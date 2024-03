"Lazos de vida", la historia real del agente de bolsa que salvó a 669 niños de los nazis

Este proyecto significa para James Hawes su debut como director cinematográfico y esto es lo que dice de la película: “Hay algo que me atrae de una historia real. Encontrar una historia tan humana y que resuene hoy en día por lo que cuenta sobre el mundo en el que vivimos, pero que también tiene una redención al final, un mensaje de esperanza, eso fue lo que me atrajo”.

Respecto a la adaptación del libro, la primera vez que los productores Emile Sherman e Iain Canning hablaron sobre la historia de Nicholas Winton fue cuando cofundaron See Saw Films, hace más de 15 años, tras haberse topado con un video de una emisión de “Thats Life”.

Con la bendición de Barbara Winton, hija de Nicholas, See-Saw se puso en contacto con la guionista Lucinda Coxon para adaptar el libro de Barbara “If It’s Not Impossible?”. En colaboración con Barbara Winton, el equipo de guionistas tuvo acceso a los archivos y las cartas de Nicky, así como al libro de ella sobre su padre.

La productora, Joanna Laurie, describe el principal reto del desarrollo: “Tuvimos que hacer lo que a Nicholas le resultaba difícil: destacarse a sí mismo. No se veía a sí mismo como un héroe, así que nuestro desafío era contar esta extraordinaria historia honrando, al mismo tiempo, su humildad”.

ta3.jpeg Johnny Flynn y Helena Bonham Carter.

El título original del film “One Life” (Una vida) puede tener diferentes significados para cada persona, pero, según Laurie, “la película incita a reflexionar, como hizo Nicky, sobre nuestras decisiones como individuos y como sociedad”.

“Si algo no es imposible, entonces debe haber una manera de hacerlo”. Esa frase corresponde al mismísimo Sir Nicholas Winton (1909 - 2015), y sobre idea fueron los guionistas y el director para llevar a cabo esta historia.

“Nicky” Winton fue un joven corredor de bolsa londinense que, en los meses previos a la Segunda Guerra Mundial, rescató a 669 niños de los nazis. Pero antes de llegar a su objetivo, hubo una trama previa. Nicky visitó Praga en diciembre de 1938 y se encontró con familias que habían huido del ascenso de los nazis en Alemania y Austria viviendo en condiciones desesperadas, con poco o ningún cobijo y comida y bajo la amenaza de la invasión nazi. Inmediatamente tomó consciencia de que se trataba una carrera contrarreloj. ¿A cuántos niños podrían rescatar él y su equipo antes de que se cerraran las fronteras?

Cincuenta años más tarde, en 1988, Nicky vive atormentado por el destino de los niños que no pudo poner a salvo en Inglaterra, siempre culpándose por no haber hecho más. No es hasta que un programa de televisión de la BBC en vivo, “That’s Life” (Así es la vida), lo sorprende presentándole a algunos niños sobrevivientes, ahora adultos, cuando por fin empieza a aceptar la culpa y el dolor que ha arrastrado durante cinco décadas.

En relación con la versión mayor de Nicky, el director Hawes admite: “Sabía muy poco sobre Nicholas Winton, aparte del famoso video de «That’s Life», así que me sorprendió todo lo que había que saber sobre él. Fue conductor de ambulancias y viajó a Europa continental en varias ocasiones, y eso no es todo. Y también participó en el proceso de reparaciones de posguerra para devolver a su origen artículos saqueados, sobre todo de la comunidad judía”.

Teniendo en cuenta la perspectiva de la época inmediatamente anterior al estallido de la Segunda Guerra Mundial, el productor Laurie afirma: “Nicholas no era un soldado, no luchaba en una batalla, sino que luchaba por la decencia humana. Si bien esta historia no muestra la Segunda Guerra Mundial, brinda una oportunidad para trazar algunos paralelismos importantes entre entonces y el mundo actual. Trata del humanitarismo y de plantear el interrogante «¿qué es el heroísmo?»”.

ta2.jpeg Johnny Flynn interpreta al personaje de Hopkins en su juventud.

A su turno, Flynn, que interpreta al joven Nicky, explica: “No es una película de guerra, es una historia humana, sobre gente real. No se trata de soldados, sino de personas que se ven comprometidas por un conflicto y el modo en que lidian con él; pequeños y grandes actos de heroísmo y sacrificio. Se trata del modo en que las personas se ayudan unas a otras en las grietas que surgen en medio de esos conflictos. Es la historia de un grupo de personas que ayuda a evacuar a los niños, una historia sobre lo que hacen los seres humanos cuando están sometidos a un estrés y una presión inmensos”.

“Se trata de individuos que arriesgan su vida para ayudar a personas que lo necesitaban desesperadamente. En aquella época no existían grandes organizaciones de refugiados. Lamentablemente, seguimos necesitando a esas personas, y es importante reconocerlas, celebrarlas y preguntarnos siempre cuánto espacio podríamos dejar para los demás”, señalaron desde la producción.“El tiempo pasa y muy pronto no quedará nadie que pueda dar fe de todo lo que ocurrió. Esto no debe volver a ocurrir”, dijo Emile Sherman. En la misma sintonía, Lia Lesser agrega: “Quedamos muy pocos, tenemos entre ochenta y noventa años. Incluso hoy en día, mucha gente no conoce el Holocausto. Si la historia no se transmite, caerá en el olvido”.

Poniendo el foco en el espíritu humano y la fuerza de resistencia que retrata la película, la productora Laurie agrega: “Es increíblemente raro que se nos recuerde lo maravillosos que pueden ser los seres humanos, y esta historia es capaz de afirmar categóricamente que, en las circunstancias adecuadas, la persona adecuada puede ser extraordinaria”.

Anthony Hopkins concluye: “Lo único que espero es que esta película transmita un mensaje para que no olvidemos, porque olvidamos muy de prisa”.