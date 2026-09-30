Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Un repaso por algunas de las propuestas teatrales de los próximos días en la ciudad: dramas, teatro independiente, microteatro y más

Ludmila Gallardo y Carlo Seminara protagonizan "El viaje del tambor", una de las obras que se puede ver este fin de semana en la agenda teatral rosarina

En Rosario siempre hay mucho teatro . Arranca un nuevo mes y se renueva la cartelera en la ciudad . Para orientarse ante la multiplicidad de obras, un repaso por las funciones que tendrán lugar en los próximos días , en diversos espacios independientes, tradicionales y comerciales de la ciudad.

Para el fin de semana del jueves 1 al domingo 4 de octubre, esta es la agenda teatral rosarina:

- Microteatro. Desde las 20hs. San Lorenzo 1329 Próximas funciones: de jueves a sábado en octubre

Sesión Golfa. - "Julieta y Julieta": Dos julietas, un amor que se desgarra en dos voces ¿Existe una sola verdad? De Migel Alcantduu. Dirección: Sandra Majic. Actúan: Carolina Diez y Camila Hidalgo Solís. - "Amore Di Mafia": Último trabajo juntos de dos mafiosos particulares. Uno se retira, el otro recién comienza. ¿Cómo terminará esta historia? De Susana Mercado. Dirección: Lucky Matricardi. Actúan: Martín Fumiato y Manuel Melgar. - "Madrid, ¡un sueño!": Emocionante como “Hairspray”, “Fame” y “Flashdance”. Si tenés un sueño, si buscás la fama... acá es donde vas a empezar a reír. De José Ignacio Tofé. Dirección: Sebastián Villar Rojas. Actúan: Mumo Oviedo, Vicky Picech, Silvina Santandrea. - "Nunca es tarde": Cuando Rick, el detective canchero, se encuentra con Betty, la Femme Fatale, sabía que era una trampa. De Nacho López. Dirección: Juan Pablo Giordano. Actúan: Lala Brillos y Juan Biselli. - "Caída libre": unos paracaidistas preparados para una misión “histórica”... hasta que falta un paracaídas. Tú eres un recluta más. ¿Quién se sacrifica? Con Diego Borrell y Vicente Desantes

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Sesión Central. - "El juego del amor propio": en plena terapia, dentro de la mente de Enzo, alguien lo desafía y al juego da comienzo. De Adolfo Oliveira y Pedro Cambas. Actúan: Mauro Sabella y Fer Porcel. Dirección: Camila Hidalgo Solís. - "Tribulaciones de un gigoló": ella decidió darse los gustos en vida. Él quedó sin empleo y se calzó la capa. El destino los cruza en un encuentro más desubicado que reunión familiar en hotel alojamiento. De Marta Sánchez. Dirección: Ceci Patalano. Actúan: Cuca Musa y Djordi Méndez. - "Prometo volver a engañarte": Marta ha dejado una nota a Marcos diciendo “TENEMOS QUE HABLAR”. Cuando te esperes lo peor, probablemente estés en lo cierto. De Zenón Recalde. Dirección: Dani Cáceres. Actúan: Mati Suleimen y Ceci Li Causi. - "El escudo": ¿Qué harías si tu equipo no ganara ni un partido? Cuando entres en este vestuario formarás parte de un grupo de ineptos donde un entrenador desesperado lucha por salvar la temporada más bochornosa de la historia. Con Diego Borrell y Vicente Desantes.

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>> Leer más: Las hermanas Marull vuelven a Rosario con su aclamada obra "Lo que el río hace"

Viernes 2 de octubre

- "Lo que el río hace". 21hs. Teatro Astengo (Mitre 754)

Próximas funciones: sábado 3 y domingo 4 de octubre

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Amelia está desbordada, perdida entre objetos y obligaciones, su presente es una montaña de exigencias que trata de escalar cada mañana. La muerte de su padre la obliga a volver al pueblo donde pasó su infancia: un escenario vacío donde nada es como lo recordaba; salvo el río, que la invitará a reconocerse en su reflejo o a sumergirse hasta tocar el fondo.

¿Y si esa que fuimos existiera? ¿Si un día se nos presenta? ¿Si de tanto perseguirnos nos alcanza? ¿Qué haríamos con ella? ¿La reconoceríamos? ¿La abrazaríamos? ¿La ignoraríamos para poder seguir siendo quienes somos?

Lo que el río hace fue estrenada en la sala Cunill Cabanellas del Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA) en septiembre de 2022. Desde entonces, realizó dos temporadas a sala llena en el CTBA y continúa ininterrumpidamente en el teatro Astros.

Actúan: María Marull (Amelia), Paula Marull (Amelia), William Prociuk (Antonio), Mónica Raiola (Dora), Mariano Saborido (Juano) y Débora Zanolli (Nancy). Dramaturgia, dirección y producción general: María y Paula Marull.

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- "La montaña, una obra escultórica". 20.30hs. Teatro del CCPE (Sarmiento y el río)

Promoción en boletería: 2×1 para estudiantes y jubilados.



"La montaña, una obra escultórica". obra del colectivo artístico Micelio, que surge del Laboratorio de creación grupal coordinado por Elisa Carricajo en el programa Descarriadas, las artes escénicas expandidas, en 2025. Más que una obra, La montaña es un ritual performático e hipervisual donde la escultura, el diseño sonoro, la danza y las técnicas del teatro clásico colisionan para construir en medio de las ruinas. Un cruce multidisciplinario y desesperado que busca conmover, sacudir la contemplación y convocar.

¿A quién le tiene que pasar una desgracia para que el mundo lo llame tragedia? Para responder esa pregunta, un colectivo de artistas decide entregar en sacrificio a la Diosa Teatro la historia de Aldo, el perro de Paula.

Realizadores: Paula Montes, Nicolas Zanni, Federico De Battista, Cecilia Colombero, Tania Scaglione, Irupé Vitali y Matias Achilli.

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- “Hamlet se va de gira”. 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

Próximas funciones: todos los viernes de octubre

Dante es un titiritero desencantado de su oficio. Sin embargo, sus marionetas, con las que interpretó durante años la clásica “Hamlet”, le exigen seguir sobre los escenarios. “Después de todo, ¿qué clase de destino es para estos seres seguir colgados sin hacer lo único que les da vida: actuar?”, se pregunta oportunamente la sinopsis de la nueva obra escrita y dirigida por Néstor Zapata, emblema vital del teatro rosarino.

Actúan: Matías Tamburri (Dante), Santiago Pereiro (Hamlet), Bárbara Zapata (Alma/Ofelia), Liliana Gioia (Reina Madre), Juan Biselli (Tío Rey) y Fernando Galassi (Bufón).

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- "El líquido táctil". 21hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Próximas funciones: todos los viernes de octubre



Un actor, más su hermano actor, más su esposa actriz, más un pianista contratado. O una actriz con su marido actor en una relación insostenible recibe una visita importante. O un hermano que visita a su hermano sin saber con qué se encontrará. O un pianista contratado para sostener lo imposible. Una discusión entre la perra Lassie, el arte del siglo XX y cómo dejar de fumar deriva en un asesinato. El sinsentido de la existencia puede ser su sentido.

Actúan: María Laura Silva, Adrián Giampani, Miguel Bosco y Luciano Duri. Dirección: Cristian Marchesi. Dramaturgia: Daniel Veronese

- "Historias de bolsillo. Volumen 2". 21hs. Sala Tandava (9 de julio 754)

Próximas funciones: sábado 3 de octubre

Tres nuevos relatos de humor, absurdos y delirantes, donde lo cotidiano se vuelve extracotidiano. Dirección: María Pía Soler y Marianela DruettaElenco: Juan Martín Casalino, Milagros Almada, Malena Fernández, Juan Manuel Márquez, Cintia Luna y Laura Amelie.

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- "Matar al diván". 21hs. Sala Amigos del Arte (3 de febrero 755)

Próximas funciones: todos los viernes y sábados de octubre



De Patricia Suárez. Actúan: Héctor Bellomo, Nélida Demichelis, Mery Giacca, Carmen Russo, Ricardo Debuc, Antonio Iglesias, Bety Farcuf y Eli Arce

- "Microteatro". Desde las 21hs. San Lorenzo 1329

Misma programación que el jueves.

Sábado 3 de octubre

- "Lo que el río hace". 20hs. Teatro Astengo (Mitre 754)

Próximas funciones: domingo 4 de octubre

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Amelia está desbordada, perdida entre objetos y obligaciones, su presente es una montaña de exigencias que trata de escalar cada mañana. La muerte de su padre la obliga a volver al pueblo donde pasó su infancia: un escenario vacío donde nada es como lo recordaba; salvo el río, que la invitará a reconocerse en su reflejo o a sumergirse hasta tocar el fondo.

¿Y si esa que fuimos existiera? ¿Si un día se nos presenta? ¿Si de tanto perseguirnos nos alcanza? ¿Qué haríamos con ella? ¿La reconoceríamos? ¿La abrazaríamos? ¿La ignoraríamos para poder seguir siendo quienes somos?

Lo que el río hace fue estrenada en la sala Cunill Cabanellas del Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA) en septiembre de 2022. Desde entonces, realizó dos temporadas a sala llena en el CTBA y continúa ininterrumpidamente en el teatro Astros.

Actúan: María Marull (Amelia), Paula Marull (Amelia), William Prociuk (Antonio), Mónica Raiola (Dora), Mariano Saborido (Juano) y Débora Zanolli (Nancy). Dramaturgia, dirección y producción general: María y Paula Marull

>> Leer más: Juan José Campanella: "Mafalda es sin dudas el personaje más icónico de la Argentina"

- "Empieza con D, siete letras". 21hs. Teatro Astengo (Mitre 754)



Luego de permanecer más de un año en cartel en calle Corrientes, y superando las 300 funciones ininterrumpidas, la obra dirigida por Juan José Campanella vuelve a Rosario. Coescrita por Campanella junto a Cecilia Monti, su compañera de vida desde hace 27 años, la obra está protagonizada por Eduardo Blanco, Victoria Almeida, Gastón Cocchiarale y Maru Zapata.

En la sala de espera de un consultorio dental, dos personajes chocan de la manera más inesperada: Miranda Delgado, una profesora de yoga en sus 30, verborrágica, carismática y con un humor tan afilado como su lengua; y Luis Cavalli, un médico retirado en sus 60, viudo y todavía buscando el manual de instrucciones de un nuevo mundo. Entre risas, ironías y momentos profundamente humanos, su relación se convertirá en una montaña rusa emocional, donde el amor y el humor son los protagonistas principales.

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- “El viaje del tambor”. 21hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Próximas funciones: todos los sábados de octubre

Un recorrido escénico y musical por las memorias sonoras de la región. La nueva obra de música y artes escénicas impulsada por Proyecto Batel, creada e interpretada por Ludmila Gallardo y Carlo Seminara, con dirección de Severo Callaci. A través de tambores, danzas, cantos y relatos, la propuesta navega las aguas del Río Paraná y el Río Uruguay desde el norte de Brasil hasta el Río de la Plata. La obra rescata la herencia cultural de matriz afro en las voces de sus protagonistas anónimos, entrelazándola con la historia oficial de nuestro pasado colonial.

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- "Entre luces y sombras". 20.30hs. Museo de la Ópera del Teatro El Círculo (Laprida 1223)

Una noche de musicales en las catacumbas del teatro. Un show que recorre los clásicos del teatro musical: Les Miserables, Cabaret, Chicago, con Nazarena Vidal en voz, Horacio Castillo en piano y Eduardo Cáceres en batería, en el ambiente único del Museo de la Ópera, con un formato íntimo de café concert, con mesas y servicio de barra a cargo del Café de la Opera. Puesta en escena: Sebastián Nuñez. Intérpretes: Nazarena Vidal, Horacio Castillo y Eduardo Cáceres

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>> Leer más: Ariel Staltari: "Si no entro concentrado por mil, corro el riesgo de morder la banquina"

- “Agotados”. 21.30hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)

Ariel Staltari encabeza este unipersonal en el que interpreta a más de cuarenta personajes. La obra se presenta como “una comedia vertiginosa” que se sumerge en un día frenético de Samuel, “un actor que está tratando de vivir de sus sueños pero mientras tanto trabaja en un restaurante boutique de Buenos Aires atendiendo una especie de call center”.

Con el corazón roto y la billetera, atiende sin respiro las llamadas de comensales dispuestos a hacer lo imposible por conseguir una mesa y enfrenta maltrato, desprecio, gritos, coimas y hasta amenazas. Ariel materializa esas interacciones, interpretando a cada uno de los personajes con los que interactúa.

Con dirección de Pablo Fábregas, la obra es una adaptación de una de las comedias más exitosas de Broadway de la última década, protagonizada en su versión original por Jesse Tyler Ferguson (“Modern Family”). Al igual que con “El Eternauta”, Staltari participó de la escritura de la versión local, que incorpora guiños a la cultura argentina.

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- "Quemarlo todo". 21hs. Teatro La Escalera (9 de julio 324)

Próximas funciones: sábados de octubre

En los pliegues de la creación artística, donde el aplauso de ayer suele transformarse en el silencio desgarrador de hoy, se incuba una historia abismal en la nueva creación de Carlos Romagnoli, quien también es su director. La trama sigue a una artista consagrada en el pasado pero sumida hoy en las sombras del olvido que decide poner fin a su propia existencia. Sin embargo, el destino interrumpe sus intenciones trágicas de la mano de su asistenta y, simultáneamente, a través de una visita completamente inesperada.

Este visitante misterioso trae consigo una oferta deslumbrante, una suerte de milagro caído del cielo que promete rescatarla de la nada, aunque el costo exigido a cambio resulta sencillamente inconcebible.

Esta atmósfera de tensión sostenida y dilemas morales profundos es la espina dorsal de “Quemarlo todo”, la nueva propuesta escrita y dirigida por Carlos Romagnoli. La pieza cuenta con las actuaciones de Florencia Dlugovitzky, Leonor Capara y Gabriel Rocca, junto al diseño de vestuario y asistencia de Ivana López y la iluminación de Marcelo Pucheta.

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- "Ito, teatro para bebés". 16hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los sábados de octubre

25% de descuento con Tarjeta de Beneficios La Capital

Promo familias: comprando tres entradas o más, 20% de descuento

ITO es un gusanito curioso por conocer el mundo. ¿Ito estás? ¿Dónde estás? ¿Lo buscamos por allá? Obra de teatro diseñada especialmente para los bebés de 0 a 3 años. Actúan: Maria Soledad Galván y Santiago Pereiro. Idea, dramaturgia y dirección: Carla Rodríguez

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- "La función de los invisibles". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los sábados de octubre

En un punto perdido de una ruta desierta, un auto detenido y un trapecio al costado del asfalto se convierten en el escenario fortuito para un grupo de comediantes y artistas circenses que parecen haber quedado suspendidos en el tiempo. Entre el absurdo, la intemperie y la melancolía de las funciones suspendidas, los personajes transitan sus propios fracasos, los silencios acumulados y las verdades postergadas, descubriéndose de pronto ante la mirada de alguien que, desde las sombras, los estaba observando.

Con dramaturgia y dirección de Gustavo Di Pinto, La función de los invisibles llega en septiembre a La Orilla Infinita nacida del despojo y la resistencia: una troupe de artistas varados que funciona como metáfora universal sobre el pánico humano a desaparecer y ser olvidados.

Actuación: Clara Galindo, Santiago Pereiro, María Florencia Echeverría, Analía Saccomanno, Juan Manuel Raimondi, Juan Alberto Pereiro, Lorena Salvaggio, Laura Fuster, Galo De Lorenzo y Manuel González

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- "Hervidero". 21hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Próximas funciones: todos los sábados de octubre

Dos socias. Un proyecto: abrir un pequeño local de moda circular en calle San Luis. Soñar un futuro mejor. Salir del barrio y llegar al centro. Actúan: Paula García Jurado y Anahí Gonzalez Gras. Dirección y dramaturgia: Elisabet Cunsolo

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- "Historias de bolsillo. Volumen 2". 21hs. Sala Tandava (9 de julio 754)

Tres nuevos relatos de humor, absurdos y delirantes, donde lo cotidiano se vuelve extracotidiano. Dirección: María Pía Soler y Marianela DruettaElenco: Juan Martín Casalino, Milagros Almada, Malena Fernández, Juan Manuel Márquez, Cintia Luna y Laura Amelie.

- "Matar al diván". 21hs. Sala Amigos del Arte (3 de febrero 755)

Próximas funciones: todos los viernes y sábados de octubre

De Patricia Suárez. Actúan: Héctor Bellomo, Nélida Demichelis, Mery Giacca, Carmen Russo, Ricardo Debuc, Antonio Iglesias, Bety Farcuf y Eli Arce

- "Microteatro". Desde las 21hs. San Lorenzo 1329

Misma programación que el viernes.

Domingo 4 de octubre

- "Lo que el río hace". 18.30hs. Teatro Astengo (Mitre 754)

Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 20% de descuento

Amelia está desbordada, perdida entre objetos y obligaciones, su presente es una montaña de exigencias que trata de escalar cada mañana. La muerte de su padre la obliga a volver al pueblo donde pasó su infancia: un escenario vacío donde nada es como lo recordaba; salvo el río, que la invitará a reconocerse en su reflejo o a sumergirse hasta tocar el fondo.

¿Y si esa que fuimos existiera? ¿Si un día se nos presenta? ¿Si de tanto perseguirnos nos alcanza? ¿Qué haríamos con ella? ¿La reconoceríamos? ¿La abrazaríamos? ¿La ignoraríamos para poder seguir siendo quienes somos?

Lo que el río hace fue estrenada en la sala Cunill Cabanellas del Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA) en septiembre de 2022. Desde entonces, realizó dos temporadas a sala llena en el CTBA y continúa ininterrumpidamente en el teatro Astros.

Actúan: María Marull (Amelia), Paula Marull (Amelia), William Prociuk (Antonio), Mónica Raiola (Dora), Mariano Saborido (Juano) y Débora Zanolli (Nancy). Dramaturgia, dirección y producción general: María y Paula Marull

- “Para Anormales”. 20.30hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Próximas funciones: todos los domingos de octubre

La pieza trata sobre un grupo de padres de 4° grado que se reúne en la casa de la directora de la escuela para hablar de una situación que atraviesan sus hijos. Lo que comienza como una reunión termina poniendo en crisis las certezas, los prejuicios y lo que cada personaje entiende por normalidad. A medida que avanza la charla, lo paranormal irrumpe en ese encuentro cotidiano y pone a los personajes, literalmente, en el lugar del otro. El texto está inspirado en un caso real que trascendió en los medios en 2017, cuando se viralizaron capturas de un grupo de WhatsApp de padres de 4° grado que celebraban que un niño con síndrome de Asperger fuera apartado del curso.

Dramaturgia: Matías Del Federico y Daniel Veronese Dirección: Mumo Oviedo Elenco: Ofelia Castillo · Leonardo Genés · Luciana Mangó · Sofía Molinengo · Lisandro Quinteros · Claudia Simón

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- "El eco de lo invisible". 20hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)



Dos ancianos detenidos en el tiempo. Un acontecimiento crucial. Un laberinto donde la realidad se desdibuja. Actúan: Marilina Baroni & Martín Salomon. Dirección: Romina Piatti

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- “Inestable”. 21hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)

El nuevo show de comedia a corazón abierto de Pablo Fábregas recorre los momentos más importantes de la vida: nacer, enamorarse, ser padres, envejecer y morir. Con música en vivo, invita a reírse de las inseguridades cotidianas y a aceptar que nadie es completamente normal



- "La mercería". 19hs. Sala La Escalera (9 de Julio 324)

Próximas funciones: todos los domingos de octubre



"Porque la memoria es un sitio donde elegimos permanecer, para que el presente ilumine nuestros amaneces". Actúan: Celia Caggiano y Eugenio Tamburri. Dramaturgia, dirección y puesta en escena: Susana Cavalieri