Golf: el rosarino Franco Romero retrocedió en el torneo de Neuquén, pero sigue al acecho

El líder del ranking argentino de profesionales bajó del 2º al 6º lugar en el segundo día de competencia. Se ubica a 3 golpes de la primera posición

31 de octubre 2025 · 19:30hs
Franco Romero continúa entre los favoritos en el torneo de golf de Neuquén pese a una segunda vuelta irregular.

Franco Romero continúa entre los favoritos en el torneo de golf de Neuquén pese a una segunda vuelta irregular.

El rosarino Franco Romero retrocedió este viernes del 2º al 6º puesto en la segunda jornada del YPF Neuquén Invitational, organizado por el Tour Profesional de Golf Argentino. La caída en las posiciones fue consecuencia de una segunda vuelta irregular en Los Canales Golf Club de Plottier, que completó en 75 golpes (+3), para un total de 145 (+1).

El golfista formado en el club Mitre de Pérez quedó a tres golpes del nuevo puntero, el pampeano Félix Córdoba. Tiene cerca, apenas un golpe por debajo, a otro rosarino, el aficionado Tomás Argonz.

Romero, número uno del ranking argentino de profesionales, culminó la segunda jornada con 4 birdies, la misma cantidad de bogeys y un doble bogey.

>> Leer más: Golf: el rosarino Franco Romero ganó de punta a punta el Abierto de Salta

Esta actuación despareja del reciente campeón del Abierto de Salta contrastó con el rendimiento que tuvo el día del debut en Neuquén, en el que finalizó con 2 birdies.

Por el lado del rosarino Argonz, culminó el trayecto con 72 golpes (par), producto de 2 birdies y 2 bogeys. Totaliza 146 golpes (+2), un impacto más que el casildense Leandro Marelli 147 (+3).

Antes de la apertura del segundo día, que definió el corte clasificatorio, el puntero era Franco Scorzato. Pero no repitió el nivel de la apertura, Firmó una tarjeta de 75 golpes (+3) y bajó a la segunda posición, con 144 (par).

Las posiciones del torneo de Neuquén

1º) Félix Córdoba 142 (-2)

2º) Miguel Sancholuz 144 (0)

2º) Ezequiel Beloqui 144 (0)

2º) Sergio Acevedo 144 (0)

2º) Franco Scorzato 144 (0)

6º) Franco Romero 145 (+1)

7º) Tomás Argonz 146 (+2)

8º) Matías Simaski 147 (+3)

8º) Romás Rébora 147 (+3)

8º) Leandro Marelli 147 (+3)

Newells tiene el apoyo masivo de su gente en esta parada brava contra Unión

En vivo: Newell's recibe a Unión en busca de un triunfo para consolidarse en primera

El entrenador de Newells, Lucas Bernardi.

Newell's con equipo confirmado: con tres pibes, los once de Lucas Bernardi para la final ante Unión

Ariel Holan analizó bastante durante la semana y ya confirmó el equipo de Central para jugar en Córdoba.

Central: Holan confirmó el equipo con dos cambios para jugar ante Instituto

Emiliano Ferrari encabeza un ataque de Jockey Club ante GER. Verdiblancos y mens sanas van por el pase a la final del TRL donde está en juego la Copa Banco Macro.

Comienza la fiesta del rugby con las semifinales del Torneo Regional del Litoral

La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Reforma laboral: advierten un aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios

Sin margen y con nuevo conductor, Newells comienza su lucha por la supervivencia

En vivo: Central visita a Instituto con el objetivo de clasificar a la Supercopa internacional

En vivo: Newells recibe a Unión en busca de un triunfo para consolidarse en primera

El Estado le cargó al sistema privado de salud enfermedades y tratamientos sin contrapartidas

La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Reforma laboral: advierten un aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios

Sin margen y con nuevo conductor, Newells comienza su lucha por la supervivencia

Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo

