La Capital | Zoom | Mauricio Macri

El mensaje que Graciela Alfano recibió de Mauricio Macri a las 4 de la mañana

Según contó la ex vedette, Macri se habría contactado con ella de madrugada con una invitación clara. “Es un hombre que me encanta”, confesó

13 de enero 2026 · 11:37hs
Graciela Alfano y Mauricio Macri fueron pareja en la década de los 90

Graciela Alfano y Mauricio Macri fueron pareja en la década de los 90

A pocos días del anuncio de la separación entre Mauricio Macri y Juliana Awada, los rumores en torno a nuevos romances por parte del expresidente no dejaron de circular. Aunque ya había sorprendido la mención de Juana Viale como posible nueva pareja, la confesión de Graciela Alfano acerca de un mensaje de madrugada posó las miradas sobre la ex vedette. Según confesó en un programa, hay una invitación hecha y cerca de concretarse.

“Hoy a las 4 de la mañana me escribió”, contó Alfano refiriéndose a Macri. “Quedamos en ir a comer, así que seguramente nos veremos en el transcurso de esta semana”, confesó a DDM, de América. Como el horario del mensaje había dado de qué hablar, Alfano aclaró: “No sé si él escribió a las 4 de la mañana o a mí me volvió el wifi, pero yo lo recibí a esa hora”.

Este intercambio entre ambos personajes no es el primero, ya que por los años 90 habían salido como pareja. Sin embargo, la exvedette contó que la notificación la tomó por sorpresa y que, de hecho, había dudado de la veracidad del contacto: “Fue muy cómico porque yo no había reconocido el número y me había invitado a comer. Entonces, yo creí que era fake y le contesté cualquier cosa”.

“Me sorprendió porque, obviamente, yo no estoy al tanto de la vida amorosa de esta pareja, que es muy querida, pero a veces las cosas se terminan”, sostuvo Alfano. Ahora, considerando que el expresidente está soltero, la pregunta alrededor de “qué podría pasar” se impuso. Consultada por la posibilidad de retomar el vínculo, “Grace” dejó la puerta abierta: “¿Por qué no? Somos dos personas grandes y solas. Si tenemos ganas, lo vamos a hacer”, analizó. Por su parte, dio luz verde: “Es un hombre que me encanta”.

>> Leer más: Juliana Awada confirmó la separación y se dispararon los rumores sobre el nuevo amor de Mauricio Macri

La separación de Mauricio Macri y Juliana Awada

El expresidente Mauricio Macri y la empresaria Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de matrimonio. Según trascendió fue de común acuerdo y se tomó antes de las fiestas de fin de año. Sin embargo, pasaron las celebraciones juntos y en familia.

Lo cierto es que los rumores de que la relación no venía del todo bien aparecieron hace ya algún tiempo. A mediados de 2024 circularon algunas versiones de una fuerte crisis entre ellos, aunque la propia Juliana se encargó de desmentirlo y reinó la tranquilidad.

Un año después, en septiembre de 2025, los rumores reaparecieron y los programas de chimentos instalaron la idea de que la relación ya no existía. En aquella oportunidad, nadie lo desmintió.

Ahora la ruptura salió del terreno de la especulación y ya es un hecho. Algunos medios porteños aseguran que Macri y Awada tuvieron efectivamente una crisis hace un año y por eso, después de intentarlo un poco más, decidieron ponerle fin a su relación.

Noticias relacionadas
Juliana Awada y Mauricio Macri terminaron su relación tras quince años juntos

Awada confirmó el final con Macri: rumores sobre el nuevo amor del expresidente

El expresidente Mauricio Macri y la empresaria Juliana Awada decidieron poner fin a su vínculo de común acuerdo.

Poder, amor y despedida: Macri y Awada se separaron tras 15 años de matrimonio

Julio Iglesias fue acusado por agresiones sexuales y abuso de poder contra dos exempleadas

Dos exempleadas denunciaron a Julio Iglesias por agresiones sexuales y abuso de poder

el k-pop esta a un paso de ganar un grammy por primera vez en la historia

El K-pop está a un paso de ganar un Grammy por primera vez en la historia

Ver comentarios

Las más leídas

Un muerto y 35 heridos en la costa argentina tras una sorpresiva ola gigante

Un muerto y 35 heridos en la costa argentina tras una sorpresiva ola gigante

Pullaro antes de las paritarias: Siempre le ganamos a la inflación

Pullaro antes de las paritarias: "Siempre le ganamos a la inflación"

Venado Tuerto sin vuelos: la aerolínea de los empresarios veinteañeros levantó la ruta

Venado Tuerto sin vuelos: la aerolínea de los empresarios veinteañeros levantó la ruta

El próximo refuerzo de Newells se despidió del club donde fue campeón y figura

El próximo refuerzo de Newell's se despidió del club donde fue campeón y figura

Lo último

Experiencia canalla: Central tiene a uno de los jugadores más longevos de la Liga Profesional

Experiencia canalla: Central tiene a uno de los jugadores más longevos de la Liga Profesional

Alerta entre nutricionistas: La nueva pirámide alimentaria de EEUU confunde a la población

Alerta entre nutricionistas: "La nueva pirámide alimentaria de EEUU confunde a la población"

Procesan a exdirectivos de Sancor por retener y no pagar aportes durante años

Procesan a exdirectivos de Sancor por retener y no pagar aportes durante años

Tragedia en el puerto de Rosario: investigan la muerte de un camionero en la entrada

La denuncia policial indica que el hombre de 53 años fue atropellado por otro chofer mientras ingresaba caminando a la terminal

Tragedia en el puerto de Rosario: investigan la muerte de un camionero en la entrada
Escruche en el Palacio de Los Leones: Fue un hecho menor, no se perdió nada de valor
LA CIUDAD

Escruche en el Palacio de Los Leones: "Fue un hecho menor, no se perdió nada de valor"

Javier Milei agendó el 3 de febrero para una posible visita a Santa Fe
La Ciudad

Javier Milei agendó el 3 de febrero para una posible visita a Santa Fe

Dos policías detenidos por permitir huir a un delincuente de la seccional 15ª
POLICIALES

Dos policías detenidos por permitir huir a un delincuente de la seccional 15ª

Desidia en Ezeiza: dañan la silla de ruedas clave para la recuperación de Matías Bottoni

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Desidia en Ezeiza: dañan la silla de ruedas clave para la recuperación de Matías Bottoni

El tiempo en Rosario: se viene un martes 13 caluroso pero con algunas nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se viene un martes 13 caluroso pero con algunas nubes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un muerto y 35 heridos en la costa argentina tras una sorpresiva ola gigante

Un muerto y 35 heridos en la costa argentina tras una sorpresiva ola gigante

Pullaro antes de las paritarias: Siempre le ganamos a la inflación

Pullaro antes de las paritarias: "Siempre le ganamos a la inflación"

Venado Tuerto sin vuelos: la aerolínea de los empresarios veinteañeros levantó la ruta

Venado Tuerto sin vuelos: la aerolínea de los empresarios veinteañeros levantó la ruta

El próximo refuerzo de Newells se despidió del club donde fue campeón y figura

El próximo refuerzo de Newell's se despidió del club donde fue campeón y figura

Un ticket de un bar y una vieja discusión: la propina sugerida en Rosario

Un ticket de un bar y una vieja discusión: la "propina sugerida" en Rosario

Ovación
Chiqui Tapia rompió el silencio y habló de las denuncias por corrupción
Ovación

Chiqui Tapia rompió el silencio y habló de las denuncias por corrupción

Chiqui Tapia rompió el silencio y habló de las denuncias por corrupción

Chiqui Tapia rompió el silencio y habló de las denuncias por corrupción

Nery Domínguez a Central Córdoba: Es un desafío importante para mi carrera

Nery Domínguez a Central Córdoba: "Es un desafío importante para mi carrera"

Banega firmó con Defensa y Justicia y enfrentará a Newells en el Coloso

Banega firmó con Defensa y Justicia y enfrentará a Newell's en el Coloso

Policiales
Escruche en el Palacio de Los Leones: Fue un hecho menor, no se perdió nada de valor
LA CIUDAD

Escruche en el Palacio de Los Leones: "Fue un hecho menor, no se perdió nada de valor"

Escruche en el Palacio de los Leones: entraron a robar a la Municipalidad de Rosario

Escruche en el Palacio de los Leones: entraron a robar a la Municipalidad de Rosario

Dos policías detenidos por permitir huir a un delincuente de la seccional 15ª

Dos policías detenidos por permitir huir a un delincuente de la seccional 15ª

Dos hombres imputados por el doble crimen en la zona de islas del río Coronda

Dos hombres imputados por el doble crimen en la zona de islas del río Coronda

La Ciudad
Tragedia en el puerto de Rosario: investigan la muerte de un camionero en la entrada
La Ciudad

Tragedia en el puerto de Rosario: investigan la muerte de un camionero en la entrada

Aeropuerto: agregan días de obras y detallan cuándo estará fuera de servicio

Aeropuerto: agregan días de obras y detallan cuándo estará fuera de servicio

Veredas: en 2025 se reconstruyeron más de 340 cuadras en Rosario

Veredas: en 2025 se reconstruyeron más de 340 cuadras en Rosario

Bronquiolitis: la vacunación a embarazadas redujo la internación de bebés 

Bronquiolitis: la vacunación a embarazadas redujo la internación de bebés 

Newells renovó el contrato de Valentino Acuña, una de sus grandes promesas

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's renovó el contrato de Valentino Acuña, una de sus grandes promesas

Dos sicarios presos por el crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum
Información General

Dos sicarios presos por el crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum

Por un caballo suelto en la autopista a Santa Fe murió en choque un penitenciario
LA REGION

Por un caballo suelto en la autopista a Santa Fe murió en choque un penitenciario

Aseguran que Juliana Awada está de novia con un empresario
Información General

Aseguran que Juliana Awada está de novia con un empresario

El ladrón cordobés: causas en seis provincias y 18 identidades
Policiales

El ladrón cordobés: causas en seis provincias y 18 identidades

Los bonos y acciones arrancaron en baja mientras la tasa de interés se empina
Economía

Los bonos y acciones arrancaron en baja mientras la tasa de interés se empina

La EPE rompió un caño de agua y provocó una laguna artificial en Parque Casas
La Ciudad

La EPE rompió un caño de agua y provocó una laguna artificial en Parque Casas

Vaquitas marinas al borde de la extinción: quedan menos de diez ejemplares
Información General

Vaquitas marinas al borde de la extinción: quedan menos de diez ejemplares

Dos países bloquearon el chatbot Grok de X por imágenes sexualizadas de IA
Información General

Dos países bloquearon el chatbot Grok de X por imágenes sexualizadas de IA

Lanzaron una Barbie autista para promover la diversidad e inclusión
Información General

Lanzaron una Barbie autista para promover la diversidad e inclusión

Christian Petersen tras su internación: Sin voz, pero mejorando
Información General

Christian Petersen tras su internación: "Sin voz, pero mejorando"

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora
Policiales

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora

Obras a buen ritmo y comisarías saturadas al menos hasta fin de año
POLICIALES

Obras a buen ritmo y comisarías saturadas al menos hasta fin de año

A casi una década de la explosión, Anmat inhabilitó a Laboratorio Apolo
La Ciudad

A casi una década de la explosión, Anmat inhabilitó a Laboratorio Apolo

Pullaro antes de las paritarias: Siempre le ganamos a la inflación
La Ciudad

Pullaro antes de las paritarias: "Siempre le ganamos a la inflación"

En clave internacional, Milei lanzó sus cuentas oficiales en redes en inglés
Política

En clave internacional, Milei lanzó sus cuentas oficiales en redes en inglés

Incendios forestales: ¿qué hizo Santa Fe para colaborar en Chubut?
La Ciudad

Incendios forestales: ¿qué hizo Santa Fe para colaborar en Chubut?

Por primera vez, un concejal de Rafaela optó por reducir su salario
La Región

Por primera vez, un concejal de Rafaela optó por reducir su salario

Altas temperaturas: cómo dormir mejor durante las noches de calor
Información general

Altas temperaturas: cómo dormir mejor durante las noches de calor

Gripe A, cepas 2026: cuándo llegan las vacunas a las farmacias rosarinas
Salud

Gripe A, cepas 2026: cuándo llegan las vacunas a las farmacias rosarinas