Los hinchas de un club de primera, incendiados con el DT rosarino de apellido ilustre: qué le gritaron

El equipo todavía no ganó en lo que va del torneo Clausura y ahora sufre una dura derrota. En la próxima fecha visitará a River.

7 de agosto 2025 · 18:16hs
Esteban Solari fue el destinatario de la furia de los hinchas tombinos. 

Diario Uno (Mendoza)

Esteban Solari fue el destinatario de la furia de los hinchas tombinos. 

Los hinchas de un club de primera división con muy pobres resultados en lo que va del torneo Clausura explotaron contra el director técnico del equipo cuando los jugadores se iban al descanso en un partido que van perdiendo por 2 a 0. El entrenador es rosarino.

Se trata de Esteban Solari, director técnico de Godoy Cruz. El Tomba está jugando en su estadio, el recientemente renovado Feliciano Gambarte, frente a Gimnasia y Esgrima LP. Y va cayendo por dos goles.

Godoy Cruz jugó un flojo primer tiempo y los dos goles del equipo platense llegaron tras una muy floja respuesta de su defensa.

La pobre campaña de Godoy Cruz

En lo que va del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, Godoy Cruz empató tres partidos y ahora se le sumaría la derrota contra Gimnasia, en caso de que no pueda dar vuelta el resultado. Uno de los empates fue ante Central en el Gigante, el día del debut de Ángel Di María tras su regreso al club de Arroyito después de 18 años.

Cuando el equipo del Tomba abandonó la cancha en el entretiempo, los hinchas de Godoy Cruz recibieron de muy mala manera a los jugadores y sobre todo al entrenador. "Solari, hijo de p...", cantaron desde las tribunas en los cuatro costados del Feliciano Gambarte.

A Godoy Cruz le quedan 45 minutos para revertir el resultado ante el Lobo platense, aunque a juzgar por su producción en el primer tiempo parece un objetivo difícil.

En la quinta fecha del torneo Clausura, el Tomba tendrá que jugar de visitante nada menos que ante River en el Monumental de Núñez.

El rosarino Esteban Solari no es más el director técnico de Godoy Cruz. 

El director técnico rosarino de un equipo de primera división tuvo que dejar el cargo por los malos resultados

