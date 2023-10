La Joaqui anunció su primer show en el Luna Park

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La joaqui (@lajoaqui)

"Tengo el corazón atorado entre las costillas a punto de salir. Como si el alma no me pesara, a punto de actuar de irrompible, frente a una multitud que vuelve mi voz tan diminuta. Cuando cantan en coro las emociones que me reprimí por tanto tiempo, siento que el animal se va a salir de la jaula. Hasta que siento ese viento cargado de energía, con sensaciones parecidas buscando su lugar, ayudándome a encontrar el mío”, dice al comienzo, en referencia a este proceso de repliegue y reaparición en los escenarios.

“Ese momento exacto en el que el telón se abre y por un segundo todo lo malo que pudo pasar, se vuelve solo un capítulo de esta historia tan larga de vida, que Dios me honró contar. Así que si llegaste sintiendo que tus sueños no van, no son, no podían y jamás serán. Estoy acá para mostrarte que así es como se ve el creer siempre una vez más”, suma, dando cuenta de su recorrido hasta el Luna.



"¿Hace cuánto que no haces algo por primera vez? Yo hace mucho. Así que creé este momento para tener siempre nuestra primera vez para soñar. Los espero en mi primer Luna Park, para hacer las cosas como la primera vez", cierra el video. La publicación recibió rápidamente cientos de miles de likes, y comentarios de apoyo de fanáticos y figuras como Cazzu, Dillom, y la China Suárez.