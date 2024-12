"Dar Sala": un viaje sonoro para recorrer la magia y las historias que habitan en el Teatro Astengo

La sala del teatro está semivacía . Solo un puñado personas ocupan las 1.100 butacas del Astengo. De pronto se apagan las luces y todo queda en penumbras. No hace falta cerrar los ojos para dejarse llevar. Entonces aparecen voces reconocibles que rompen el silencio y se van presentando: soy Fernán Mirás, soy Chiqui González, soy Juan Nemirovsky, soy Liliana Gioia, soy Imanol Arias. Voces que hablan del teatro, de sus rincones, de sus historias.

En total son siete episodios que se estrenan cada 15 días en Spotify . En cada capítulo, distintas personalidades vinculadas al mundo del teatro son invitadas a charlar en un espacio diferente del edificio: el escenario, los camarines, el paraíso o el salón de fiestas, entre otros . Para dar cuenta que lo que pasa en el Astengo es mucho más de lo que se suele ver arriba del escenario. "Todo el ritual previo y pos de la función con los años se me ha hecho aun más interesante que la obra en sí", dice el actor rosarino Juan Nemirovsky en el primer episodio.

"En un teatro, cada uno de los espacios propone y condiciona la experiencia que vamos a tener. El hall de entrada recibe a los visitantes con una atmósfera que va entre lo majestuoso y lo íntimo. El murmullo constante de las conversaciones y una gran escalera que nos invita a meternos en otro tiempo y espacio", apuntan quienes hacen "Dar Sala", que cuenta con fotos de Alejandra Boccardo, edición de Pablo Zini, musicalización a cargo de Mariano Ruggieri y la producción general y locución de Lucía Fernández Cívico. "Dar Sala" lleva el acompañamiento del Concejo de Rosario, la Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, y el Ministerio de Cultura de Santa Fe.

"La esencia del teatro es una arquitectura que alberga una ficción que al producirse en tiempo real cobra realidad", dice Imanol Arias, para quien "actuar en el Astengo es toda una experiencia, porque es un teatro con mucha solera, con mucha historia".

astengo (2).jpg

Un barco, un teatro, un podcats

Dibujante y cronista plástica, Flor Balestra es la presidenta del Teatro Astengo y contó a La Capital que la idea comenzó a cranearse hace varios meses atrás, en charlas que mantuvo con Lucía Fernández Cívico en el Pasaje Pan. "Mientras ella me hablaba —recordó— se me fueron disparando imágenes, como tirando de un ovillo de lana, y lo que apareció fue un barco. Hace tres años cuando entré al Astengo también me imaginé un barco, con una popa, una proa, las barandas. Un barco en una ciudad con un río enorme".

"El teatro es como un viaje, es un trayecto, un recorrido visual, sonoro y emotivo", dijo Flor Balestra. Lo que siguió fue darle forma a ese sueño. Definir los siete lugares del teatro, siete artistas que iba a pasar este año por la sala y siete rosarinos vinculados al mundo del Astengo. Para Flor Balestra, este proyecto es también una invitación a que los rosarinos se animen a entrar y habitar el teatro. La apuesta no es menor, ya que en la Argentina solo el Cervantes y el Municipal de Bahía Blanca tienen podcast.

Pero también hay otra historia que tira desde ese ovillo. A través de sus redes sociales, Lucía Fernández Cívico contó que su abuelo Manuel proyectaba películas en un pequeño cine del ayuntamiento de Turón (Asturias). Y que su papá le contaba que cuando Manuel arribó a Rosario siguió proyectando durante un tiempo breve en el Cine Odeón, desde una sala que quedaba justo detrás del paraíso de lo que es hoy el Teatro Astengo.

"Para hacer este podcast —describió— visitamos cada uno de los recovecos del teatro, y en una de esas vueltas me encontré con la salita, con los proyectores, con los interruptores, con toda esa historia que contaba mi viejo, y probablemente con los mismos objetos con los que trabajó mi abuelo".

astengo (4).jpg Foto: gentileza Alejandra Boccardo

Con la curiosidad de la infancia

El capítulo 2 se estrena el miércoles 25 de diciembre, el día de Navidad. Y a la "Platea" son invitados a conversar el grupo Pim Pau, un proyecto de arte y educación argentino-brasileño de Eva Harvez, Lucho Milocco y Cássio Carvalho. “La platea de este teatro, que es un teatro hermoso, es una invitación a jugar, a bailar, a cantar, un lugar para practicar la observación, la presencia”, dice Eva, de Pim Pau. Al episodio también se suma Ignacio Rivoire, de Sonido Suena, quien aporta: "El Astengo la particularidad que tiene es que fue diseñado para no usar amplificación, yo la tengo como una de las mejores salas acústicas del país”.

Fernán Mirás y Liliana Gioia llegan al podcast el 8 de enero para hablar desde el "Escenario". "Yo creo que el teatro es la posibilidad de ensayar y pensar la vida: qué pasa si hacés tal cosa, si hacés tal otra. Y en la vida no hay ensayo, es una toma sin cortes”, dice Mirás.

astengo (1).jpg Fernán MIrás, uno de los actores que dejó su testimonio en "Dar Sala". Foto: gentileza Alejandra Boccardo

"Camarines", con Mercedes Morán y el diseñador y caracterizador Ramiro Sorrequieta; "Utilería", con Mauricio Dayub y el director de arte Hugo Salguero; "Paraíso", de la mano de Chiqui González y Ana María Picchio; y "Salón de fiestas", con el diseñador y montajista Epuyén y Emilia Mazer; completan los siete capítulos, que cada 15 días se pueden escuchar por Spotify.

astengo (3).jpg Foto: gentileza Alejandra Boccardo

"El teatro no se va a acabar nunca. Pensá que en la Segunda Guerra Mundial, se estaban matando y la gente se metía en los lugares escondidos y veía teatro, ¿cómo puede ser eso?", se pregunta Ana María Picchio.

"Dar Sala" es una invitación a viajar con las imágenes que construyen las voces. A otro tiempo, aunque también al presente, como propone Chiqui González cuando dice: "Damos sala ahora, te invito al puro presente, te invito a vibrar como un niño de 2 años, vamos con los técnicos, uno, dos, nos miramos.... ¡ahora!".

En el salón de fiestas del Astengo, casi escondido debajo de una mesita, un cartel se asoma tímido. Sin embargo lleva la potencia de un mensaje: "Imaginen todo".