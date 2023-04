La mamá de Holder se postuló para el Bailando y también para Gran Hermano "No sé bailar, no sé cantar, no sé actuar, pero soy la mamá de Holder", le dijo a Tinelli en un clip que compartió en TikTok. En otro video contó que quiere entrar a la casa donde ya estuvo su hijo 14 de abril 2023 · 10:28hs

Tomás Holder, primer eliminado de Gran Hermano 2023, junto a su mamá Gisela Gordillo.

La mamá de Tomás Holder se postuló para el Bailando por un sueño. Gisela Gordillo, madre del primer eliminado de Gran Hermano 2023, quiere ser parte del nuevo programa de Marcelo Tinelli en América y por eso subió a sus redes un video donde cuenta sus ambiciones. Y va por más: en otro video se postuló además para el segundo Gran Hermano que se verá este año por Telefe.

El primer eliminado de la casa de Gran Hermano en su última edición fue Tomás Holder. El rosarino hizo unas pocas apariciones públicas y después no participó más de debates ni programas televisivos. Decidió viajar y contar su vida por redes sociales. Se supo que se separó de su novia y empezó a salir con otra modelo. Y, sobre todo, se supo el fuerte -extremadamente fuerte- vínculo que lo une con su madre. Sin embargo, luego el influencer confesó en sus redes sociales que no la estaba pasando bien, que era mucha presión ser tan famoso. “Entré a un mundo que no pertenezco, mucha noche, fiestas, excesos, descontrol, llegué a bajar 15 kilos estos últimos meses, ya sin ganas de entrenar, sin ganas de comer bien, solo pensando todo el maldito día en salir, tomar cosas y perderme entre la multitud”, sostuvo. Pero fue un impasse, dado que poco después volvió a la televisión.

El rosarino Tomás Holder, primer confirmado para el "Bailando por un sueño" Tomás Holder hizo un polémico comentario sobre la China Suárez

Su mamá Gisela, siempre presente al lado de su hijo, ahora busca tener luz propia con la que brillar. Por eso subió a sus redes sociales en las últimas horas dos videos postulándose para dos de las apuestas fuertes que se vienen en la pantalla chica. La vuelta de Gran Hermano y la vuelta de Marcelo Tinelli con Bailando.

Con un top blanco y en jeans, la mujer se presentó ante Marcelo Tinelli: “Soy Gisela Gordillo y quiero entrar al Bailando. No sé bailar, no sé cantar, no sé actuar... bueno, actuar más o menos sí, pero soy la mamá de Holder. Y si el chiquito se manda alguna cagada, que seguramente se la va a mandar, se las va a mandar todas, a la única que le hace caso es a mí. ¿Por qué? Porque me tiene miedo. Así que Marce, pensalo, me necesitás. Soy la única que puede controlar a esa fiera. Te mando un beso”.

#bailando2023 #ejercitolam @giselavangordillo_ #bailando2023 #ejercitolam sonido original - MAMÁ DE HOLDER, ALMAy MIRO Dato a tener en cuenta: Tomás fue el primer confirmado para la nueva edición del concurso de baile. Holder publicó un video en su cuenta de Instagram donde contó su reacción al enterarse. “Estoy super emocionado, no caigo todavía, no puedo creer esto. Es una oportunidad gigante que me está dando Marcelo, increíble. Estoy muy emocionado por todo el camino que recorrí, sabiendo que arranqué con TikTok, que al principio había muchas críticas...”, dijo. “Tengo la piel de gallina, no puedo hablar. Que un pibe del interior, de 22 años, esté hoy acá, es una locura. Se lo debo mucho a ustedes. Gracias Marcelo y a la gente de LAM que me banca. Espero que disfruten de este Bailando que va a estar muy bueno”, agregó. Pero la mamá de Holder va por más. Es que Gisela Gordillo también subió un video a TikTok para postularse como participante de la nueva edición de Gran Hermano. ”Soy de la ciudad de Rosario y soy podóloga. Tengo tres hijos, uno facherísimo de 22 años, una princesa de 10 y un chiquitito de 9. Me hice conocida por ser una mamá luchona, defensora de sus hijos y por algún escandalito mediático. Soy bastante intensa, voy muy al frente, siempre quiero tener la razón, me encanta hacer un montón de cosas de la casa, no cocinar y me encanta hablar de sexo. Sí, en mi consultorio contamos muchas anécdotas entre las mujeres de sexo”. #castinggranhermano2023 #tomasholder_ @giselavangordillo_ #castinggranhermano2023 #tomasholder_ sonido original - MAMÁ DE HOLDER, ALMAy MIRO “Me parece que va a ser un personaje que va a dar de hablar en esta casa, mucho, mucho, Y me encanta ser sexy 24/7. Soy la mami que esa casa necesita, pensá en mí”, concluyó.