XCX, una de las referentes del pop contemporáneo que viene de sacar "Music, Fashion, Film", uno de los discos más celebrados del año, mientras que The Killers aportará sus grandes hits de rock popero.

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El cartel también tendrá una fuerte presencia argentina con TINI, que llegará después de la expansión internacional de FUTTTURA. La primera línea se completa con David Guetta, referente de la música electrónica, además de Queens of the Stone Age, que regresará al país después de nueve años.

También estarán The Neighbourhood, la banda venezolana Rawayana, Fontaines D.C. y Sombr, quien debutará en Argentina. La programación internacional tendrá otras figuras destacadas. Entre ellas aparece The Prodigy, Dominic Fike, RAYE y el regreso de Cage the Elephant.

La electrónica ocupará nuevamente un lugar destacado dentro del festival. La programación incluye a Four Tet, Marlon Hoffstadt, Boys Noize, Sammy Virji, Tiga, Carlita y Ninajirachi, entre otros artistas.

La escena nacional también formará parte en la duodécima edición con diferentes estilos y generaciones. Entre los nombres más destacados aparecen Dillom, Usted Señalemelo, K4OS, Un Poco de Ruido, Broke Carrey, Juana Rozas, Lolu Menayed, Enzocerobulto, Mateo Dufour, Juan Hansen, Zé Pequeña, Sofia Mora y Las Sombras, entre muchos otros.

Lollapalooza Argentina 2027: la grilla de artistas

La programación anunciada incluye a:

Travis Scott, Charli XCX, The Killers, TINI, David Guetta, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Rawayana, Fontaines D.C., Sombr, The Prodigy, Dillom, Malcolm Todd, Geese, Cage the Elephant, Dominic Fike, RAYE, Lola Young, Slayyyter, Adéla, Un Poco de Ruido, Marlon Hoffstadt, Four Tet, Angine de Poitrine, Tomora, K4OS, Leon Bridges, Usted Señalemelo, Boys Noize, Snow Strippers, Carlita, Sammy Virji, Ninajirachi, Julia Wolf, Die Spitz, Yorghaki, The Avalanches, Rivo, Boy Harsher, Mateo Dufour Live, Amaia, Midnight Generation, Mind Enterprises, Ayybo, Juan Hansen Live, Violet Grohl, Ela Taubert, Enzocerobulto, Juana Rozas, Francisca Valenzuela, Broke Carrey, Princesa Alba, Lolu Menayed, Folgar, Tiga, Santos Bravos, Daniela Spalla, Kchiporros, Natalia Lacunza, Zé Pequeña, Sofia Mora, Dandára, Joaco Burgos, Ara, Palo, Fabrizio, Mai Lawson, Hana Fox, Varese, Sol Porro, Hellolola, Molle, Pato Mallet, Las Sombras y La Ramona.

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