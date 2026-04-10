La Capital | Zoom | Adrián Suar

Adrián Suar blanqueó su romance con la rosarina Rocío Robles en un evento público

El actor asistió al estreno de "Desde el Jardín" junto a la rosarina, habló por primera vez de la relación y evitó referirse a Araceli González

10 de abril 2026 · 09:00hs
Adrián Suar asistió a la nueva obra de Guillermo Francella junto a Rocío Robles

Adrián Suar asistió a la nueva obra de Guillermo Francella junto a Rocío Robles

El reconocido actor y productor Adrián Suar terminó de confirmar su romance con la rosarina y fanática de Rosario Central, Rocío Robles, este jueves por la noche. La pareja, que ya se había mostrado junta en redes sociales, asistió al estreno de la última obra de Guillermo Francella, "Desde el Jardín", y así terminó de oficializar la relación.

Cabe recordar que el vínculo amoroso entre la rosarina y el productor venía rumoreándose desde hace tiempo. Ambos habían sido vistos cenando juntos en Buenos Aires y, finalmente, en diciembre, el propio Suar compartió una historia en Instagram en la que se los veía paseando juntos por Italia.

Ahora, el productor selló definitivamente el romance al asistir en pareja a un evento público y hablar con la prensa con la joven rosarina a su lado.

>> Leer más: Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central

Qué dijo Adrián Suar

El productor se detuvo a hablar con la prensa acompañado por la rosarina Rocío Robles. Al ser consultado sobre esta primera aparición pública junto a su pareja, aclaró: “Ya habíamos salido”.

Además, fue consultado acerca del escándalo que lo rodea junto a su expareja, Araceli González, pero prefirió no hacer declaraciones al respecto y simplemente señaló: “Está todo bien con Araceli. Muchísimas gracias”. Cabe recordar que el productor mantiene un conflicto legal con la actriz en relación a las acciones de Pol-ka Producciones.

En cuanto a su trabajo en El Trece, el productor expresó: “Hace muchos años que estoy, he vivido momentos malos en la pantalla, pero de a poco la estoy ordenando. Me gustan Guido y Mario”.

>> Leer más: Adrián Suar blanqueó su romance con una joven rosarina y compartió su primera foto juntos

Quien es la rosarina que enamoró a Adrián Suar

Nacida el 9 de diciembre de 1992 en Rosario, Rocío creció en el corazón de una familia de clase media, con fuerte vocación social. Su infancia transcurrió entre la murga del barrio y actividades deportivas, hasta que a los 14 años fue elegida Segunda Princesa del Carnaval de Rosario. Ese reconocimiento marcó el comienzo de una carrera que pronto la llevaría a los medios nacionales.

Su primer gran salto llegó en 2012, cuando participó del reality "La argentina más linda en Sábado Show" (El Trece), donde se consagró como segunda finalista.

Dos años más tarde, Robles se incorporó como bailarina a "ShowMatch", el programa de Marcelo Tinelli, permaneciendo en la pista hasta 2017. Esa exposición le abrió puertas: fue secretaria en "Canta si Puedes", panelista en "La Jaula de la Moda" y "Santo Sábado", y jurado en "La Tribuna de Guido".

Años antes, en 2013, ganó el trono de Miss Mundo Santa Fe 2013 entre 18 candidatas de distintos rincones provinciales.

En 2018 debutó en la pantalla grande: actuó en la película Bañeros 5, con dirección de Rodolfo Ledo y producción de Argentina Sono Film. En esta entrega de la saga los protagonistas fueron los también rosarinos Pachu Peña y Pablo Granados, y Pichu Straneo, Nazareno Mottola y el histórico Gino Renni.

Más allá de los flashes, Robles consolidó una imagen distinta: la de una mujer que se reinventó sin escándalos y que aprendió a manejar su propio destino mediático.

image

>>Leer más: Qué dijo Adrián Suar sobre su romance con una modelo rosarina

Periodismo deportivo y su amor por Central

En 2019 decidió dejar el país y probar suerte en México, donde trabajó como modelo, actriz y conductora. Cuatro años después, regresó a la Argentina para redirigir su carrera y dar un giro inesperado: se formó en periodismo deportivo y consiguió un lugar como panelista en F3, el ciclo de ESPN.

Allí se permite hablar con orgullo de su fanatismo por Rosario Central, un costado que suele remarcar como parte de su identidad: “Ser de Central es una forma de ser rosarina”, dijo alguna vez.

Noticias relacionadas
Gustavo Telesmanich, baterista y compositor rosarino, brindará una noche a puro jazz en Rosario 

Jazz en Rosario: Gustavo Telesmanich presenta "Pulsión" en el ciclo Riviera Living Jazz

Martín Fumiato y Naum Krass en Dos viejos judíos, que se podrá ver este viernes 11 de abril en el Centro Cultural Parque de España

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Demi Crabajal se presentará en una peña santiagueña en Rosario 

Noche de peña en Rosario: Demi Carabajal trae la fiesta santiagueña

Caburo, leyenda del blues rosarino, abrirá el Azcuénaga Blues Festival

El Azcuénaga Blues Festival llega a los barrios de Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Jugó en Newells, es el máximo goleador histórico de su país y a los 41 años tiene nuevo equipo

Jugó en Newell's, es el máximo goleador histórico de su país y a los 41 años tiene nuevo equipo

Brutal ataque en un bar del centro: golpeó a una moza y fue demorado

Brutal ataque en un bar del centro: golpeó a una moza y fue demorado

El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

La subasta de bienes incautados al delito en Rosario rompió un récord

La subasta de bienes incautados al delito en Rosario rompió un récord

Lo último

La nueva canción de Cacho Deicas que revive el escándalo que separó a Los Palmeras

La nueva canción de Cacho Deicas que revive el escándalo que separó a Los Palmeras

Hidrovía: dos gigantes pasan a la instancia clave de la licitación

Hidrovía: dos gigantes pasan a la instancia clave de la licitación

Di María tras el debut copero: Sacamos un empate y merecíamos un poco más

Di María tras el debut copero: "Sacamos un empate y merecíamos un poco más"

Investigan la muerte de un hombre de 58 años en su casa de la zona oeste

La hermana de Gabriel Beauvallet hizo la denuncia luego del ingreso a su casa con un cerrajero. Buscan definir si se trató de un homicidio

Investigan la muerte de un hombre de 58 años en su casa de la zona oeste
Hidrovía: dos gigantes pasan a la instancia clave de la licitación
Economía

Hidrovía: dos gigantes pasan a la instancia clave de la licitación

Un joven fue baleado en un presunto intento de robo y quedó internado
Policiales

Un joven fue baleado en un presunto intento de robo y quedó internado

Santa Fe registró 448 suicidios en 2025: representan casi la mitad de las muertes violentas
La Ciudad

Santa Fe registró 448 suicidios en 2025: representan casi la mitad de las muertes violentas

Fray Luis Beltrán: dos amigos se tocaron con sus motos, uno cayó al pavimento y murió
LA REGION

Fray Luis Beltrán: dos amigos se tocaron con sus motos, uno cayó al pavimento y murió

La Legislatura santafesina sancionó la ley orgánica de municipios
Politica

La Legislatura santafesina sancionó la ley orgánica de municipios

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jugó en Newells, es el máximo goleador histórico de su país y a los 41 años tiene nuevo equipo

Jugó en Newell's, es el máximo goleador histórico de su país y a los 41 años tiene nuevo equipo

Brutal ataque en un bar del centro: golpeó a una moza y fue demorado

Brutal ataque en un bar del centro: golpeó a una moza y fue demorado

El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

La subasta de bienes incautados al delito en Rosario rompió un récord

La subasta de bienes incautados al delito en Rosario rompió un récord

Copa Libertadores: Central fue de menos a más, pero los méritos que hizo no le alcanzaron para ganar

Copa Libertadores: Central fue de menos a más, pero los méritos que hizo no le alcanzaron para ganar

Ovación
En Newells, todos los delanteros convierten, gritan y se abrazan, pero ninguno se viste de goleador

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

En Newell's, todos los delanteros convierten, gritan y se abrazan, pero ninguno se viste de goleador

En Newells, todos los delanteros convierten, gritan y se abrazan, pero ninguno se viste de goleador

En Newell's, todos los delanteros convierten, gritan y se abrazan, pero ninguno se viste de goleador

Asociación Rosarina de Fútbol: Emiliano Bonomelli, el gran capitán que sigue vigente en Unión de Álvarez

Asociación Rosarina de Fútbol: Emiliano Bonomelli, el gran capitán que sigue vigente en Unión de Álvarez

Jorge Almirón, conforme pero no tanto: Hicimos todo para ganar el partido

Jorge Almirón, conforme pero no tanto: "Hicimos todo para ganar el partido"

Policiales
Una falsa agente turística quedó detenida en Santa Fe por estafar a clientes en 16 millones de pesos
Policiales

Una falsa agente turística quedó detenida en Santa Fe por estafar a clientes en 16 millones de pesos

Investigan la muerte de un hombre de 58 años en su casa de la zona oeste

Investigan la muerte de un hombre de 58 años en su casa de la zona oeste

Un joven fue baleado en un presunto intento de robo y quedó internado

Un joven fue baleado en un presunto intento de robo y quedó internado

Brutal ataque en un bar del centro: golpeó a una moza y fue demorado

Brutal ataque en un bar del centro: golpeó a una moza y fue demorado

La Ciudad
Murió un hombre que había sufrido graves heridas en un choque
LA CIUDAD

Murió un hombre que había sufrido graves heridas en un choque

Comercios de Rosario: capacitarán en digitalización para enfrentar la caída de ventas

Comercios de Rosario: capacitarán en digitalización para enfrentar la caída de ventas

Santa Fe registró 448 suicidios en 2025: representan casi la mitad de las muertes violentas

Santa Fe registró 448 suicidios en 2025: representan casi la mitad de las muertes violentas

El tiempo en Rosario: viernes de sol pleno y una máxima de 24 grados

El tiempo en Rosario: viernes de sol pleno y una máxima de 24 grados

Crimen en San Cristóbal: imputan a un segundo adolescente como partícipe del ataque en la escuela
La Región

Crimen en San Cristóbal: imputan a un segundo adolescente como partícipe del ataque en la escuela

Narcotráfico en Rosario: el exjefe policial Alejandro Druetta obtuvo la libertad condicional
Policiales

Narcotráfico en Rosario: el exjefe policial Alejandro Druetta obtuvo la libertad condicional

Ley de glaciares: convocan a participar de la demanda colectiva más grande de la historia
politica

Ley de glaciares: convocan a participar de la "demanda colectiva más grande de la historia"

Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario
Información General

Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario

El video viral del ex-Newells que se siente el Peaky Blinders de la Lepra mendocina

Por Luis Castro
Ovación

El video viral del ex-Newell's que se siente el Peaky Blinders de la Lepra mendocina

En su exposición ante el Senado, la jefa del MPA planteó limitar el acceso de menores a las redes sociales
La Región

En su exposición ante el Senado, la jefa del MPA planteó limitar el acceso de menores a las redes sociales

Elecciones estudiantiles en la UNR: el peronismo dio la única sorpresa en las urnas
La Ciudad

Elecciones estudiantiles en la UNR: el peronismo dio la única sorpresa en las urnas

La subasta de bienes incautados al delito en Rosario rompió un récord
La Ciudad

La subasta de bienes incautados al delito en Rosario rompió un récord

Mataron de un balazo en la cabeza a un hombre y hay una menor detenida
POLICIALES

Mataron de un balazo en la cabeza a un hombre y hay una menor detenida

Imputan por homicidio culposo al conductor ebrio que atropelló y mató a dos mujeres
LA REGION

Imputan por homicidio culposo al conductor ebrio que atropelló y mató a dos mujeres

Transporte en Rosario: la Municipalidad volvió a la carga por los fondos de la Sube
La Ciudad

Transporte en Rosario: la Municipalidad volvió a la carga por los fondos de la Sube

La Carpa Blanca itinerante de los docentes ya se estableció en plaza San Martín
La ciudad

La Carpa Blanca itinerante de los docentes ya se estableció en plaza San Martín

Los reclamos de ahorristas de la constructora Bauen Pilay llegaron a la Legislatura
La Ciudad

Los reclamos de ahorristas de la constructora Bauen Pilay llegaron a la Legislatura

Trapitos: la Iglesia se metió de lleno en la polémica y rechaza su prohibición

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Trapitos: la Iglesia se metió de lleno en la polémica y rechaza su prohibición

La suba de la nafta consolida el regreso de la época dorada del GNC: las claves del fenómeno

Por Matías Petisce
La Ciudad

La suba de la nafta consolida el regreso de la "época dorada" del GNC: las claves del fenómeno

Elecciones en la UNR: Universitarios por la Libertad celebraron un batacazo
La Ciudad

Elecciones en la UNR: Universitarios por la Libertad celebraron un "batacazo"

Los alquileres aumentaron 423% desde diciembre de 2023
Economía

Los alquileres aumentaron 423% desde diciembre de 2023

Ley de municipios, sin cambios: Unidos avanza y busca aprobarla hoy
Politica

Ley de municipios, sin cambios: Unidos avanza y busca aprobarla hoy

El Colegio Huerto no dictó clases tras la muerte de una docente
La Ciudad

El Colegio Huerto no dictó clases tras la muerte de una docente

La esperanza de la IA reside en las personas y no en las máquinas

Por Candela Martorell
En foco

La esperanza de la IA reside en las personas y no en las máquinas