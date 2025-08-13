Newell's consiguió un enorme triunfo y la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina

Newell's sostuvo el 3 a 2 y derrotó a Atlético Tucumán por 3 a 2. En los cuartos de final se medirá con Belgrano

El defensor de Newell's Ángelo Martino cubre la pelota.

90': Newell's sostuvo el 3 a 2 y derrotó a Atlético Tucumán por 3 a 2.

60': Cocoliso González le pegó de mediavuelta y puso otra vez en ventaja a Newell's.

56': Bajamich se le fue a Cuesta, Godoy remató y Espínola salvó a Newell's

52': centro desde la derecha, Lollo lo perdió y Coronel cabeceó desviado por el segundo palo.

45': El conjunto rojinegro lo ganaba, pero se descuidó y se lo dieron vuelta. Para su fortuna, Maroni logró la igualdad. Se fueron al descanso.

38': Maroni conectó de cabeza un centro de Herrera y estableció rápido el empate 2 a 2.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1955770333148979535&partner=&hide_thread=false ¡MARONI Y EL 2 A 2 DE NEWELL'S! ¡PARTIDAZO EN SALTA!



En menos de 7 minutos, Atlético Tucumán lo dio vuelta y Newell's lo volvió a empatar de la mano de Maroni. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/FyyiOCMkcn — TyC Sports (@TyCSports) August 13, 2025

36': Espínola falló en un tiro de esquina y Coronel entró por el segundo palo y señaló el segundo gol tucumano.

33'. Gol de Atlético Tucumán. Brizuela cabeceó a la derecha de Juan Espínola y la metió.

30': Martino robó y pasó al ataque. Cocoliso González le pegó de mediavuelta y Mansilla se estiró abajo y la sacó.

19': Herrera no pudo vulnerar a Mansilla en un mano a mano y en la siguiente Montero lo erró de cabeza debajo del arco.

11': Gol de Newell's. Banega pateó un tiro de esquina, desvió Martino y Luciano Lollo puso la cabeza para la apertura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1955762908744372646&partner=&hide_thread=false ¡GOL DE NEWELL'S!



Lollo, de cabeza, adelanta a la Lepra sobre At. Tucumán: 1 a 0. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/OvUxtckEdl — TyC Sports (@TyCSports) August 13, 2025

image - 2025-08-13T194556.656 Luciano Lollo convirtió y celebra el gol de Newell's. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

1': Montero desbordó y Cuesta se lo perdió de cabeza adentro del área.

Estadísticas del partido

Formaciones de Newell's y Atlético Tucumán