Las diez mejores series de lo que va del año, según la BBC

La escritora y directora Issa López revitalizó la franquicia en un abordaje que no sólo se basa en la investigación de un caso criminal, sino que se mete con problemáticas de pueblos originarios y de género. Está disponible para ver en Max.

Según los críticos británicos, este drama histórico sobre la vida en Japón en el siglo XVII es el sucesor más digno de lo que fue el fenómeno “Game of Thrones”, en términos de despliegue visual y disputas políticas.

Basada en la novela histórica de James Clavell, que ya se convirtió en una miniserie de gran éxito en la década de 1980, “Shogun” se centra en John Blackthorne (interpretado por Cosmo Jarvis), un marinero británico que naufraga en la costa japonesa y se ve envuelto en una batalla por el poder entre miembros del consejo gobernante del país.

Aunque originalmente estaba pensada como una serie limitada, tal ha sido su éxito que FX anunció planes para dos temporadas más. Está disponible para ver en Hulu y Disney+.



La historia autobiográfica del comediante Richard Gadd se convirtió en un éxito internacional desde su estreno en Netflix. La trama se centra en su experiencia personal de acoso (y también de abuso), convocó masivamente a la audiencia a pesar de ser un contenido por momentos difícil de digerir. Jessica Gunning se destaca en la interpretación de Martha, la stalker de Donny (el protagonista, encarnado por el propio Gadd), entregando matices siempre convincentes de un personaje complejo y con múltiples aristas. Disponible en Netflix.



El éxito de “The Last of Us” de HBO es el precedente directo de esta adaptación audiovisual de una franquicia de juegos postapocalíptica. “Fallout” imagina un mundo devastado por una guerra nuclear en el que algunas personas viven en brillantes bóvedas subterráneas.

La actriz británica Ella Purnell encabeza el elenco interpretando a una residente del Refugio 33, que se ve obligada a emprender una misión hasta la superficie de la Tierra para rescatar a su padre secuestrado. Coproducida por Lisa Joy y Jonathan Nolan, creadores de “Westworld”, la serie convenció a muchos de los fanáticos del videojuego original, como fue el caso de “The Last of Us”. Disponible en Amazon Prime Video.

Esta es una de las series que se destaca por su calidad integral y no sorprende que haya sido una de las seleccionadas por la BBC. Andrew Scott es hipnótico como el estafador Tom Ripley, el clásico personaje literario de Patricia Highsmith en su novela “El talentoso señor Ripley”. Ambientada en Nápoles y Roma en la década de 1960, filmada en un blanco y negro elegante y profundamente narrativo (el director de fotografía es el ganador del Oscar Robert Elswit), acompaña al personaje en el sombrío proceso de usurpar la identidad de su amigo Dickie Greenleaf (Johnny Flynn). Disponible en Netflix.



No todo es policiales ni escenarios postapocalípticos. La adaptación de la novela romántica británica de David Nicholls sigue la relación de dos amigos, Dexter y Emma, que se conocen en la universidad y se encuentran cada 15 de julio durante 20 años. La línea histórica comienza en la década del 80, proponiendo así un viaje nostálgico para los espectadores de cierta generación, acompañado por una muy buena banda sonora. Disponible en Netflix.



Clive Owen interpreta a Sam Spade, el investigador privado creado por el autor Dashiell Hammett, protagonista del clásico “El halcón maltés”. Esta historia retoma al personaje veinte años después de los eventos de esa novela (que tuvo su icónica adaptación cinematográfica en 1941, dirigida por John Huston y encabezada por Humphrey Bogart): de la ciudad de San Francisco en los años 40, se muda a una pequeña localidad francesa en los 60.

La serie de seis episodios, dirigida por Scott Frank (“Gambito de Dama”), está sólidamente liderada por Owen, y cuenta con un gran elenco que incluye a Chiara Mastroianni (la hija de Catherine Deneuve y Marcello Mastroianni). Disponible en Apple TV+.

Esta miniserie británica de cuatro capítulos es una de las rarezas, para el público argentino, de la lista de la BBC. Producida para la televisión y protagonizada por Toby Jones, aborda un famoso escándalo de la Oficina de Correos británica, en el que más de 700 gerentes de sucursales postales fueron acusados erróneamente de contabilidad falsa, robo y fraude debido a un fallo en el sistema informático.

Cuando se emitió en Reino Unido en enero, causó enormes repercusiones y llevó al primer ministro Rishi Sunak a anunciar que introduciría una nueva ley para “exonerar y compensar a las víctimas”. Por el momento no está disponible en ninguna plataforma de streaming.

