"Frozen 3": primeras imágenes, el casamiento de Anna y una nueva villana de hielo

Una de las películas de animación más populares de las últimas décadas tendrá una nueva secuela: todo lo que se sabe hasta el momento

Las hermanas Anna y Elsa vuelven a la pantalla grande con "Frozen 3", que se estrenará en 2027

La película “Frozen 3” ya es una realidad: la popular saga de Disney estrenará una nueva entrega próximamente. En un evento especial del que participaron miembros del elenco, se dieron a conocer los primeros adelantos.

Las imágenes mostraron a Anna y Kristoff durante la noche de su boda. Kristen Bell, que interpreta a Anna en la versión en inglés, aseguró que su personaje se casará con su “hombre de la montaña” en la próxima película y, por supuesto, su hermana Elsa estará a su lado.

Idina Menzel, que interpreta a Elsa, aseguró que para la tercera entrega el universo de “Frozen” se ha vuelto “un poco más misterioso”. De hecho, la historia llevará rápidamente a los personajes muy lejos de su hogar para enfrentarse a una nueva amenaza. Las hermanas se embarcarán entonces en un viaje más allá de Arendelle y del Bosque Encantado, hacia un nuevo reino místico. Allí se encontrarán con un palacio flotante donde se descubrirán más detalles sobre los poderes de Elsa.

Durante el casamiento de Anna y Kristoff, Elsa encuentra una piedra que parece abrir un portal hacia una dimensión cubierta de nieve, “una tierra congelada, más salvaje y peligrosa que cualquier cosa que Elsa haya creado”.

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Cuando los protagonistas atraviesan lo que parece ser una especie de portal, se encuentran rápidamente con un nuevo personaje que no tiene intenciones de hacer amigos. Aunque no se pudo ver del todo a esta figura, se la describió como una mujer de pelo negro y corto, que usa una capa muy particular.

Durante el evento, también se presentaron nuevas canciones de la película. Como no hay “Frozen” sin Olaf, el muñeco de nieve tiene en esta entrega un tema de amor dedicado a Samantha.

¿Cuándo se estrena "Frozen 3"?

“Había muchas preguntas después de ‘Frozen 2’. Se necesitarán dos películas para responderlas”, aseguró Jennifer Lee, la creadora y directora de la saga que desde 2013 consiguió meterse en los corazones de las infancias de todo el mundo, además de dos premios Oscar.

“Frozen 3” llegará a los cines el 24 de noviembre de 2027.