Adrián Suar blanqueó su romance con la rosarina Rocío Robles en un evento público

El actor asistió al estreno de "Desde el Jardín" junto a la rosarina, habló por primera vez de la relación y evitó referirse a Araceli González

El reconocido actor y productor Adrián Suar terminó de confirmar su romance con la rosarina y fanática de Rosario Central, Rocío Robles , este jueves por la noche. La pareja, que ya se había mostrado junta en redes sociales, asistió al estreno de la última obra de Guillermo Francella, "Desde el Jardín", y así terminó de oficializar la relación.

Cabe recordar que el vínculo amoroso entre la rosarina y el productor venía rumoreándos e desde hace tiempo. Ambos habían sido vistos cenando juntos en Buenos Aires y, finalmente, en diciembre, el propio Suar compartió una historia en Instagram en la que se los veía paseando juntos por Italia.

Ahora, el productor selló definitivamente el romance al asistir en pareja a un evento público y hablar con la prensa con la joven rosarina a su lado.

Qué dijo Adrián Suar

El productor se detuvo a hablar con la prensa acompañado por la rosarina Rocío Robles. Al ser consultado sobre esta primera aparición pública junto a su pareja, aclaró: “Ya habíamos salido”.

Además, fue consultado acerca del escándalo que lo rodea junto a su expareja, Araceli González, pero prefirió no hacer declaraciones al respecto y simplemente señaló: “Está todo bien con Araceli. Muchísimas gracias”. Cabe recordar que el productor mantiene un conflicto legal con la actriz en relación a las acciones de Pol-ka Producciones.

En cuanto a su trabajo en El Trece, el productor expresó: “Hace muchos años que estoy, he vivido momentos malos en la pantalla, pero de a poco la estoy ordenando. Me gustan Guido y Mario”.

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Quien es la rosarina que enamoró a Adrián Suar

Nacida el 9 de diciembre de 1992 en Rosario, Rocío creció en el corazón de una familia de clase media, con fuerte vocación social. Su infancia transcurrió entre la murga del barrio y actividades deportivas, hasta que a los 14 años fue elegida Segunda Princesa del Carnaval de Rosario. Ese reconocimiento marcó el comienzo de una carrera que pronto la llevaría a los medios nacionales.

Su primer gran salto llegó en 2012, cuando participó del reality "La argentina más linda en Sábado Show" (El Trece), donde se consagró como segunda finalista.

Dos años más tarde, Robles se incorporó como bailarina a "ShowMatch", el programa de Marcelo Tinelli, permaneciendo en la pista hasta 2017. Esa exposición le abrió puertas: fue secretaria en "Canta si Puedes", panelista en "La Jaula de la Moda" y "Santo Sábado", y jurado en "La Tribuna de Guido".

Años antes, en 2013, ganó el trono de Miss Mundo Santa Fe 2013 entre 18 candidatas de distintos rincones provinciales.

En 2018 debutó en la pantalla grande: actuó en la película Bañeros 5, con dirección de Rodolfo Ledo y producción de Argentina Sono Film. En esta entrega de la saga los protagonistas fueron los también rosarinos Pachu Peña y Pablo Granados, y Pichu Straneo, Nazareno Mottola y el histórico Gino Renni.

Más allá de los flashes, Robles consolidó una imagen distinta: la de una mujer que se reinventó sin escándalos y que aprendió a manejar su propio destino mediático.

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Periodismo deportivo y su amor por Central

En 2019 decidió dejar el país y probar suerte en México, donde trabajó como modelo, actriz y conductora. Cuatro años después, regresó a la Argentina para redirigir su carrera y dar un giro inesperado: se formó en periodismo deportivo y consiguió un lugar como panelista en F3, el ciclo de ESPN.

Allí se permite hablar con orgullo de su fanatismo por Rosario Central, un costado que suele remarcar como parte de su identidad: “Ser de Central es una forma de ser rosarina”, dijo alguna vez.