Javier Milei y Yuyito González, ¿separados y con tercera en discordia?

La pareja del presidente y la ex vedette está atravesada por rumores de ruptura y hasta nuevos romances

El vínculo entre Javier Milei y Yuyito González está en duda. En las últimas semanas, hubo versiones que afirmaron una separación. Mientras el presidente mantiene el silencio, la ex vedette usó su programa para asegurar de forma algo polémica que la pareja sigue en pie.

Los rumores de ruptura, desarrollados en programas especializados en farándula, hablaban de que el fin del vínculo está de cierta forma promovido o avalado por el círculo presidencial. “A mí me dijeron que Yuyito tiene el boleto picado desde Casa Rosada. Alguien muy cercano a ellos me contó que de pronto ya no va a haber mudanza a Olivos”, expresó por ejemplo Yanina Latorre.