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Ángel Di María: "No me voy a retirar, Central está pasando un gran momento"

El capitán canalla habló ante los medios en Arroyo Seco y se refirió a su futuro en Arroyito. “Estoy más que feliz acá y ojalá sea por muchísimo tiempo”, afirmó

9 de septiembre 2026 · 13:07hs
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Ángel Di María brindó una conferencia y habló de su futuro en Central.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Ángel Di María brindó una conferencia y habló de su futuro en Central.

Ángel Di María brindó una conferencia de prensa en el predio de Rosario Central en Arroyo Seco tras el empate 1-1 frente a Newell's en el clásico rosarino que se disputó el pasado domingo en el Gigante de Arroyito. “No me voy a retirar. Estoy feliz y disfrutando del fútbol argentino”, aclaró para desactivar los rumores.

Quise hacer la conferencia y me quieren retirar. Estoy muy feliz y contento. Era solamente para charlar un poco”, afirmó este miércoles Angelito, un comentario entre risas por las versiones que apuntaban a que anunciaría el final de su carrera como futbolista profesional.

El capitán canalla se refirió al presente del club y analizó: “Siento que la gente está muy nerviosa. Central está pasando un gran momento. El club hace cuatro años que viene creciendo cada vez más, jugando todas las competiciones y logrando títulos, pero parece todo lo contrario. Creo que de este lado de la vereda estamos muy bien y parece que estamos del otro lado”.

Al respecto, Fideo sostuvo que “la realidad es que Central está creciendo cada día más” y que se lo ve “gigante en todos lados”, por lo que destacó: “Donde vamos copamos. Creo que las cosas están más que bien”.

Fideo dejó en claro que no planea retirarse y continuará vistiendo la camiseta canalla.

Fideo dejó en claro que no planea retirarse y continuará vistiendo la camiseta canalla.

Di María, enfocado en el futuro

“Nosotros estamos tranquilos. Todos los días, en los entrenamientos, es felicidad y alegría, todos juntos tirando para adelante”, enfatizó el ídolo de la selección argentina para dejar atrás las versiones que señalaban posibles conflictos internos.

>> Leer más: Las razones por las que Central tiene que entrar en sintonía en los próximos dos partidos

Más allá de la frustración por haber sido eliminado de las demás competencias, Di María remarcó: “Gana uno solo, es la realidad del fútbol. Lamentablemente, la ilusión que tenía la gente con la Libertadores es la misma que teníamos nosotros, pero a veces te agarra un mal partido, las cosas no se dan y quedás afuera. El fútbol es así”.

Fideo insistió en que Central está “pasando por un muy buen momento” y pidió paciencia, ya que “en el fútbol argentino cualquiera le gana a cualquiera, es competitivo 100%”, por lo que detalló: “No es fácil hacer cuatro partidos con victorias. A la gente la entiendo, ve lo que el club sigue creciendo y se adaptó a algo que antes no pasaba”.

El capitán canalla habló ante los medios en Arroyo Seco.

El capitán canalla habló ante los medios en Arroyo Seco.

Objetivos por delante

El referente canalla se refirió a la presión que ejercen los hinchas para seguir logrando objetivos, por lo que expresó: “Creo que la gente ve todo eso y lo manifiesta, que ve que se pueden ganar títulos. Gana solo uno, a veces te levantaste mal y las cosas no se dan. Nosotros tenemos en la cabeza que todavía nos queda el torneo y la anual”.

>> Leer más: Holan habló del título de Central y admitió la polémica: "Generó algo que incomodó"

Soy el primero que quiere ganar, que no le gusta perder a nada. Volví porque quiero seguir siendo campeón y ganando cosas. Quiero seguir metiendo a Central en copas. Desde el día que volví, nunca pensé que Central iba a estar como está”, aseveró Fideo.

Finalmente, Di María dejó en claro que no cerrará su etapa en Arroyito y todavía le queda mucho para dar con la camiseta auriazul. “Estoy más que feliz acá y ojalá sea por muchísimo tiempo”, concluyó el 11.

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