La ópera "El barbero de Sevilla" se presentará en tres funciones en el Teatro El Círculo

Cristian Maldonado interpreta a Fígaro en la ópera "El barbero de Sevilla", en una nueva producción del Teatro El Círculo.

Con arias memorables, música cautivadora y una mezcla de humor y romance, “El barbero de Sevilla” es sin dudas una de las óperas más populares del compositor Gioachino Rossini. Con una gran producción del Teatro El Círculo, se podrá ver el domingo 26 a las 19, el martes 28 (función de abono) y el jueves 30 de abril a las 20.

La trama relata las peripecias de una pareja de enamorados integrada por el conde de Almaviva y la joven Rosina. Bartolo, tutor de la muchacha, también la pretende pese a la diferencia de edad. Para evitarlo, la pareja se vale de la ayuda del barbero Fígaro, quien mediante enredos engaña a Bartolo y consigue unir en matrimonio a los enamorados.

Con cien artistas en escena, se trata de una puesta imponente y renovada. Sobre el escenario habrá: diez solistas (dos de ellos provenientes del Teatro Colón), el Coro de la Ópera de Rosario (integrado por 25 personas) y la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, compuesta por 60 músicos.

El elenco estará integrado por el barítono Cristian Maldonado, en el rol de Fígaro; el tenor Carlos Ullán, como el Conde de Almaviva; la soprano Patricia Villanova, como Rosina; el barítono Ismael Barrile, en el rol de Don Bartolo; el bajo Roman Coccalotto, como Don Basilio, junto a la soprano Nadia de Luca, el barítono Alfonso Giancola, el Coro de la Opera de Rosario, que dirige Horacio Castillo, y la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, bajo la dirección de Lucía Zicos. La dirección escénica estará a cargo de Sebastián Núñez, el diseño de vestuario será de Ramiro Sorrequieta y la realización escenográfica de Walter Gonsolin.

“El barbero de Sevilla: ópera cómica en tres actos”, con música de Gioachino Rossini, y libreto de Cesare Sterbini, fue estrenada en el Teatro Argentina de Roma el 20 de febrero de 1816.

