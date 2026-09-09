La pianista Rocío Giménez López presenta su disco "Primeros auxilios" La valorada pianista de jazz estará en El Círculo el próximo martes 15 a las 20 para mostrar su último disco 9 de septiembre 2026 · 14:17hs

Rocío Giménez López presentará su último disco, “Primeros auxilios”, en el marco del ciclo “FilaCero” en el teatro El Círculo el próximo martes 15 de septiembre, a las 20. Por primera vez en formación de quinteto, la pianista lanza su décimo trabajo discográfico como líder, publicado por el sello BlueArt Records.

Basada en composiciones propias, la música del quinteto integrado por Camilo Salvatierra, Luis Nacht, Fermín Suárez y Mariano Moreira

combina sensibilidad, riesgo y una fuerte identidad estética, donde cada integrante aporta su propia voz al universo compositivo de Giménez López. El trabajo del ensamble se apoya en la interacción constante, la escucha profunda y la exploración de nuevas posibilidades tímbricas y rítmicas, generando un espacio en el que la composición y la improvisación dialogan de forma constante.

El concierto será una oportunidad para escuchar en vivo el material y recorrer una propuesta contemporánea que transita entre la sutileza, la intensidad y la experimentación.