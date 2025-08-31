La nueva serie coreana de Netflix combina cocina, romance y viajes en el tiempo

“Bon Appétit, Majestad” se ubica entre los primeros puestos del ranking de Netflix y se roba todas las miradas a pura fantasia, amor y realeza

"Bon appetit, majestad" e sla nueva serie coreana que la rompe en Netlix

Agosto llegó con una catarata de estrenos en Netflix , pero hay una serie que se destacó rápidamente en el ranking global. Desde Corea, esta producción se convirtió en una de las más vistas gracias a su combinación perfecta de amor, fantasía, realeza y cocina. Tras el éxito de “El sabor de lo nuestro” , Netflix ahora apuesta por “Bon appétit, majestad”.

“Un chef viaja al pasado y se encuentra frente a un rey tirano. ¿Podrá conquistar su corazón además de su paladar con sus creaciones culinarias?”, versa su descripcion oficial. Entre desafíos culinarios y secretos del palacio, la chef intentará ganarse el corazón del monarca además de su paladar.

La serie cuenta con 12 capítulos de entre 60 y 120 minutos. Pero atención: este K-drama mantendrá a los espectadores expectantes, ya que los episodios se estrenan de a dos cada semana.

De qué se trata "Bon appétit, majestad"

Basada en la popular novela web “Surviving as Yeonsan-gun’s Chef” escrita por Park Kook-jae y dirigida por Jang Tae-yoo, esta serie sigue la historia de Yeon Ji-young, una chef reconocida mundialmente. Mientras participa en su última competencia culinaria en Francia, la protagonista encuentra un misterioso libro que la transporta 500 años al pasado, directamente al palacio real del temido Rey Lee Heon, durante la era Joseon, la última dinastía de Corea.

De repente, Ji-young se encuentra en un mundo completamente distinto, donde la realeza y los códigos del palacio dominan cada movimiento. Allí, deberá complacer al rey tiránico con un paladar exigente, mientras intenta sobrevivir y encontrar la manera de regresar a su tiempo.

Entre estresantes desafíos culinarios, secretos de la realeza y un romance inesperado, la serie combina amor, fantasía, historia y cocina, deleitando los cinco sentidos de los usuarios de Netflix.

El elenco de "Bon appétit, majestad"

La nueva apuesta de Netflix tiene un elenco cargado de reconocidos actores coreanos:

Im Yoon-ah como Yeon Ji-young.

Lee Chae-min como Lee Heon.

Kang Han-na como Kang Mok-ju.

Choi Gwi-hwa como el príncipe Je Seon.

Yoon Seo-ah como Seo Gil-geum.

Los episodios de "Bon appétit, majestad"

El calendario de lanzamiento de los episodios de la nueva producción de Netflix es el siguiente:

Episodio 1: Sábado 23 de agosto.

Episodio 2: Domingo 24 de agosto.

Episodio 3: Sábado 30 de agosto.

Episodio 4: Domingo 31 de agosto.

Episodio 5: Sábado 6 de septiembre.

Episodio 6: Domingo 7 de septiembre.

Episodio 7: Sábado 13 de septiembre.

Episodio 8: Domingo 14 de septiembre.

Episodio 9: Sábado 20 de septiembre.

Episodio 10: Domingo 21 de septiembre.

Episodio 11: Sábado 27 de septiembre.

Episodio 12: Domingo 28 de septiembre.

