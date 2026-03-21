La voz de Los Piojos: Andrés Ciro Martínez lamentó la muerte de Dani Buira

El cantante de la banda de rock pidió "que suenen los tambores desde arriba" tras la temprana partida del baterista

Horas antes de la presentación de su banda en Uruguay, Andrés Ciro Martínez le dedicó este sábado un mensaje muy especial a Daniel Buira . El cantante se mostró conmovido por la muerte del baterista de 54 años , uno de los fundadores de Los Piojos .

"Adiós, Dani. Qué dolor despertar con esta noticia" , escribió el vocalista en vísperas del show de su banda actual en el festival Cosquín Rock de Montevideo. Luego manifestó: "Te fuiste tempranito".

Al igual que muchos amantes de la música, el líder de Ciro y Los Persas consideró que la partida del percusionista fue tan temprana como triste. "Faltaba por vivir y hacer. Pero diste mucho" , comentó.

La primera reacción pública del cantante de 58 años fue una mezcla de instantáneas de Buira. En este sentido, señaló: "Se me superponen las imágenes. Te veré siempre detrás de los parches con tu risa jocosa, tus frases repetidas, tocando lo que se te canta ".

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Ciro definió al músico fallecido como "un percusionista con batería, un creativo, un artista". Como era de esperarse, su semblanza se refirió a la impactante gira de reencueentro que hicieron entre 2024 y 2025. "Nos dimos el gusto de volver a tocar juntos. De volver a ser Los Piojos en vivo sobre un escenario", subrayó.

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Aunque no arrancaron juntos, ambos músicos compartieron más de una década de música juntos en Los Piojos hasta que Buira decidió irse. "Esperaste en silencio 25 años y lo disfrutaste profundamente", recordó el vocalista sobre el reencuentro.

Horas después del fallecimiento del percusionista en Ciudad Jardín, Ciro decidió compartir un "conmovido pésame" de parte de toda su banda actual para apoyar a su familia. En esa línea, afirmó: "Te abrazo acá, bajo la lluvia, desde la orilla uruguaya que tanto nos inspiró. Te vamos a extrañar. Que suenen los tambores desde arriba ¡Dibuje, maestro!".