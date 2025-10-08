"La Voz Argentina": quiénes son los semifinalistas del reality show

En la última gala del programa, compitieron los participantes del Team Miranda! y La Sole. Cuatro cantantes se sumaron al equipo de semifinalistas

Pablo Cuello no quedó entre los semifnianlistas de "La Voz Argentina"

“La Voz Argentina” sigue siendo uno de los programas más elegidos de la televisión argentina. El programa transita sus fases finales y cada vez son menos los participantes que compiten por ser la próxima gran voz del país.

Ya superadas las instancias de “Batallas”, “Knockouts”, “Playoffs” y cuatro rondas eliminatorias, el reality siguió a los cuartos de final. En esta instancia, se definen los dos finalistas por cada equipo que competirán en una de las semifinales. De esta manera, en la noche del lunes, se definieron los cuatro integrantes del Team Luck Ra y del Team Lali. Alan, Jaime, Nicolás y Nathalie se convirtieron en los primeros semifinalistas confirmados de esta temporada.

Finalmente, en la última gala se terminaron de definir los semifinalistas con las presentaciones de los cuatro miembros del team Team La Sole y de Miranda!

¿Quiénes son los semifinalistas del team Miranda!?

En la noche del martes, el Team Miranda! abrió la competencia con las presentaciones de sus cuatro integrantes. El primero en subir al escenario fue Emiliano Villagra que puso a bailar a todos los presentes con su interpretación de “Universo paralelo”, de La K’onga.

Embed

Luego llegó el turno de Eugenia Rodríguez que interpretó la canción “The Impossible Dream” de Andy Williams.

Embed

Mientras que Joaquín Martínez interpretó el clásico del rock “Seguir viviendo sin tu amor”, de Luis Alberto Spinetta.

Embed

Finalmente, Pablo Cuello cantó “Mi vieja”, de Pappo’s Blues.

Embed

Cabe recordar que, en esta instancia, luego de cada presentación, el jurado otorga su puntaje de manera secreta. Los dos participantes con mayor calificación avanzan a la siguiente etapa.

Hacia el final de la gala, el conductor del programa anunció a los dos salvados del equipo de Miranda!. Eugenia Rodríguez fue la primera en sumarse al equipo de semifinalistas. Luego, el Occhiato comunicó que el segundo salvado era Emiliano Villagra.

Embed

¿Quiénes son los semifinalistas del team La Sole?

La noche continuó con las cuatro presentaciones del Team La Sole. Milagros Gerez Amud inauguró la ronda con “Baldosa floja”, la milonga de Argentino Ledesma.

Embed

Violeta Lemo cantó la canción “Así no te amará jamás”, de Amanda Miguel.

Embed

Luis González, por su parte, interpretó el tema de Ricki Martin “Volveras”.

Embed

Y, finalmente el dúo de Agustín Carletti y Mauricio Tarantola interpretaron “Zamba del carnaval”, de Pedro Aznar.

Embed

Hacia el final de la noche, Nico Ochiato confirmo que Gerez Amud y Lemo se convirtieron en semifinalistas.

Embed

Cuándo es la final de "La Voz Argentina"

La última emisión del reality show será este lunes 13 de octubre a las 21.45, así lo confirmaron conductores del streaming de La Voz y Luzu TV.