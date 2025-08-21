La Capital | Zoom | china suárez

Wanda Nara deslizó que la China Suárez está embarazada: "Me lo contó Mauro"

La mediática sorprendió al dar a entender que la China Suárez estaría esperando un hijo con Icardi. El rumor fue desmentido por un periodista cercano a la actriz

21 de agosto 2025 · 14:18hs
Wanda Nara aseguró que la China Suárez está embarazada

Wanda Nara aseguró que la China Suárez está embarazada

Aunque parecía que las aguas se habían calmado en la telenovela de Mauro Icardi, Wanda Nara y La China Suárez, en las últimas horas Wanda fue interceptada por los periodistas y dio una polémica declaración. La mediática dejó entrever que La China Suárez estaría esperando su primer hijo con Mauro Icardi.

Mientras la ex Cris Morena se encuentra en Turquía acompañando al futbolista del Galatasaray, Wanda Nara fue abordada por una serie de programas de televisión a la salida del aeropuerto. Fue en ese momento cuando la empresaria deslizó que la actriz estaría embarazada.

Si bien por el momento ni La China Suárez ni Mauro Icardi se pronunciaron públicamente acerca del rumor, un periodista muy cercano a la actriz salió a desmentir la versión de Wanda.

Qué dijo Wanda Nara

Los móviles de los programas de espectáculos se acercaron al aeropuerto de Ezeiza y Wanda Nara respondió todas sus preguntas.

En un momento la empresaria deslizó: “Yo hablé con él. Me dijo que está intentando ser feliz. Quizás muy pronto tengan la noticia que todos nos imaginamos”.

Rápidamente, los noteros le consultaron si se refería a un posible embarazo y Wanda respondió: “Yo ya la sé, me lo contó él, pero no voy a hablar de cosas que no me pertenecen”.

“No es una bomba, me llamaron para comunicarme”, agregó Wanda.

Qué se sabe sobre el supuesto embarazo de la China Suárez

Si bien ninguno de los protagonistas dio declaraciones sobre los rumores de embarazo ni sobre los dichos de Wanda Nara, el periodista Gustavo Méndez, que en otras ocasiones mostró tener cierta cercanía con la actriz, salió a desmentir a la mediática.

Cabe recordar que el periodista fue quien entrevistó a la China Suárez por primera vez después de meses de mantenerse en silencio tras el escándalo de “Wanda-gate” y la confirmación de su relación con Mauro Icardi.

En un breve video publicado en sus redes sociales, Gustavo Méndez dijo: "Por enésima vez a la China la embarazaron, Wanda te equivocaste". Y aclaró: "La China Suárez no está embarazada".

