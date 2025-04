El escándalo que envuelve a Lizy Tagliani: una historia de robos, traiciones y delitos

>>Leer más: Lizy Tagliani compartió la primera foto de su hijo con una carta emotiva

¿Qué paso con Marcela Tauro y Lizy Tagliani?

A pocos días de su debut como conductora en el ciclo "Infama", Marcela Tauro estuvo presente en el programa de Yanina Latorre de América TV. Allí, la periodista fue consultada sobre su situación sentimental actual y su vínculo con Martín Bisio, su expareja.

Tauro confesó que actualmente está soltera y, al reflexionar sobre sus relaciones pasadas, reveló: “Siempre tuve hombres más grandes que yo y tengo que admitir que en todos los casos me fue mal”. Cabe destacar que Bisio es veinte años menor que ella.

Durante la charla, Yanina Latorre, fiel a su estilo indagó acerca del viejo conflicto entre la conductora y Lizy Tagliani, con quien compartió pantalla en el programa de Santiago del Moro. Según contó Tauro, mientras ella salía con Bisio y ambas eran compañeras de trabajo, descubrió que Lizy le enviaba mensajes íntimos por Instagram a su entonces pareja.

"No sé si éramos amigas pero teníamos muy buena relación. Incluso, cuando ella iba a Rosario, ya que mi ex es de allá y yo viajaba a verlo, íbamos a comer todos juntos. Por eso me sorprendió el chat que le mandó, que me lo mostró él. Me sorprendió y me dolió. Yo soy una mujer grande, no soy tonta, me doy cuenta cuando alguien está buscando otra cosa", detalló Tauro.

La polémica no tardó en escalar. Tagliani al enterarse que Tauro tocó el tema, habló en Olga al respecto. "Para mí ya terminó el tema. Ya le hablé, le mandé mensaje a ella, le mandé mensaje a él, le expliqué en su momento. No pasó", expresó. Sin embargo, lejos de calmar las aguas con sus declaraciones, el conflicto se intensificó.

Rápidamente, los supuestos chats entre Lizy Tagliani y Martín Bisio se filtraron en LAM. Y rápidamente, el escándalo se transformó en un efecto dominó que derivó en nuevas críticas hacia la conductora, una de ellas fue Viviana Canosa que la acusó de haberle robado cuando trabajaba como su peluquera.

chats.jpeg

¿Qué dijo Viviana Canosa sobre Lizy Tagliani?

En medio del escándalo, Viviana Canosa salió a bancar a Marcela Tauro y confesó haber tenido problemas en el pasado con Lizy Tagliani. “Quiero decir algo, yo laburaba mucho, era un gran momento mío. Lizy me iba a peinar y yo le decía que cuenta anécdotas”, comenzó en su programa de televisión "Puro Show".

"Vos sabés que después de lo que Tauro dijo hace mucho tiempo, sentí que a partir de ahí podía hablar yo también. Yo viví cosas tremendas, te las puede contar Lucas Bertero que éramos muy amigos en esa época". Acompañada por su amigo Lucas Bertero, con quien compartía el grupo de amigos que también incluía a Lizy, la conductora reconstruyó una rutina habitual de aquellos tiempos: antes de salir al aire, todos se reunían en la casa de Canosa, donde Lizy y su equipo la peinaban y se preparaban para ir al canal.

"Un día, nunca lo conté, abrí la ducha como que me fui a dar un baño, me puse la bata y me quedé sentada en la bañera. Conté 50 segundos, entré a mi cuarto y vi como la señora Lizy Tagliani me estaba robando plata de la cartera. Ese día le dije: ‘Andate de mi casa, y nunca voy a entender por qué me estás robando", dijo la periodista desde su programa.

En ese momento, Viviana Canosa le dio el pie a Lucas Bertero para que cuente una situación que vivieron junto a Lizy. “Fuimos a comer una noche a Gardiner. Estábamos comiendo afuera y le suena el teléfono a Vivi y se fue. Vuelve a los 5 minutos y me cuenta que se murió la mamá de Lizy y tiene un problema enorme”, comenzó el panelista.

En ese momento, Viviana lo interrumpió y agregó: “Me llama y me dice “Tengo a mi mama en una sala velatoria y no tengo el acta de defunción. Puedo ir presa porque parece que la pude haber matado yo”. Luego detalló: “Llamé a una persona de mucha confianza y le conté esto. Le conseguí todo, conesguí médicos, gente de la obra social, todo. La llevaron a la casa, le filmaron todo y la volvieron a llevar a la casa velatoria. Le hice ese favor, le regalé muebles, le presté mi auto”.

"La ayude siempre. Todo lo que pude se lo di. Yo creo en la justicia divina, gracias a Marcela yo pude sanar mi herida", cerró la conductora

Embed

El descargo de Lizy Tagliani

Frente a la ola de acusaciones, Lizy Tagliani rompió el silencio en el programa "La Peña del Morfi" y negó cada una de las denuncias.

“Seguramente, saben lo que está sucediendo en estos días. Estoy triste, nunca creí que esto podía pasar. Gracias a Dios tengo 54 años, todavía conservo amigos de la infancia, mis compañeros del secundario, compañeros de los trabajos, mis clientas de más de 25 años de peluquera", comenzó Lizy.

Al borde del llanto, Lizy agregó: "Yo sé quién soy, estoy muy segura. Y mi nombre y el de mi mamá son un honor para mí. Llevar mi apellido es lo más lindo que me pasa y tener la vida que tengo también".

"Gracias a ustedes pude construir una familia, gracias a ustedes pude ser quién soy. Yo soy payaso, soy atolondrada, soy una aparato, pero no soy un personaje. Soy lo que soy. Soy lo que ven", detalló.

En ese momento, la conductora se refirió específicamente a los dichos de Viviana Canosa: "Si algo fuera verdad, les doy mi palabra de honor que yo misma voy a decir 'sí, eso es así, eso pasó'".

"Acá estoy. Acá está frente a ustedes una amiga, de verdad. Y no voy a mentir nunca", culminó Lizy en su largo descargo.

Embed

La respuesta de Marcela Tauro

Luego del descargo de Lizy Tagliani, Marcela Tauro en su debut como conductora de "Infama", apuntó una vez más contra la conductora. “Qué buena actriz. No lo había visto. Muy buena actriz”, expresó Tauro de manera irónica.

“La gente tiene que analizar y ver porque los famosos nos venden cosas que no son. Se separan de uno y al otro día ya tienen otra pareja. ¿Qué? ¿Se les va el amor de golpe? Entonces no estaba tan enamorado de uno. No lo digo solo por ella, ¿eh?”, cerró la conductora.

Embed

