Leonardo Sbaraglia aseguró que "Milei debería sentirse orgulloso del cine argentino"

“Cuando rodamos la película, parecía un escenario distópico que daba muy mal rollo. Y todo eso está pasando en Argentina ahora. Bueno, diría que se está superando, porque u no de los temas de la película es la defensa de la educación pública, y esa es una de las cosas que se encuentran en peligro en la actualidad. Así que lo que parecía una distopía, ahora parece un documental” , aseguró el actor sobre la actualidad argentina, en una entrevista con Infobae España.

El actor insistió en la necesidad de no retroceder sobre derechos conquistados o políticas virtuosas. “Milei está haciendo lo que propuso en su campaña de elecciones y más de la mitad de la población lo votó democráticamente. Pero bueno, ahora es el momento de tratar de no perder algunos derechos que nos han costado conseguir con tanto esfuerzo ", aseveró.

"No puede ser es que se construyan cosas, venga un gobierno de ideología diferente y se destruyan. Hay que encontrar un equilibrio porque si no, de verdad, que no vamos a ir a ningún lado. Tenemos cosas maravillosas en este país, una materia prima humana y territorial maravillosa. Yo creo que eso es lo que necesitamos en Argentina, intercambiar ideas, establecer un diálogo, iniciar transformaciones, construir escenarios de discusión, de intercambio", dijo Leonardo.

El cine argentino en el mundo

Con respecto al cine nacional, y al plan de desfinanciamiento del INCAA, Sbaraglia opinó: “Nosotros también representamos a Javier Milei. Así como uno siente orgullo de la selección nacional o cuando ve nuestra bandera en las Olimpiadas, ¿por qué no sentir lo mismo cuando una de nuestras películas participa en alguno de los mejores festivales del mundo? Yo creo que es lo mismo”.



>> Leer más: Mirtha Legrand calificó de desagradable la reacción de Javier Milei a su defensa del cine argentino

El intérprete subrayó la importancia de la industria cinematográfica para la identidad nacional. “Nosotros representamos a nuestro pueblo y lo llevamos al mundo, a España, a Francia, a Japón, a Estados Unidos. Y lo llevamos también representando a Javier Milei. Es como si esta infravaloración del cine fuera una especie de pesadilla y es necesario sentarse y conversar. Milei debería sentirse orgulloso del cine argentino, no intentar destruirlo”, afirmó.



Además, Sbaraglia apuntó sobre la necesidad de sostener mercados internacionales como Ventana Sur, que para los realizadores argentinos significa la posibilidad de asociarse con pares internacionales.

“En Argentina el sistema de coproducciones ha sido muy importante. Si no, no hubiera existido, por ejemplo, 'Relatos salvajes'. Esperemos que las cosas no sean tan desastrosas como parece, porque el cine argentino está atravesando un buenísimo momento de reconocimiento internacional. Por mi parte, y por la de otra mucha gente, vamos a seguir peleando”, cerró.