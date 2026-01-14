La Capital | Ovación | Copa Argentina

Copa Argentina: hay tarifazo y las entradas costarán mucho más que el año pasado

La organización elevó considerablemente el valor de las localidades para los partidos del torneo más federal del país

14 de enero 2026 · 17:59hs
Los precios de las entradas para ver los partidos de la Copa Argentina aumentarán considerablemente. 

Los precios de las entradas para ver los partidos de la Copa Argentina aumentarán considerablemente. 

El fútbol es el más popular de los deportes. Sin embargo, ir a la cancha es cada vez más difícil para los hinchas. En los partidos de la Copa Argentina, por ejemplo, las entradas costarán este año mucho más que en 2025. Y además hay que viajar.

En efecto, la organización de la Copa Argentina aplicará un verdadero tarifazo al precio de las localidades para ver los partidos del torneo más federal del país. El año pasado la popular ya no era barata: costaba 30 mil pesos. Esta temporada será peor.

Según se supo, una entrada popular para la edición 2026 de la Copa Argentina costará ahora 50 mil pesos, y una platea será todavía más salada: en este caso, los precios arrancan desde los 70 mil pesos.

A estos costos, de por sí elevados, hay que agregarle lo que cuesta viajar, teniendo en cuenta que los partidos de la Copa Argentina se juegan en estadios neutrales. Los hinchas deben hacer frente por tanto al costo del viaje, comida y muchas veces alojamiento, ya que en ocasiones les toca desplazarse muchos kilómetros fuera de su ciudad.

Cuándo empieza la Copa Argentina 2026

La Copa Argentina comenzará a jugarse este domingo 18. El primer partido será entre el actual campeón, Independiente Rivadavia, y Estudiantes de Caseros. Se jugará desde las 19 en el Estadio Único de La Pedrera, en San Luis.

Central debutará contra Sportivo Belgrano a mediados de febrero y Newell's lo hará ante Acassuso a fines de marzo. Ninguna de las dos sedes está designada.

Los precios para el domingo

Para el partido del domingo en San Luis, el costo de las localidades será el siguiente:

Menores popular (hasta 11 años): 40.000 pesos.

Popular: 50.000 pesos.

Platea: 70.000 pesos.

