Lali recordó a las víctimas del lesbicidio en Barracas: "No nos acostumbremos a esto"

Lali Espósito.mp4

>> Leer más: Lali Espósito cargó contra Javier Milei: "La palabra libertad a veces está mal usada"

“De verdad que no me lo esperaba en lo absoluto", confesó Lali al agradecer el premio, y añadió: "Tenía una ilusión, pero no me lo esperaba para nada, lo quiero compartir con todos los pibes y pibas nominados, altos temas, aguante la cultura argentina, me emociona un montón este encuentro porque nos podemos ver las caras. Gracias al mejor fandom del mundo, es una locura, no dejan de sorprenderme, esto es para ustedes, gracias por el amor”.

También ganó el Gardel al mejor álbum por "LALI". Sus palabras de agradecimiento revelaron la emoción que le provocó la distinción. “Este premio es especial, este me emociona particularmente, hay mucho para decir de un disco que es más que un disco, porque llevó años; quiero agradecerle a mi amigo, productor y alma gemela Mauro De Tommaso, gracias por empujarme siempre”, expresó Lali al inicio de su discurso.

“También quiero agradecerle a un artistazo como Galán con quien escribí estas canciones”, añadió Espósito, quien también compartió el premio con Luz Gaggi y Luciano Pereyra, compañeros de terna.

Embed ¡Felicitamos a @LaliOficial! Ganadora en los #PremiosGardel2024 en la categoría Canción del Año por Obsesión ✨ pic.twitter.com/JjuLPnrJDZ — Premios Gardel (@PremiosGardel) May 29, 2024

Aprovechó la ocasión, además, para hacer una confesión: “Fueron tiempos movidos para mí, y estoy conmovida por la gente que todos los días me expresa su cariño”, dijo la artista y, fiel a sus principios, recordó “lo que les sucedió a las víctimas del lesbicidio en Barracas”, y, con la voz quebrada.

"Quiero dedicar un momento a Pamela, a Mercedes, a Andrea y a Sofía, víctimas del lesbicido en Barracas", dijo Lali, y destacó: "No nos acostumbremos a esto, no nos acostumbremos a escuchar estas historias, no nos acostumbremos porque es la vida de mucha gente, es la vida de nuestra gente, es la vida de nuestros amigos, es la vida de nuestros amores, es la vida de la gente que merece vivir en libertad".

Al final de sus palabras de agradecimiento, que emocionaron a su novio, Pedro Rosemblat, quien siguió el discurso con lágrimas en los ojos, Lali le dedicó el galardón a la comunidad LGBTQI+. “Me vine desde España para ver si podía ganar este premio y decir: ‘No estás solo’”, concluyó.