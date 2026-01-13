El mensaje que Graciela Alfano recibió de Mauricio Macri a las 4 de la mañana

Según contó la ex vedette, Macri se habría contactado con ella de madrugada con una invitación clara. “Es un hombre que me encanta”, confesó

Graciela Alfano y Mauricio Macri fueron pareja en la década de los 90

A pocos días del anuncio de la separación entre Mauricio Macri y Juliana Awada , los rumores en torno a nuevos romances por parte del expresidente no dejaron de circular. Aunque ya había sorprendido la mención de Juana Viale como posible nueva pareja, la confesión de Graciela Alfano acerca de un mensaje de madrugada posó las miradas sobre la ex vedette. Según confesó en un programa, hay una invitación hecha y cerca de concretarse.

“Hoy a las 4 de la mañana me escribió” , contó Alfano refiriéndose a Macri. “Quedamos en ir a comer, así que seguramente nos veremos en el transcurso de esta semana” , confesó a DDM, de América. Como el horario del mensaje había dado de qué hablar, Alfano aclaró: “No sé si él escribió a las 4 de la mañana o a mí me volvió el wifi, pero yo lo recibí a esa hora”.

Este intercambio entre ambos personajes no es el primero, ya que por los años 90 habían salido como pareja . Sin embargo, la exvedette contó que la notificación la tomó por sorpresa y que, de hecho, había dudado de la veracidad del contacto: “Fue muy cómico porque yo no había reconocido el número y me había invitado a comer. Entonces, yo creí que era fake y le contesté cualquier cosa”.

“Me sorprendió porque, obviamente, yo no estoy al tanto de la vida amorosa de esta pareja, que es muy querida, pero a veces las cosas se terminan” , sostuvo Alfano. Ahora, considerando que el expresidente está soltero, la pregunta alrededor de “qué podría pasar” se impuso. Consultada por la posibilidad de retomar el vínculo , “Grace” dejó la puerta abierta: “¿Por qué no? Somos dos personas grandes y solas. Si tenemos ganas, lo vamos a hacer”, analizó. Por su parte, dio luz verde: “Es un hombre que me encanta”.

La separación de Mauricio Macri y Juliana Awada

El expresidente Mauricio Macri y la empresaria Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de matrimonio. Según trascendió fue de común acuerdo y se tomó antes de las fiestas de fin de año. Sin embargo, pasaron las celebraciones juntos y en familia.

Lo cierto es que los rumores de que la relación no venía del todo bien aparecieron hace ya algún tiempo. A mediados de 2024 circularon algunas versiones de una fuerte crisis entre ellos, aunque la propia Juliana se encargó de desmentirlo y reinó la tranquilidad.

Un año después, en septiembre de 2025, los rumores reaparecieron y los programas de chimentos instalaron la idea de que la relación ya no existía. En aquella oportunidad, nadie lo desmintió.

Ahora la ruptura salió del terreno de la especulación y ya es un hecho. Algunos medios porteños aseguran que Macri y Awada tuvieron efectivamente una crisis hace un año y por eso, después de intentarlo un poco más, decidieron ponerle fin a su relación.