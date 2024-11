Se estrenó "Un futuro sin vos", la primera serie de ficción producida por un streaming

Inspirada en las novelas tradicionales, combina elementos de la comedia romántica argentina con una narrativa moderna que promete enganchar a los seguidores. "Un futuro sin vos" también marca un hito histórico dentro de Blender, al ser la primer serie de ficción producida en su totalidad por un canal de streaming. El último episodio será emitido en una pantalla grande en el Teatro Broadway de Buenos Aires el 17 de diciembre, en un evento en el que los protagonistas de esta serie integrarán a la audiencia en una experiencia única.

En diálogo con La Capital, el elenco de "Un futuro sin vos" contó todo sobre la nueva producción.

- ¿Qué podemos esperar de la nueva ficción?

Gonzalo Heredia: Podemos esperar reírnos, que la gente se ría y también pasarla muy bien. Creo que es una ficción bastante atípica en varios sentidos, porque Esteban y yo hacemos algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Por ahí Galia tuvo más relación con el humor o con la comedia, pero en nuestro caso ninguno de los dos tiene experiencia con este género nuevo, así medio híbrido. No sé cómo decirle. Digamos que es una comi-drama. Comedia dramática y romántica. Yo creo que está muy bueno, es algo diferente que tiene muchos guiños a novelas que hemos hecho y consumido previamente.

- Como actores históricos de telenovelas, ¿cómo viven este nuevo rol de conductores de un programa en vivo?

G.H: Estar en el streaming está re bueno, Galia nos enseñó todo lo que teníamos que hacer. Nos dijo mucho que no nos pisemos. Al principio te dicen "es como estar y hablar con tus amigos", y no es así. Cuando estás con amigos te pisás, te pasás de charla, hablan todos juntos. Entonces fue algo nuevo. Es como la comedia, que tienen que tener un ritmo. También tenés que fingir que te importa el otro, morderte los labios cuando está hablando el otro. Nos salió re bien creo. Y lo de la ficción a mi me dio la posibilidad de revivir el género melodramático y de revisar el género dramático. Además, tener una protagonista nueva con el nivel de Galia, que es icónica, está buenísimo. Y por último también nos dio la posibilidad de reírnos de la novela y con la novela. La idea no es burlarnos de las novelas, sino honrarlas porque nos trajeron hasta acá.

Esteban Lamothe: Yo me sentí re bien, me siento muy cómodo y siento que la rompo. Me siento re groso. Hablando de todos en general, vine a un lugar donde me acompañaron muy bien. Siempre tenés que procurar tener gente cariñosa al lado. Y hoy siento que soy un streamer por default.

- Galia, ¿cómo vivís este debut como actriz?

Galia Moldavsky: Para mí fue muy divertido. Increíble realmente, la pase muy bien. Si me quieren de actriz dejo el stream. Mientras grabamos, y a medida que pasaban las jornadas, empecé a sentir que podía llegar a ser gracioso esto y realmente no tenía idea de qué iba a pasar cuando lo trasladáramos a la realidad. También todos me felicitaron.

G.H: Con el spot que promocionamos, ya Galia había tenido como su degustación con la actuación y se sintió muy cómoda. Creo que en este programa hay algo que se potenció dentro de ella (risas).





- ¿Cuáles son las sensaciones de cara al estreno y lanzamiento?

G.H: Yo inicialmente pensaba que todo esto era menos importante, menos real. Hoy le estoy poniendo muchas fichas. Cuando llegue acá me di cuenta que era en serio. Es tan en serio que vamos a hacer un teatro el martes 17. Va a ser un formato híbrido, medio streamig, medio actuación. Vamos a actuar en vivo con gente. Todo con gente que se sube al escenario en vivo.

G.M: Es un programa que nació para cumplir el sueño de chicos y chicas de siempre siguieron las novelas y querían cumplir esa ilusión. Así que lo vivimos con intensidad.

- ¿Qué se viene en el cierre en el teatro?

G.H: Estoy muy sorprendido. Fue muy sorpresivo para mí. No puedo creer que esté sucediendo de verdad. Hay algo de empatizar de verdad. Y ahora lo del teatro medio que lo vivo así como si fuese un niño que va a Disney y estoy obnubilado con todos.

E.L: Yo lo vivo con sorpresa y alegría. Empezó como un chiste y no hay nada mejor que lo que arranca como un chiste. El humor es el aceite, la vaselina. Lo que potenció todo fue la forma de reírnos de lo que hacíamos sin ser burlones.

G.M: Al toque cuando arrancamos el programa vimos que había una temática y un nicho para explotar porque las novelas son muy argentinas. Y de golpe desaparecieron. Es como una manera de volver a eso. Entonces, como decía Esteban, no es desde el consumo irónico sino desde el amor y humor.