Newell's consiguió un enorme triunfo y la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina

90': Newell's sostuvo el 3 a 2 y derrotó a Atlético Tucumán por 3 a 2.
Newell's sostuvo el 3 a 2 y derrotó a Atlético Tucumán por 3 a 2. En los cuartos de final se medirá con Belgrano
90': Newell's sostuvo el 3 a 2 y derrotó a Atlético Tucumán por 3 a 2.
60': Cocoliso González le pegó de mediavuelta y puso otra vez en ventaja a Newell's.
56': Bajamich se le fue a Cuesta, Godoy remató y Espínola salvó a Newell's
52': centro desde la derecha, Lollo lo perdió y Coronel cabeceó desviado por el segundo palo.
45': El conjunto rojinegro lo ganaba, pero se descuidó y se lo dieron vuelta. Para su fortuna, Maroni logró la igualdad. Se fueron al descanso.
38': Maroni conectó de cabeza un centro de Herrera y estableció rápido el empate 2 a 2.
36': Espínola falló en un tiro de esquina y Coronel entró por el segundo palo y señaló el segundo gol tucumano.
33'. Gol de Atlético Tucumán. Brizuela cabeceó a la derecha de Juan Espínola y la metió.
30': Martino robó y pasó al ataque. Cocoliso González le pegó de mediavuelta y Mansilla se estiró abajo y la sacó.
19': Herrera no pudo vulnerar a Mansilla en un mano a mano y en la siguiente Montero lo erró de cabeza debajo del arco.
11': Gol de Newell's. Banega pateó un tiro de esquina, desvió Martino y Luciano Lollo puso la cabeza para la apertura.
1': Montero desbordó y Cuesta se lo perdió de cabeza adentro del área.
Leer más: La pasión de los hinchas de Newell's en la llegada del plantel a Salta para jugar por Copa Argentina