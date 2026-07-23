Riquelme fundamentó la contratación de Villa en Boca: "Merecía una oportunidad"

El delantero tuvo un conflicto con el Xeneize tras una condena por violencia de género y una denuncia de abuso que no llegó a juicio por lograr un acuerdo con la víctima. Regresó al club por medio de una compra millonaria a Independiente (R) y hoy será titular por la Sudamericana

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme , habló sobre la contratación de Sebastián Villa, el delantero que se fue de la entidad condenado por violencia de género en junio de 2023 y con una denuncia de abuso que no llegó a juicio porque se hizo un acuerdo con la víctima. Sobre esta cuestión el exjugador fundamentó la reincorporación tras su paso por Independiente Rivadavia.

Al ser consultado sobre el delantero colombiano, el presidente de la institución aclaró la postura que mantuvo la dirigencia tras la condena judicial a dos años y un mes de prisión en suspenso que recibió el futbolista. En este sentido, Riquelme sostuvo que la directiva cumplió con su palabra de apartarlo de la actividad en cuanto existiera un fallo firme, pero enfatizó que, habiendo saldado su deuda legal, el atacante tenía la posibilidad de reiniciar su ciclo en el club.

"Estamos contentos con cada jugador que llega al club", indicó, al mismo tiempo que señaló que Villa "merecía una oportunidad" . Además, destacó que el cafetero "puede ayudar al equipo" dado que "ya cumplió sentencia".

En esa misma línea, Román valoró las habilidades futbolísticas del colombiano y remarcó que al conocer la institución no necesitará un proceso de adaptación. Asimismo, cuestionó la coincidencia temporal de los citatorios judiciales de Villa con las fechas de los compromisos deportivos de aquella época.

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Cabe recordar que el Xeneize desembolsó 6,5 millones de dólares para comprar el pase del delantero de 30 años, cifra apenas menor a la cláusula de rescisión. De esta manera, el veloz atacante ya firmó su contrato hasta el 30 de junio de 2030. El jugador se había declarado libre cuando Boca lo separó del plantel por la denuncia que tuvo y se llevó adelante un reclamo judicial.

Hoy juega por la Sudamericana

Boca abre la llave ante O'Higgins por la ida de los playoffs de 16avos de la Copa Sudamericana. El partido se disputará en la Bombonera, comenzará a las 21.30 y será televisado por ESPN y por Disney+. Villa será de la partida en el equipo del Vasco Arruabarrena al igual que Leandro Paredes tras su regreso del Mundial.