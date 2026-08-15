De la Crack Bang Boom a Marvel: la historia del rosarino que dibuja a los héroes más famosos

“Para mí, la Crack Bang Boom es la fuente que me dio la posibilidad de convertir mi sueño en realidad . Solamente tuve que ir a la costa rosarina a llevar una carpetita y generar el contacto”, contó a La Capital el rosarino Germán Peralta, uno de los grandes referentes del cómic argentino, que hoy trabaja para Marvel y dibujó historietas de personajes icónicos como Black Panther, Thanos y Daredevil, entre otros.

Rosario es, por estos días, el punto de encuentro para los fanáticos y profesionales de la historieta. Del 13 al 16 de agosto se lleva adelante la 15ª edición de Crack Bang Boom , que tiene como escenarios al Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), Galpón 11, Puerto Joven y Tecnoteca. Durante cuatro jornadas, artistas, editoriales, ilustradores, guionistas, comiquerías, coleccionistas y miles de visitantes se reúnen alrededor del cómic, el manga, la animación, los videojuegos y la cultura pop.

Consolidada como una de las convenciones de historietas más importantes de Latinoamérica , Crack Bang Boom no es solamente un punto de encuentro para fanáticos. También funciona como una ventana para quienes buscan dar sus primeros pasos en una industria que muchas veces tiene grandes oportunidades en el ámbito internacional .

El caso de Germán Peralta es uno de los ejemplos más claros. El dibujante rosarino, que hoy forma parte de la organización del evento y está detrás de su afiche oficial, encontró justamente en la CBB el contacto que años después le permitiría cumplir uno de sus grandes sueños: trabajar para Marvel.

En diálogo con La Capital, repasó sus comienzos en la Crack Bang Boom, contó cómo es trabajar para una compañía de la magnitud de Marvel y dio detalles del proceso detrás del afiche que este año acompaña los 15 años del evento rosarino.

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De la Crack Bang Boom a Marvel

Peralta lleva 12 años trabajando para la compañía estadounidense y, a lo largo de su carrera, dibujó personajes e historias como Daredevil, Loki, Black Panther, Maestro, Thanos y Moonknight. Pero antes de llegar a las grandes editoriales internacionales, hubo un aprendizaje fundamental en Rosario.

En 2009 comenzó a trabajar como asistente de Eduardo Risso, creador de la Crack Bang Boom. "Yo me vendía como un dibujante de cómics, y él me dijo: «Vos no sos dibujante de cómics porque no tenés publicado nada, sos dibujante». Entonces ahí me cayó la ficha de los tiempos, de cuántas páginas tenía que hacer por día, de cómo era contar una historia. Yo aprendí mucho con el solo hecho de verlo trabajar a Eduardo, que es un maestro de la narrativa”.

Ese aprendizaje fue el punto de partida de su carrera profesional y, algunos años después, su participación en el evento rosarino, lo llevaría a otro salto decisivo en su carrera. “Justamente a través de Crack Bang Boom yo conocí a un editor que se llama C. B. Cebulski, que era el cazatalentos en ese momento de Marvel", contó. Peralta había llegado junto a su colega y amigo Juan Frigeri para mostrar sus trabajos y, a partir de ese encuentro, consiguió el contacto del editor. Después volvió a cruzárselo en Chile, continuó enviándole pruebas y, algunos años más tarde, comenzó a trabajar para Marvel.

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“La Crack Bang Boom me acercó a un mundo que, probablemente, con lo obstinado que soy yo, a lo mejor podría haber llegado, pero creo que hubiese llegado con bastante más tiempo de lo que pasó. Yo hubiese tenido que viajar a Nueva York o a San Diego, mostrarle la carpeta a editores o tratar de generar esos contactos de otra manera”, explicó.

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Cómo se trabaja para Marvel

Formar parte de una empresa de las características de Marvel no es un detalle menor. Fundada en 1939, es una de las dos grandes editoriales de historietas del mundo, junto con DC Comics, y es la casa de algunos de los personajes más reconocidos del cómic y el cine, como Spider-Man, los Avengers y los Cuatro Fantásticos.

Pero, ¿cómo es trabajar para una compañía de semejante magnitud desde Rosario? “A mí me llega el guion y, en base a eso, yo tengo que hacer los bocetos de eso escrito, y después pasarlo a limpio, entintarlo y lo mando. Las series me las van mandando ellos. En estos 12 años habré hecho varias series, porque en general tienen cinco números, son miniseries, o a veces me toca una serie regular de algún personaje”, explicó Peralta.

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Germán es uno de esos talentos que pasó de leer y mirar historias de Marvel a dibujarlas y, a 12 años de haber comenzado a trabajar para la compañía, confesó que todavía le cuesta naturalizar que aquel sueño de niño se haya convertido en una realidad. “Para mí nunca se va a normalizar ese objetivo de chico, de querer trabajar, de poder vivir de lo que me gusta y mantenerme con eso, o ayudar a mi familia. Es espectacular, es como un sueño todos los días”, aseguró.

Y agregó que lo que más lo emociona es pensar que ahora puede ocupar para otros chicos el mismo lugar que alguna vez ocuparon para él los personajes y las historias de Marvel. “A mí siempre me gustó Marvel también, miraba de chico la serie y leía los cómics. Entonces, saber que hoy en día probablemente haya algún chico que esté haciendo lo mismo con mis cómics me pone muy contento", confesó.

Pero el sueño de Peralta no termina en la editorial estadounidense. Uno de sus mayores sueños es poder trabajar integramente para el mercado nacional. "Eso sería mi mayor sueño, mostrar cosas que pasan acá en Argentina y poder llevarlo para allá, y que la gente vea y reconozca”, aseguró.

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La fiesta de 15 de la Crack Bang Boom

La 15ª edición de Crack Bang Boom ya se vive en Rosario y, como ocurre desde la tercera edición, Germán Peralta vuelve a poner sus dibujos en la identidad visual del evento. Desde hace años, el dibujante rosarino es el encargado de realizar los afiches oficiales de la convención y, para esta edición aniversario, la propuesta tenía que ser especial. “Sabíamos que venía el cumpleañitos de 15, quisimos llevarlo a ese lado cliché y un poco una broma, pero combinándolo con lo rosarino”, explicó Peralta.

El afiche toma como punto de partida una celebración de quinceañera y la mezcla con elementos de Rosario. Una joven con un vestido de inspiración "comiquera" aparece frente al Parque Independencia, con su tradicional calendario floral, uno de los escenarios típicos para las fotos de las quinceañeras de la ciudad. “Acá cualquier rosarino que vea eso reconoce el Parque Independencia, el vestido, o por algún pariente que seguramente tuvo algunas hijas, sobrinas o lo que sea, que lo festejó de esa manera, con la foto en el parque. Entonces era un poco mezclar esa idea”, señaló.

La identidad rosarina también se refleja el personaje oficial del evento: el pez dorado gigante inspirado en un kaiju. “Es algo bien rosarino, y que el que viene de Buenos Aires, el que viene de Brasil, el que viene de Perú, de todos lados, se lleva eso”, destacó. Y resumió: "Es un poco reflejar lo que viene, pero también que el que viene se lleve parte de lo que es nuestro y de nuestra cultura".

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En ese sentido, habiendo sido parte del evento como fanático, invitado y ahora organizador, el dibujante invita especialmente a los jóvenes que sueñan con dedicarse al dibujo a aprovechar las oportunidades que ofrece la convención.

Además, en esta edición, la CBB suma a editores de Japón que llegan a Rosario para buscar nuevos talentos. “Vienen editores desde Japón a ver carpetas. Y eso es un sueño más imposible incluso, porque ir a Japón obviamente es más difícil. Siempre el japonés es un poco más cerrado para tener gente de otros países trabajando, y ahora se empezó a abrir, y justamente vienen a Rosario a buscar talento. Eso es increíble”, celebró.