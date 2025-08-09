La Capital | Zoom | La voz argentina

La Voz Argentina: quién es Leo Belmonte, el único rosarino que queda en el reality

Superó a Valentina Giaquinto en las batallas y sacó pasaje directo la instancia de knockouts del certamen, que comienzan el lunes

9 de agosto 2025 · 18:16hs
Leo Belmonte lo dio todo y superó a Valentina Giaquinto en las batallas de La Voz Argentina.

Leo Belmonte lo dio todo y superó a Valentina Giaquinto en las batallas de La Voz Argentina.

Tras interpretar una encendida versión de "No me ames" en conjunto con Valentina Giaquinto, el rosarino Leonardo Belmonte se impuso en las batallas de La Voz Argentina y es el único participante oriundo de la ciudad que continúa en el certamen.

Por detalles, el rosarino logró que su coach, Luck Ra, lo eligiera tras interpretar la canción que cantaran originalmente Marc Anthony y Jennifer López. "Note fallas de afinación, pero yo lo perdono por lo que hicieron, por el espectáculo que brindaron", dijo el cordobés en su devolución.

Previamente, le pidió ayuda a sus compañeros de sillas para saber qué opinaban de la presentación de Leo y Valentina. La primera en tomar la palabra fue Lali, que se inclinó por el rosarino: "Lo dieron todo. Siento que Leo estuvo más firme vocalmente tal vez, pero disfruté mucho de la perfo de los dos".

Luego, Soledad felicitó a Luck Ra por la elección del repertorio: "Valoro mucho que nos hicieron creer la novela. Cantaron correctamente, pero creo que él estuvo más sólido". De todos modos, la santafesina también destacó a Valentina, a quien le dijo: "Hubo muchos momentos de la canción en los que brillaste muchísimo, fue muy lindo".

La Sole, al igual, que Lali, también se inclinó por el rosarino: "Si tuviesee que inclinar mi balanza, creo que Leo estuvo más sólido. Pero no solamente por lo vocal, me atrajo más en general".

Luego de escuchar a sus compañeras, Luck Ra terminó eligiendo a Leo Belmonte, que ahora pasa a la instancia de knockouts del certamen y que arrancan este lunes.

Leonardo Belmonte en La Voz Argentina

Leonardo Belmonte tiene 34 años, es de Rosario y llegó a “La Voz Argentina” con una historia que sorprendió al jurado y al publico.

“Mi marido, en complicidad con Lali, me pidió casamiento en uno de sus shows. Ella paró todo, nos dedicó una canción, y el video se viralizó por todos lados. Desde ese día no volví a verla ni tuve la oportunidad de agradecerle”, contó antes de presentarse.

En las audiciones a ciegas, Leo interpretó la versión que Luck Ra (hoy, su coach) y Chayanne hicieron de "Un siglo sin ti". Ni bien empezó a sonar la versión cuartetera, el cordobés no dudó en apretar el botón para sumarlo a su equipo. Minutos después, La Sole y el dúo Miranda! también se dieron vuelta. “¡Estoy en "La Voz Argentina", papá!”, gritó Leo antes de terminar su interpretación.

>> Leer más: Comienzan los "Knockouts" en La Voz Argentina: cambios y nuevos co-coaches

Al finalizar, Luck Ra se acercó para abrazarlo. Curiosamente, ambos estaban vestidos casi iguales. “Me gustaría que cantemos juntos”, propuso el coach. Y así fue: Leo y Luck Ra interpretaron a dúo una parte de la canción. “Lo soñó toda la vida”, dijo entre bambalinas su esposo.

Al presentarse ante los jurados, Leo dijo: “Soy de Rosario”. La Sole, rápidamente, respondió: “¡Aguante Rosario!”

De esta manera, Lali tomó la palabra. Le preguntó con quién había venido a la audición y Leonardo aprovechó el momento: “Mirá, Lali, yo tengo algo para decirte. Entiendo que no te diste vuelta pero nos comprometimos en tu show en Rosario. Con vos de cómplice”

“¿¡Sos vos!?”, exclamó Lali sorprendida. Se levantó de su silla para abrazarlo y su pareja también ingresó al estudio. “Fui la culpable”, bromeó Lali.

Luego, ambos revelaron un tatuaje. “Ay, chicos tienen mi nombre tatuado”, dijo sorprendida la cantante. Fue en ese momento cuando Lali recordó el momento exacto en el show rosarino: “Les dediqué una canción que se llama Enredados. Fue un momentazo”.

