Qué se sabe sobre la salud de Soledad Silveyra tras su accidente doméstico

La actriz permanece internada desde el domingo tras sufrir una caída en su casa. Le diagnosticaron una fractura de pelvis

La actriz Soledad Silveyra se encuentra internada desde el domingo por un accidente doméstico . Según detallaron, la actriz permanece bajo atención mientras el equipo médico evalúa la posibilidad de realizarle una intervención quirúrgica.

El domingo, la actriz ingresó al Sanatorio Otamendi tras sufrir un accidente en su hogar. Silveyra tuvo una caída en su casa que le generó una fractura de pelvis. Si bien, en un primer momento, habían decidido no operarla, en las últimas horas determinaron realizarle una intervención quirúrgica , según contó Marcela Coronel.

Este accidente se suma a una serie de inconvenientes de salud que la actriz atravesó durante los últimos meses . Semanas atrás, Soledad Silveyra había contado que padecía trocanteritis , una afección que le generaba molestias físicas y que la llevó a suspender algunas de sus funciones.

Qué se sabe sobre la salud de Soledad Silveyra

En un primer momento, Baltazar Jararillo, el hijo de la actriz, había explicado que la intención era que Silveyra continuara con su recuperación en su casa mediante una internación domiciliaria. “Está internada hasta resolver la internación domiciliaria”, había señalado Baltazar Jaramillo a TN Show. Sin embargo el panorama cambió.

Marcela Coronel contó en el programa Primicia Ya, de América, que se comunicó con Jaramillo, y brindó detalles sobre el estado de salud de la actriz y la decisión que evalúan sus médicos. “Al principio le dijeron que no se podía operar y que tenía que hacer reposo en su casa, pero hablé con su hijo Baltazar y me dijo que tal vez sí pueda operarse. Así que están en eso”, relató la periodista.

Según contó Coronel, la actriz “está muy enojada con ella misma por lo que le pasó”.

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