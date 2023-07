Lali Espósito marchó por el orgullo en Madrid y dio un mensaje contundente

Lali contó la historia personal que la llevó a componer a los 23 años la canción “Soy”, uno de sus primeros hits que se convirtió en himno de la comunidad LGBTIQ+. "La escribí pensando en que alguien me comprenda, que alguien empatice. Hoy, con 31 años me doy cuenta del grito de libertad que significó en ese momento escribir esa canción, ya que aún no entendía ni aceptaba del todo mi bisexualidad ", relató Espósito, quien fue invitada al evento como madrina del "Orgullo Latino" que tuvo lugar en la Plaza Zerolo, donde cantó "Yo te diré" junto a los Miranda!.

28 de junio de 2023

Además, sumó un mensaje contra la violencia y los crímenes de odio contra personajes LGBTIQ+: "Esto no puede pasar. Hay mucho palabrerío alrededor de la libertad y un sistema que no ayuda. Les pedimos a quienes corresponda que hagan valer el derecho a la vida y a la libertad", afirmó. “Colegas artistas, compañeros, mis amigues me enseñaron con la acción, con poesía, con música. Que amar es para valientes, que la vida se vive y se puede aprender y desaprender. Me enseñaron que odiar es de cobardes, de gente incapaz”, agregó.