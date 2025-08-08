La Capital | Ovación | director técnico

El director técnico rosarino de un equipo de primera división tuvo que dejar el cargo por los malos resultados

Estaba en el club desde febrero, pero los resultados a nivel local no lo acompañaron. Se puso de acuerdo con los directivos y rescindió su contrato.

8 de agosto 2025
El rosarino Esteban Solari no es más el director técnico de Godoy Cruz. 

El rosarino Esteban Solari no es más el director técnico de Godoy Cruz. 

El director técnico rosarino Esteban Solari dejó de ser el entrenador de Godoy Cruz. El entrenador tuvo que alejarse después de la derrota del equipo mendocino ante Gimnasia y Esgrima La Plata por la cuarta fecha del torneo Clausura. El Tomba araña los tres meses sin conocer la victoria.

Godoy Cruz viene acumulando una seguidilla de partidos con producciones muy flojas y resultados poco satisfactorios. Este jueves, contra Gimnasia, todo empeoró. El equipo perdió 2 a 1 en su estadio, el Feliciano Gambarte, y Solari fue duramente cuestionado por los hinchas tombinos.

Los hinchas reprobaron a Esteban Solari

Ya cuando anunciaron su nombre por la Voz del Estadio recibió la reprobación de los simpatizantes de Godoy Cruz, algo que se agravó cuando terminó el primer tiempo y el equipo salía hacia los vestuarios: en ese momento los silbidos al rosarino se transformaron en insultos y la tensión en el estadio iba en aumento.

El 2 a 1 final empeoró las cosas. Solari se retiró abucheado de la cancha y los medios mendocinos rápidamente dieron a entender que tenía los minutos contados al frente del equipo.

Finalmente, este viernes a la mañana, los directivos del club y el entrenador rosarino se pusieron de acuerdo para rescindir el contrato, razón por la cual Solari no continuará al frente del equipo mendocino.

La campaña en Godoy Cruz

Solari debutó en el Tomba el 21 de febrero ante el campeón Platense, en el Malvinas Argentinas, por la 7ma fecha del torneo Apertura.

En el torneo Apertura dirigió 11 de los 16 partidos. En el certamen, el equipo no pudo clasificar a los octavos de final y terminó noveno, con 17 unidades.

El mejor resultado Solari lo consiguió en la Copa Sudamericana, donde logró el pasaje a los octavos de final. En esa instancia, Godoy Cruz se enfrentará a Atlético Mineiro.

En el actual torneo Clausura, Godoy Cruz jugó cuatro partidos, con tres empates (incluido el 1 a 1 ante Central en el Gigante de Arroyito en la primera fecha) y una derrota.

En 22 partidos con Solari al mando, Godoy Cruz ganó 5 cotejos (dos ellos en el torneo Apertura y tres por la Copa Sudamericana), empató 12 y perdió 5.

Una vez acordada la salida del rosarino, los directivos de Godoy Cruz ya eligieron a su sucesor. Será Walter Ribonetto, quien estaba trabajando en Perú.

