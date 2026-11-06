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La denuncia de Pedro Rosemblat tras su boda con Lali: qué objetos robaron los invitados

El conductor regresó a su programa en Gelatina y reveló que desaparecieron cuatro cámaras además de un llamativo accesorio

6 de noviembre 2026 · 09:56hs
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Los invitados de la boda de Lali y Pedro Rosemblat se roabron elementos 

Los invitados de la boda de Lali y Pedro Rosemblat se roabron elementos 

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron y todos los detalles de su boda se volvieron virales. En este contexto, Rosemblat volvió a su programa en Gelatina y reveló algo que nadie esperaba: los invitados robaron algunos elementos de la boda del año.

Rodeados de famosos, amigos y familiares, Lali y Pedro celebraron su matrimonio el sábado al mediodía en una casona ubicada en pleno corazón de San Telmo, Buenos Aires. El evento se desarrolló con la intención de preservar la intimidad de la pareja y evitar que se filtraran imágenes o detalles de la celebración.

A pocos días de la cremonia, el flamante esposo, hizo una fuerte denuncia y contó que muchos invitados se fueron a sus casas con elementos y objetos robados de la boda.

>> Leer más: Lali y Pedro Rosemblat se casaron: todos los detalles de la boda del año

Los elementos que se robaron en la boda

Según contó Pedro, cuatro personas se fueron a sus casas con las cámaras analógicas que los novios habían dispuesto para que los invitados pudieran tomar fotos. Cabe recordar que, para evitar la filtración de imágenes, Lali y Pedro pidieron que todos dejaran sus celulares y, en su lugar, les entregaron cámaras para registrar los distintos momentos de la fiesta.

“Había 30 cámaras y faltaban cuatro”, describió el conductor. Además, explicó el motivo por el que decidieron retirar los teléfonos celulares durante la celebración: “Hizo que en ningún momento se viera esta situación espantosa ni esta escena espantosa. Estaba todo el mundo conversando, bailando”.

“Uno, como organización, brinda la cámara, el invitado saca la foto y, al irse, deja la cámara para que uno que se ha casado tenga ese registro”, explicó. También señaló que los dispositivos tenían un cartel con una indicación clara: “Devolver a los organizadores”.

En pleno vivo, sus compañeros de streaming, Marcos Aramburu y Lía Copello, confesaron que habían sido parte del grupo que se llevó las cámaras. “Cuando me estoy por acostar, toco en mi pantalón lo que yo pensaba que era mi celular y era una cámara”, aseguró Aramburu.

Sin embargo, ese no fue el único elemento que desapareció de la boda. Además, uno de los invitados se llevó sin permiso un accesorio que Lali había utilizado durante su segundo cambio de vestuario.

“Mariana tenía en su cabeza un casco de gemas que, a mí no me consta, pero quizás lo usó Cleopatra, quizás lo usó la reina de la Vendimia en el siglo XIV, quizás lo usó Lady Di”, contó Rosemblat.

“Al día siguiente no encuentro el casco. ¿Dónde está el casco?”, relató el conductor. Finalmente, a través de un video, pudo descubrir quién se había llevado el llamativo accesorio: el productor Ian Ayesa. “Tengo un montón de cosas para decir, primero: perdón, Mariana”, expresó Ian.

>> Leer más: Lali Espósito reveló detalles de su casamiento: vestido, invitados y luna de miel

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