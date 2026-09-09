Ángel Di María: "No me voy a retirar, Central está pasando un gran momento"

El capitán canalla habló ante los medios en Arroyo Seco y se refirió a su futuro en Arroyito. “Estoy más que feliz acá y ojalá sea por muchísimo tiempo”, afirmó

Ángel Di María brindó una conferencia de prensa en el predio de Rosario Central en Arroyo Seco tras el empate 1-1 frente a Newell's en el clásico rosarino que se disputó el pasado domingo en el Gigante de Arroyito. “No me voy a retirar. Estoy feliz y disfrutando del fútbol argentino” , aclaró para desactivar los rumores.

“ Quise hacer la conferencia y me quieren retirar . Estoy muy feliz y contento. Era solamente para charlar un poco”, afirmó este miércoles Angelito, un comentario entre risas por las versiones que apuntaban a que anunciaría el final de su carrera como futbolista profesional.

El capitán canalla se refirió al presente del club y analizó: “ Siento que la gente está muy nerviosa. Central está pasando un gran momento . El club hace cuatro años que viene creciendo cada vez más, jugando todas las competiciones y logrando títulos, pero parece todo lo contrario. Creo que de este lado de la vereda estamos muy bien y parece que estamos del otro lado ”.

Al respecto, Fideo sostuvo que “la realidad es que Central está creciendo cada día más” y que se lo ve “gigante en todos lados”, por lo que destacó: “Donde vamos copamos. Creo que las cosas están más que bien”.

Fideo dejó en claro que no planea retirarse y continuará vistiendo la camiseta canalla. Celina Mutti Lovera / La Capital

Di María, enfocado en el futuro

“Nosotros estamos tranquilos. Todos los días, en los entrenamientos, es felicidad y alegría, todos juntos tirando para adelante”, enfatizó el ídolo de la selección argentina para dejar atrás las versiones que señalaban posibles conflictos internos.

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Más allá de la frustración por haber sido eliminado de las demás competencias, Di María remarcó: “Gana uno solo, es la realidad del fútbol. Lamentablemente, la ilusión que tenía la gente con la Libertadores es la misma que teníamos nosotros, pero a veces te agarra un mal partido, las cosas no se dan y quedás afuera. El fútbol es así”.

Fideo insistió en que Central está “pasando por un muy buen momento” y pidió paciencia, ya que “en el fútbol argentino cualquiera le gana a cualquiera, es competitivo 100%”, por lo que detalló: “No es fácil hacer cuatro partidos con victorias. A la gente la entiendo, ve lo que el club sigue creciendo y se adaptó a algo que antes no pasaba”.

El capitán canalla habló ante los medios en Arroyo Seco. Celina Mutti Lovera / La Capital

Objetivos por delante

El referente canalla se refirió a la presión que ejercen los hinchas para seguir logrando objetivos, por lo que expresó: “Creo que la gente ve todo eso y lo manifiesta, que ve que se pueden ganar títulos. Gana solo uno, a veces te levantaste mal y las cosas no se dan. Nosotros tenemos en la cabeza que todavía nos queda el torneo y la anual”.

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“Soy el primero que quiere ganar, que no le gusta perder a nada. Volví porque quiero seguir siendo campeón y ganando cosas. Quiero seguir metiendo a Central en copas. Desde el día que volví, nunca pensé que Central iba a estar como está”, aseveró Fideo.

Finalmente, Di María dejó en claro que no cerrará su etapa en Arroyito y todavía le queda mucho para dar con la camiseta auriazul. “Estoy más que feliz acá y ojalá sea por muchísimo tiempo”, concluyó el 11.