Llega MasterChef Celebrity: hay 24 famosos confirmados, entre ellos 3 rosarinos

La nueva edición de MasterChef Celebrity reunirá a figuras de la música, el espectáculo y el deporte

Cada vez falta menos para el regreso de uno de los reality shows más vistos por los argentinos: MasterChef Celebrity, l a competencia culinaria en la que distintos participantes ponen a prueba sus habilidades frente a reconocidos chefs. Después de meses de ausencia, volverá a la pantalla de Telefe con una nueva edición que contará con 24 figuras, jurado renovado y nuevos desafíos.

Si bien todavía no hay una fecha confirmada para el estreno, se espera que el programa llegue a la pantalla en los próximos meses. Una vez más, la conducción estará a cargo de Wanda Nara .

En cuanto al jurado, habrá cambios en la conformación del equipo. Germán Martitegui y Damián Betular continuarán en sus puestos, mientras que Donato de Santis será reemplazado por Maru Botana , quien se sumará a la nueva temporada del reality.

A continuación, los participantes que ya están confirmados para la nueva temporada de MasterChef Celebrity.

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Los famosos que se ponen el delantal

Son 24, en total, los participantes confirmados para la nueva edición de MasterChef Celebrity, entre los que se encuentran estrellas de la música, el deporte y el espectáculo.

En cuanto a la música, se pondrán el delantal y asumirán el desafío de cocinar el cantante L-Gante, el cuartetero cordobés Luck Ra, Alejandro Lerner y Pablito Lescano.

También se sumarán conductoras e influencers como Karina Mazzocco, Lizy Tagliani, Elizabeth “La Negra” Vernaci, La China Ansa y Juli Poggio. A ellas se agregará Martita Fort y Grego Rossello.

Entre los actores que participarán se encuentran Julieta Nair Calvo, Diego Ramos, Nazareno Casero, Campi y Presta. También serán parte de esta nueva edición Edith Hermida y Paula Trapani.

En el rubro deportivo, formará parte del certamen el exfutbolista Pablo Migliore y la periodista Morena Beltrán.

Habrá lugar para tres rosarinos: Pachu Peña, Luciana Geuna y Rocío Robles.

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