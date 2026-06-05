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Skay Beilinson no despedirá al Indio Solari en Rosario: suspendió la fecha "hasta nuevo aviso"

El exguitarrista de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota publicó un mensaje especial sobre la muerte del cantante de 77 años

5 de junio 2026 · 10:30hs
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El Indio Solari y Skay formaron una dupla fundamental del rock argentino.

Archivo Clarín

El Indio Solari y Skay formaron una dupla fundamental del rock argentino.

El anuncio de la muerte del Indio Solari fue un puñal para los fanáticos de Patricio Rey sus Redonditos de Ricota. Frente al impacto que tuvo la noticia, Skay Beilinson reaccionó rápidamente y anunció la suspensión del show de este sábado en Rosario.

"Hoy es un día muy triste", escribió el guitarrista de 74 años sobre el cantante con el que formaron una de las bandas más importantes de la música argentina. A continuación, confirmó que el concierto programado en La Segunda Seguros Arena fue cancelado.

Pasadas dos décadas desde la ruptura del grupo, el artista compartió un mensaje cargado de afecto y respeto. Ante el fallecimiento del vocalista, comentó: "Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer".

¿Qué pasó con el show de Skay Beilinson en Rosario?

Skay y los Fakires iban a brindar un recital este sábado a las 21 en el escenario ubicado cerca de Córdoba y Cafferata. Luego de la muerte de Carlos Solari, el artista señaló que la fecha fue "suspendida hasta nuevo aviso".

Al margen de esta decisión, el músico tiene otros dos shows programados en el transcurso de las semanas siguientes. El sábado 20 de junio tiene previsto tocar en la localidad bonaerense de Bolívar y el 11 de julio planea cruzar el charco para presentarse con su banda en Montevideo.

>> Leer más: El Indio Solari tildó de "canallada" que Skay lo llame "fabulador" por su enfermedad

En medio de la incertidumbre sobre la organización de los conciertos, el guitarrista de 74 años decidió recordar al Indio con una vieja foto de ambos. A través de redes sociales ensayó la despedida "con un inmenso dolor", lejos de los conflictos que tuvieron incluso mucho tiempo después de la separación de Patricio Rey.

"Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre", dijo Skay a la hora de rendirle homenaje al cantante. Luego concluyó: "Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre".

Rocambole se suma al luto por la muerte del Indio

El artista Rocambole, que fue el realizador visual y emblemático autor de las tapas de 9 de los discos de Los Redondos suspendió la charla que tenía prevista este viernes en Funes, en el Museo Murray, donde iba a ofrecer la charla "Arte, diseño y contracultura".

"Adiós, amigo. Tu luz seguirá iluminándonos", escribió en su cuenta de Instagram. Posteo que antecede al oficial del museo en el que cancela la presentación de este viernes en la vecina localidad.

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