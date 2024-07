Llegó julio y llueven los memes: qué opina Julio Iglesias de esta tendencia

Qué dijo Julio Iglesias

Allá por 2015, Julio Iglesias concedió una entrevista a la revista Hola!, donde fue cuestionado por el fenómeno que, por ese entonces, posicionaba su nombre entre las principales tendencias de Twitter. “Me parecen simpáticos, siempre que no sean ofensivos”, respondió el cantante, siendo consecuente con el estilo formal y sobrio con el cual ha conducido su carrera. Al igual que cualquier usuario de WhatsApp, Facebook o X, también le comparten memes del tema que lo hacen tentarse.

“De vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa. No sé quién empezó con eso, pero es una historia divertida. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre”, dijo con simpatía.

Julio Iglesias, autor de clásicos como “Me olvidé de vivir”, “Spanish Girl”, “Soy un Truhán, Soy un Señor”, “Hey” y “Con la misma Piedra”, sabe que las nuevas generaciones se acercan a él más por los memes que sus música y lo agrade. De acuerdo con estimaciones de CBS, durante el periodo 1979-1982, el español fue el mayor vendedor de discos en Estados Unidos y en Latinoamérica.

Algunos memes de Julio

