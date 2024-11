"Las pibas dicen" en Rosario: cuándo y dónde se presentan las chicas de Blender

"Las pibas dicen" reúne a cuatro mujeres con personalidades muy marcadas y diferentes entre sí (una actriz, una cantante, una ilustradora y una exmodelo diseñadora de interiores) que dialogan sobre temas que las unen y atraviesan por igual. El podcast se presenta una charla real entre amigas y sus conversaciones se tratan sobre "las cosas que no salieron como querías". Entre todas cubren un espectro de experiencias que en conjunto permiten la variedad, choque y armonía.

En diálogo con La Capital, Julieta Ortega adelantó cómo será la visita de "Las pibas dicen" a la ciudad.

- ¿Cómo viven esta nueva presentación en Rosario?

Rosario nos encanta. Imaginate que nos queda cerquita, entonces yo lo adoro desde siempre. Nos pone contentas también, es lindo llevar el espectáculo a otras partes. Y es muy lindo hacerlo en vivo. Es un encuentro directo con toda la gente, todas las mujeres que nos escuchan. Normalmente quienes nos escuchan en YouTube nos dicen "me siento parte del living" o "qué ganas de estar en el living". Yo creo que es una nueva forma de tener cerca a esas personas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Laspibasdicen (@laspibas.dicen)

- ¿Cómo va a ser esa adaptación del podcast a la presentación en vivo en el Fontanarrosa?

Nosotras este show ya lo hicimos en Uruguay. Ahora mismo lo vamos a hacer ahí. Se arma un living y se elijen temas de la última temporada. Después se hablan en primera persona. Una del nosotras es la encargada de llevar adelante el tema y entre todas lo conversamos. Al final se abre el debate con la gente. Ese es el plus que creemos que a la gente le puede interesar. Queremos que el resto sea parte de la conversación. En Rosario vamos a estar hablando de la madre, los cuerpos, el dinero y el duelo. Y el 8 de diciembre largamos la tercer temporada.

- ¿Qué sienten sobre la repercusión del podcast ?

De entrada nos sorprendió la rápida repercusión que tuvo ya la primer temporada. Y a partir de la segunda, despegaron todos los episodios en general pero principalmente el de Ana Paula sobre la depresión. Fuimos muy levantadas en redes y se notó eso. En la segunda temporada también tuvimos una invitada por capítulo como por ejemplo La Negra Vernaci o Lizy Tagliani. Y eso sumó porque añadió una nueva voz, un nuevo color a la mesa. Eso también va a estar presente en la tercer temporada. Con el plus de que dos hombres se van a sumar en la mesa en algunos capítulos a pedido de Blender.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Laspibasdicen (@laspibas.dicen)

- Después de tantos años de amistad, hermandad y con dos temporadas del podcast encima, ¿qué las sigue uniendo?

La unión obviamente venía de antes. Rosario es mi hermana. Ana Paula es parte de mi familia. Y Fernanda es una amiga histórica, nos llevamos tan bien que este es el tercer proyecto que encaramos juntas. Es una compañera de ruta absoluta. El podcast es otra capa que nos une. Pero la unión siempre viene desde antes, ahora se añade el vínculo laboral. Hay nuevas cosas que decidir y eso a veces hace que sea difícil que no se mezcle todo. Hace que sea complejo entender que una cosa es la salida a divertirse juntas y otra cosa trabajar. Nunca es sencillo. Tenemos personalidades distintas pero siempre intentamos evitar que ocurran cosas. Pero cosas siempre pueden ocurrir en un grupo. Lo importante es que acá no hay jerarquías. No hay directoras. Decidimos todas por igual, se hace lo que dice la mayoría y siempre intentamos llegar a acuerdos comunes.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laspibasdicen (@laspibas.dicen)

Sobre el podcast

Cada episodio dura entre 30 y 40 minutos, donde se expone la temática del día en primera persona (monólogo en o), a través de un texto propio que funciona como columna vertebral, para luego abrir la mesa al debate grupal. Dicha introducción está acompañada de una breve cortina musical interpretada por Rosario Ortega, y dibujos en movimiento hechos por la mano de Fernanda Cohen.

Llevan dos temporadas, que suman un total de doce capítulos. La segunda temporada tuvo como invitadas a Elizabeth Vernaci, Lizy Tagliani, Inés Estévez, Mica Suárez y Tamara Tenenbaum. Se puede ver y escuchar por el canal de YouTube de Blender y por Spotify.