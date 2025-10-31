Comienza la fiesta del rugby en las Cuatro Hectáreas: se juegan las semifinales del Regional del Litoral

Buscando la final de la Copa Banco Macro, Duendes se mide con Estudiantes y Jockey Club con GER. El mejor rugby de la región estará en las Cuatro Hectáreas

Emiliano Ferrari encabeza un ataque de Jockey Club ante GER. Verdiblancos y mens sanas van por el pase a la final del TRL donde está en juego la Copa Banco Macro.

Ya se vislumbra el final del camino en Torneo Regional del Litoral con partidos de alto nivel de rugby. Este sábado, en las Cuatro Hectáreas del Jockey Club Rosario se disputará en una doble jornada, las semifinales de la 25ª edición del TRL, certamen donde está en juego la Copa Banco Macro.

En la cita, organizada por la firma Santa Fe Producciones, se medirán en primer turno Estudiantes (2º) y Duendes (3º) y a continuación lo harán Jockey Club Rosario (1º) y GER (4º), en dos verdaderas finales, que es el valor que tienen estos partidos donde el historial y el presente de cada equipo queda a un lado.

Desde las 17, con el arbitraje de Federico Longobardi, se medirán Estudiantes y Duendes. Este año ambos equipos estuvieron frente a frente dos veces y se repartieron los halagos : En la primera ronda se impuso Duendes 33-24 y en la segunda Estudiantes 29-19.

El conjunto albinegro saltará a la cancha con Valentín Haiek, Ramiro Gurovich y Francisco Floreán; Alvaro Ferreyra y Facundo Ferrer; Juan Mernes, Felipe Villagrán y Basilio Cañas; Simón Bollo y Máximo Cañas; Augusto Perrén, Bruno Heit, Mateo Santana y Franco Rossetto; Tomás Ferreyra.

El verdinegro, en tanto, lo hará con Mateo Negroni, Bernardo Lis y Bautista Federico; Federico Ciancio y Nicolás Sánchez; Ignacio Gandini, Jeremías Delmastro y Giuliano Buffarini; Valentín Larrazabal y Valentino Dicapua; Marcos Simioni, Guido Chesini, Martín Pellegrino y Gino Dicapua; Giuliano Francescangelli.

Verdiblancos y auriazules

A renglón seguido y bajo la supervisión de Emilio Traverso se enfrentarán desde las 19.15 el local Jockey Club Rosario y GER. El de verdiblancos y mens sanas es uno de los clásicos más disputados de la región, con un historial que en el TRL favorece a GER aunque este año no pudo ganar ninguno de los dos partidos que jugaron cayendo ante el equipo de Amelong por 32-23, en Fisherton y. 25-13, en GER

Jockey Club Rosario alistará a Jano Fanjul, Alejo Pereira Tauzy e Ignacio Orsetti; Agustín Cansino y Lucas Bur; Nicanor Minoldo, Felipe Baraldi y Emiliano Ferrari; Juan Lovell y Juan Baronio; Manuel Lunch, Ignacio Dogliani, Fermín Vergara Oroño y Pedro Quijano; Joaquín Fanjul.

GER, en tanto, formará con Joaquín Horcada, Juan De Torres y Pedro Annunziata; Joaquín Ferreyra y Ramiro Guraya; Joaquín Fontanarrosa, Joaquín Seoane e Ignacio Villegas; Felipe Costa y Teo Castiglioni; Gerónimo Galli, Andrés Speziali, Tomás Morales Raffe y Franco Giudice; Ramiro Picotto.

Segunda División del Regional del Litoral

En el torneo de Segunda División también se jugarán las semifinales aunque las localías serán de acuerdo a lo que arrojó el posicionamiento en la fase clasificatoria. En ese contexto, desde las 14.30, Universitario de Rosario recibirá en su quinta del barrio Las Delicias a Alma Juniors (dirige Bruno Masetti) mientras que Tilcara hará lo propio con Los Caranchos en Paraná (Joaquín Zapata). Los ganadores oficiarán de preliminar de la final del Top 9 el próximo sábado y quien gane, además de obtener el título, ascenderá al Top10 2026. El perdedor tendrá una chance más, se medirá con Jockey de Venado Tuerto que concluyó en el último lugar de la tabla en el máximo nivel.

Para el encuentro de este sábado, el conjunto académico formará con Tobías Tasca, Ignacio Rodríguez y Nicolás Montero; Joaquín Stilling y Uriel Pozzo; José Montero, Gregorio Cuello y Manuel Todaro; Ignacio Zabella y Pedro González Fresneda; Federico Cámpora, Ignacio Todaro, Iñaki Gariboldo y Jeremías Floridia; Luciano Rovetto.

Alma Juniors, en tanto, lo hará con Agustín Vera, Nicolás Sandobal y Martín Roldán; Rodrigo Perroud y Gastón Juárez; José Lucena, Mario Mosqueda y Bautista Grenón; Ignacio Roffinot y Tomás Burna; Agustín Ascona, Vicente Morales, Luciano Waisprot y Marco Della Savia; Ignacio Sandaza.

En Paraná, Tilcara alistará a Valentino Sigura, Bruno Stoppello y Roberto Figueroa; Andrés Schroeder y Germán Savio; Justo Seghezzo, Franco Benítez y Juan Casalongue; Manuel Massoni y Tomás Sigura; Santino Dapit, Renzo Manetti, Álvaro Arias y Renzo Elías; Giuliano Piaggio.

Los Caranchos con Mateos Palacios, Francisco Fernández y Maximiliano Espíndola; Juan González y Franco González; Luca Bonardi, Quimey Cortines y Juan Vera; Franco Kondratavicius y Tomás Tejeda; Manuel Palena, Bautista Fava, Benjamín Ordiz y Manuel Ordiz; Gonzalo Fraga.