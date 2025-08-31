La Capital | Zoom | películas

Películas para pasar el día de lluvia: el top 5 para disfrutar en Netflix

La plataforma difundió la lista de las películas más vistas para disfrutar durante la tormenta. Los tráileres y sinopsis de cada una

31 de agosto 2025 · 10:08hs
Películas recomendadas de Netflix para ver en días de lluvia 

El fin de semana en Rosario llegó pasado por agua, con la tormenta de Santa Rosa como protagonista y un cielo encapotado que no dio tregua. Entre chaparrones, ráfagas de viento y calles encharcadas, muchos resignaron los planes al aire libre y buscaron refugio en casa, con la manta cerca y el mate o el café como compañía. Es en esos días grises cuando surge una pregunta inevitable: ¿qué películas podemos ver en la tele?

Y si de opciones se trata, Netflix siempre aparece como la alternativa más a mano. La plataforma ofrece desde estrenos recientes hasta clásicos que nunca pasan de moda. Para los que disfrutan transformar la lluvia en excusa para una buena maratón de películas, seleccionamos las cinco más vistas del momento: historias para sumergirse sin mirar por la ventana, mientras el temporal golpea los vidrios y el pronóstico marca que el domingo seguirá entre nubes y paraguas.

Las cinco mejores películas para ver este fin de semana en Netflix

1. El club del crimen de los jueves (2025)

Misterio/Comedia. Cuatro irreprimibles jubilados dedican su tiempo a resolver casos de asesinatos sin resolver por diversión, pero sus investigaciones casuales dan un giro emocionante cuando se encuentran con un verdadero misterio entre manos. Duración: 2 horas. Ver El club del crimen de los jueves.

Embed - El club del crimen de los jueves | Tráiler oficial | Netflix

2. El hombre del norte (2022)

Acción/Suspenso. El príncipe Amleth está a punto de convertirse en hombre, pero, en ese momento, su tío asesina brutalmente a su padre y secuestra a la madre del niño. Dos décadas después, Amleth es un vikingo que tiene la misión de salvar a su madre. Duración: 2 h 17 min. Ver El hombre del norte.

Embed - EL HOMBRE DEL NORTE - Tráiler Oficial #1 - Solo en Cines

3. Un hombre abandonado (2025)

Drama/Familia. Tras cumplir una condena en prisión por un crimen de su hermano, un hombre se reencuentra con su familia y el rencor se transforma en sanación cuando conoce a su sobrina. Duración: 1 h 31 min. Ver Un hombre abandonado.

4. Caerás (2025)

Suspenso/Romance. Lilli sospecha del nuevo prometido de su hermana, pero cuando un atractivo desconocido se cruza en su camino, se distrae de repente con su propio deseo. Duración: 1 h 45 min. Ver Caerás.

5. Las guerreras K-pop (2025)

Fantasía. La película animada sigue a tres ídolas del Kpop que, además de cantar y bailar, son secretamente cazadoras de demonios. Juntas deben enfrentar a una banda rival de hombres poseída por fuerzas oscuras que amenaza con robar las almas de sus fans. Con mucha música, humor y acción, la historia mezcla el mundo del espectáculo con la fantasía y la aventura. Duración: 1 h 35 m. Ver Las guerreras K-pop.

Embed - Free: Las guerreras K-pop 2025 | Clip oficial | Netflix

Las cinco mejores series para ver este fin de semana en Netflix

1. En el barro (2025)

Drama. Cinco reclusas forjan un vínculo único tras un accidente mortal, hasta que la corrupción y las guerras territoriales dentro de una prisión despiadada amenazan con destruirlas. Duración: ocho episodios. Ver En el barro.

Embed - En el barro | Tráiler oficial | Netflix

2. Mi vida con los chicos Walter (2023)

Drama. Cuando una tragedia trastorna su vida, una adolescente se muda a vivir con la gran familia de su tutor en una pequeña ciudad y aprende lecciones sobre el amor, la esperanza y la amistad. Duración: dos temporadas. Ver Mi vida con los chicos Walter.

Embed - Mi vida con los chicos Walter: Temporada 2 | Avance oficial | Netflix

3. Rehén (2025)

Suspenso político. Cuando secuestran al marido de la primera ministra británica y la presidenta de Francia empieza a recibir amenazas, ambas gobernantes se enfrentan a una decisión imposible. Duración: cinco episodios. Ver Rehén.

4. Los ríos del destino (2025)

Drama. Una adolescente es secuestrada por una red de tráfico sexual, por lo que una madre feroz y un pirata se lanzan a la búsqueda de la chica, hasta que sus caminos se cruzan. Duración: cuatro episodios. Ver Los ríos del destino.

5. Bon appétit, majestad (2025)

Comedia. Una chef de talento viaja en el tiempo y conoce a un rey tiránico. Con sus platos modernos, logra cautivar su paladar, pero le esperan desafíos muy reales. Duración: 12 episodios. Ver Bon appétit, majestar.

Embed - Bon appétit, majestad | TRÁILER OFICIAL | Netflix

